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Eskişehir’de drone destekli uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 13:30 | Son Güncelleme

Eskişehir’de polis tarafından düzenlenen drone destekli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Eskişehir’de polis tarafından düzenlenen drone destekli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda daha önceden belirlenen adreslere düzenlenen ve drone ile de havadan takip edilen eş zamanlı operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon öncesinde de içici konumunda bulunan 19 şahsa yasal işlem yapıldı. Şüphelilerin araç ve adreslerinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 112 adet lyrica sentetik ecza hap, 28 adet regapen sentetik ecza hap, 22,24 gram skunk (esrar) maddesi, 35.84 gram bonzai maddesi, 3,94 gram esrar maddesi, 7 adet ecstacy uyuşturucu hap, 6 kök Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 6 adet kartuş, 1 adet hançer, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 72 adet çeşitli ebatlarda dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6’sının ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Eskişehir’de drone destekli uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de drone destekli uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de drone destekli uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de drone destekli uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de drone destekli uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de drone destekli uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de drone destekli uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de drone destekli uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de drone destekli uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de drone destekli uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de drone destekli uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de drone destekli uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de drone destekli uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de drone destekli uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de drone destekli uyuşturucu operasyonu
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