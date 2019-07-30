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Eşlerin estetik operasyonlara karşı önyargıları yıkılıyor! Bakın en çok hangi operasyonları destekliyorlar

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
ESTETİK HABERLERİ  | 30.07.2019 10:42 | Son Güncelleme

Geçmişte estetik uygulamalarla ilgili pek çok tabu olsa da günümüzde bu tabular hızlı bir şekilde yıkılıyor.

Eşlerin estetik operasyonlara karşı önyargıları yıkılıyor! Bakın en çok hangi operasyonları destekliyorlar

Geçmişte estetik operasyonların sadece ünlü ve magazinsel kişiler tarafından yaptırılan operasyonlar olduğu düşünülse de, bu algı zamanla kendini, insanların daha iyi, özgüvenli ve rahat hissetmesi için gerekli uygulamalar olduğu düşüncesine bıraktı.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, estetik algısının geçmişten bu zamana kadar olan değişimin eşler açısından nasıl olduğu hakkında gözlemlerini anlattı.

Elbette bu konuda daha atılması gereken çok adım var. Gelinen nokta ise estetik uygulamaların modern insanın en önemli gereksinimlerinden biri haline geldiği. Estetik operasyonlara algımız değişirken özellikle çiftlerin bu konuda hala tabuları olup olmadığına bakmak gerekir.

Geçmişte pek çok kadın ve erkek, partnerini kıskandığı için ya da yapaylık ön yargısına sahip olduğundan estetik operasyonlara negatif yaklaşsa da bu yaklaşımın da değiştiğini söylemek yanlış olmaz.

AMELİYATSIZ ESTETİK OPERASYONLARA KARŞI BAKIŞ AÇISI DAHA ILIMLI

Estetik ve güzellik algısının merkezinde yer alan kadınlar elbette bu operasyonlara erkeklere kıyasla çok daha sıcak bakıyorlar. Jinekomasti, saç ekimi ve post bariatrik cerrahi gibi operasyonlar kadınların eşlerini daha rahat ikna ettiği estetik operasyonlardan.

Fazla kilolar için yapılabilecek tüm estetik operasyonlar ile birlikte kilo verme sonrasında meydana gelen sarkma problemlerinde, kadınlar post bariatrik cerrahi için eşlerine destek oluyorlar.

Erkeklerin maskülen görünüşe karşı hassasiyetleri göz önünde bulundurulduğunda estetik operasyonlara karşı ön yargıları fazla olduğundan eşlerine genellikle ameliyatsız estetik operasyonları öneriyorlar.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ameliyatsız estetik uygulamalarının artması ve geçmişe kıyasla çok daha etkili olmaları da kadınların eşlerini ikna etmeleri noktasında güçlü bir dayanak oluyor.

ERKEKLER HANGİ UYGULAMALARI DESTEKLİYOR?

Erkeklerin eşlerinin estetik yaptırmaları ilgili bakış açısı çoğu zaman olumsuz olarak bilinir. Pek çok insan eşinin çok daha göz alıcı, deyim yerindeyse diğer erkeklerin bakışlarını üzerine çeken bir kadına dönüşmesini istemese de artık modern dünyanın dinamikleriyle bu algının da değiştiğinden bahsedebiliriz.

Erkek ve kadın rollerinin yeniden şekillendiği günümüzde, erkekler yanında öz güvenli bir kadın olmasının ne kadar önemli olduğunun farkına vardılar. Bu farkındalık ile birlikte erkeklerin eşlerinin yaptırmak istediği operasyonlara desteği artıyor. Özellikle kilo verme sonrası ihtiyaç duyulan post bariatrik cerrahi, yaşlanma etkilerini azaltmak için yapılan uygulamalar erkeklerin en çok desteklediği operasyonlar arasında yer alıyor.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.drburakturkyilmaz.com
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Instagram: @drturkyilmaz
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estetik estetik operasyon

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