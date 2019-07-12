Eskişehir'de telefonda dolandırıcılık iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişilerin paralarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişinin, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş. Bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler", "Kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz bırakılmış" diyerek dolandırıcılık yaptığı ihbarları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip oluşturuldu.

Ekip, Kumlubel Mahallesi'nde anne ve babası evde olmayan 11 yaşındaki çocuktan 3 bin lira aldığı, Esentepe Mahallesi'nde ise 81 yaşındaki K.E'yi 4 bin 700 lira dolandırdığı öne sürülen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli Ömer Tosun (23), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

