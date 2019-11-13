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Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli, uyuşturucu ve silahla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 11:57 | Son Güncelleme

Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli, uyuşturucu ve silahla yakalandı

Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli, uyuşturucu ve silahla yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Kurtuluş Mahallesi Alkış Sokağı'nda devriye görevini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.

Polisleri fark ederek kaçan zanlı Fahrettin D. (35), kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında tabanca, pompalı tüfek, 12,56 gram eroin ve 2,12 gram kokain ele geçirildi.

"Kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu satın almak, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet ve örgüt kurmak" suçlarından emniyette kaydı bulunduğu belirlenen zanlının işlemleri sürüyor.

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Eskişehir Kovalamaca uyuşturucu zanlı

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