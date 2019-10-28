HABER

Eskişehir'de, Porsuk Çayı'nda 'Cumhuriyet' coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 22:31 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Porsuk Çayı'nda gondol ve teknelerle düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı.

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Porsuk Çayı'nda gondol ve teknelerle düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Cumhuriyetin Kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü nedeniyle Porsuk Çayı’nda gondol ve teknelerle fener alayı düzenledi. Binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Porsuk Çayı kıyısına akın ederken, gondol ve teknelerle yapılan fener alayı, büyük beğeni topladı. Çayda yapılan flyboard gösterisi de ilgiyle izlendi. Botlardan atılan havai fişekler ise Eskişehir semalarını aydınlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERAyağınızın altı kaşınıyorsa dikkat! Ayağınızın altı kaşınıyorsa dikkat!
Canlı heykel olup 24 saat boyunca asker selamı verecekCanlı heykel olup 24 saat boyunca asker selamı verecek
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için 24 saatlik canlı heykel gösterisi29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için 24 saatlik canlı heykel gösterisi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den 3600 ek gösterge açıklaması!

AK Parti'den 3600 ek gösterge açıklaması!

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Trump'tan 'Bağdadi' açıklaması

Trump'tan 'Bağdadi' açıklaması

Bağdadi operasyonunun görgü tanıkları o anları anlattı

Bağdadi operasyonunun görgü tanıkları o anları anlattı

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Fatma Şengül'ün katilinden akılalmaz savunma! 'Yüksek tansiyonumdan dolayı kendimi kaybettim'

Fatma Şengül'ün katilinden akılalmaz savunma!

Bağdatlılar sokağa çıkma yasağını protesto ediyor

Bağdatlılar sokağa çıkma yasağını protesto ediyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Kalın, O'Brien ile görüştü

Trump: Bağdadi operasyonunun videolarını yayımlamayı düşünüyoruz

Trump'tan 'Bağdadi' açıklaması

Askeri operasyonlar bu şekilde izleniyor! Bağdadi operasyonunda bu teçhizatlar kullanıldı

Bağdadi operasyonunda kullanıldı! İşte o teçhizatlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.