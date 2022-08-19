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  4. Esnaf görüp ihbar etti! Afgan kaçak, zabıta kıyafetiyle yakalandı

Esnaf görüp ihbar etti! Afgan kaçak, zabıta kıyafetiyle yakalandı

19.08.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Üzerinde zabıta üniforması bulunan Afganistan uyruklu S.M., gerçek zabıtalar tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Yurda kaçak olarak girdiği belirlenen S.M.’nın sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. İşte olayın detayları...

Esnaf görüp ihbar etti! Afgan kaçak, zabıta kıyafetiyle yakalandı

Tarsus’ta bir esnaf, Ulu Cami yakınındaki parkta yabancı uyruklu olabileceğini düşündüğü üzerinde zabıta üniforması olan kişiyi görüp Tarsus Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ekiplerine ihbar etti. Bölgeye gelen ekipler, şüphelinin Afganistan uyruklu S.M. olduğunu tespit etti.

S.M., Tarsus Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 20’li yaşlardaki S.M.'nin üzerinden cep telefonu ve çok sayıda SIM kartı bulundu. Şüphelinin üzerindeki resmi üniformaya da el konuldu.

S.M. hakkında adli ve idari işlemler yapılırken, sınır dışı edilmesi için de çalışma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zabıta Afgan Mersin
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