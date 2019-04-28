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Eskişehir'deki zincirleme trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 15:31 | Son Güncelleme

Kazanın ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 14 gün önce meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru için tören düzenlendi.

Şehit polis memuru Halil Budak'ın naaşı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesine getirildi.

Törene şehidin eşi Sıdıka, kızları Nimet Arzu ve Elif Budak, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, protokol üyeleri ile çok sayıda emniyet mensubu katıldı.

Şehidin naaşı, törende dua edilmesinin ardından toprağa verilmek üzere Kütahya'ya gönderildi.

Kentte 14 Nisan'da dolu yağışının etkili olduğu Eskişehir-Ankara kara yolunda ekip otosu ve gelin arabasının da bulunduğu 8 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesinde görevli polis memuru Budak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetmişti.

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Eskişehir Polis memuru zincirleme trafik kazası

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