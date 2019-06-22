Eskişehir’de aynı aileden 6 kişi brusella hastalığına yakalandı

Eskişehir’in merkez Bozdağ Mahallesinde aynı aileden 6 kişi iddialara göre yedikleri peynirden dolayı yakalandıkları brusella hastalığı sebebi ile tedavi altına alınırken, halk arasında tedirginlik oluşturan hastalıkla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

İnsanlarda önemli halk sağlığı sorunlarına neden olan ve hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalık olan brusella, halk arasında Malta Humması, Akdeniz Humması ve Dalgalı Ateş olarak da biliniyor. Hastalık, genelde hayvanlarla doğrudan temas ya da bu hayvanların et, süt ve ürünlerinin tüketilmesi sonucunda insanlara bulaşıyor.

İddialara göre, Bozdağ Mahallesinde bulunan aynı aileden 6 kişi, yedikleri peynirden brusella hastalığına yakalandı. Vatandaşlar hastanede tedavi altına alınırken yetkililer de köyde incelemelerde bulundu. Yaşanan olay, Bozdağ Mahallesi sakinlerinde tedirginlik oluşturdu.

“Veteriner arkadaşlar dolaştı, bizlerle görüştü imzamızı aldı”

Yaşadığı Bozdağ Mahallesindeki hastalıkla ilgili konuşan küçükbaş hayvan üreticisi Ömer Şenol, “Brusella hastalığı; marketten aldığınız sütten, kasaptan aldığınız etten de geçer. Ama kesin olarak bizde bir bulgu veya belirti yok. Sabah veteriner arkadaşlar dolaştı, bizlerle görüştü, imzamızı aldı. Zaten hayvanlarımızın hepsi kayıtlı. Genel olarak aşılarını yapıyoruz. Bizde şu an için sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.