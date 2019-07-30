Eşlerin estetik operasyonlara karşı önyargıları yıkılıyor! Bakın en çok hangi operasyonları destekliyorlar

Geçmişte estetik operasyonların sadece ünlü ve magazinsel kişiler tarafından yaptırılan operasyonlar olduğu düşünülse de, bu algı zamanla kendini, insanların daha iyi, özgüvenli ve rahat hissetmesi için gerekli uygulamalar olduğu düşüncesine bıraktı.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, estetik algısının geçmişten bu zamana kadar olan değişimin eşler açısından nasıl olduğu hakkında gözlemlerini anlattı.

Elbette bu konuda daha atılması gereken çok adım var. Gelinen nokta ise estetik uygulamaların modern insanın en önemli gereksinimlerinden biri haline geldiği. Estetik operasyonlara algımız değişirken özellikle çiftlerin bu konuda hala tabuları olup olmadığına bakmak gerekir.

Geçmişte pek çok kadın ve erkek, partnerini kıskandığı için ya da yapaylık ön yargısına sahip olduğundan estetik operasyonlara negatif yaklaşsa da bu yaklaşımın da değiştiğini söylemek yanlış olmaz.

AMELİYATSIZ ESTETİK OPERASYONLARA KARŞI BAKIŞ AÇISI DAHA ILIMLI

Estetik ve güzellik algısının merkezinde yer alan kadınlar elbette bu operasyonlara erkeklere kıyasla çok daha sıcak bakıyorlar. Jinekomasti, saç ekimi ve post bariatrik cerrahi gibi operasyonlar kadınların eşlerini daha rahat ikna ettiği estetik operasyonlardan.