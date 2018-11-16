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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 11:24 | Son Güncelleme

ByLock kullandıkları iddia edilen çift yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda ByLock kullandıkları öne sürülen çift yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda asistan olarak görev yapan S.G. ile serbest meslek sahibi eşi Serdal G. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yakalama kararı çıkartıldı.

"ByLock" kullandıkları iddia edilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Serdal G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock Eskişehir FETÖ/PDY

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