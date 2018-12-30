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Eşler arasında "Artık çekilmez oldun" yarışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 14:30 | Son Güncelleme

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması düzenlendi - Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı: - " 'Artık çekilmez oldun' ismi hem evli çiftlerin birbirlerine sık söyledikleri bir laf, ufak tefek münakaşa esnasında hem de sahaya uyan mecazi bir anlam ifade ediyor. Yarışmanın sloganı da üzerine oturunca güzel bir iş ortaya çıktı"

KAYSERİ (AA) - Erciyes'te "Artık çekilmez oldun" sloganıyla düzenlenen eşler arası kızak yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ndeki yarışmaya 12 çift katılırken, ilk etapta erkekler eşlerini kızak ile çekti, ikinci etapta ise çiftler birlikte kızağa binerek yarışmayı tamamladı.

Renkli görüntülere sahne olan yarışmada ilk üçe giren yarışmacılara Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, çeşitli hediyeler verdi.

Vali Günaydın, yaptığı konuşmada, yarışmanın sloganının çok güzel olduğunu belirterek, "Çok etkileyici bir slogan. Ailelerin bu organizasyona ilgisini de bu slogan sayesinde başarmışsınız. Mutluluklar paylaşıldıkça artar. Sıkıntılar da yine paylaşıldıkça azalır." dedi.

Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı da misafirlerin büyük kısmının zaman geçirmek, sucuk ekmek yemek, mangal yapmak ve farklı bir atmosfer yaşamak için Erciyes'e geldiğini söyledi.

Misafirlerden kayak yapanlara yönelik, "Neler yapalım" derken böyle bir fikrin ortaya çıktığını belirten Cıngı, şöyle konuştu:

"Güzel bir aktivite oldu. Halkımızın katılımının olduğu, kendi içimizden aslında biraz da nükte olarak aile içi ilişkileri de vurgulayan, bunun yanında kızakla çekme yarışmasını da ifade eden bir isim koyduk. Bizim nihai hedefimiz misafirlerimize kendi katılabilecekleri, bir-iki müsabakada yarışabilecekleri bir ortam oluşturmak. Onların da amatörce katılımlarını sağlamak."

- "Keyifli zaman geçirmek isteyenler geliyor"

Erciyes'te çok profesyonel, uluslararası, dünya ve Avrupa kupaları düzenlendiğini aktaran Cıngı, şunları kaydetti:

"Halkımızın kendisinin bulunabileceği, yarışabileceği, o ortamı hissedebileceği yarışma oldu. Bunu da gelenekselleştirmek istiyoruz. İnşallah 'Artık çekilmez oldun'a tüm Türkiye'den önümüzdeki yıllarda katılımlar olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var. Keyifli zaman geçirmek isteyenler geliyorlar. Aralık, ocak ve şubat ayında elemeler yapacağız. Mart ayındaki finalimizde, bu elemelerde ilk üçe giren misafirlerimiz yarışacaklar ve daha büyük ödüller kazanacaklar. 'Artık çekilmez oldun' ismi hem evli çiftlerin birbirlerine sık söyledikleri bir laf, ufak tefek münakaşa esnasında hem de sahaya uyan mecazi bir anlam ifade ediyor. Yarışmanın sloganı da üzerine oturunca güzel bir iş ortaya çıktı."

Yarışmanın birincisi Mustafa Özbek, 4 aylık evli olduğunu ve ilk defa böyle bir yarışmaya katıldığını dile getirerek, "Bacaklarım tutmuyor hala. Oraya zor çıktım ama iniş kolay oldu, kazandık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Eşi Kübra Özbek de "Çok güzeldi, çok heyecanlıydı. İnşallah finali de yine biz kazanacağız." dedi.

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Artık çekilmez oldun Erciyes Eşler Kayseri Yarış

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