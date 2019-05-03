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"Esnaf mutluysa toplum mutlu olur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2019 19:13 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Esnafımız başımızın tacı. Bir şehrin gören gözü işiten kulağı esnaftır. Esnaf mutluysa toplum mutlu olur. Konjonktürel olarak zaman zaman düşeriz, kalkarız ama Türkiye büyümeye devam edecek"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Esnafımız başımızın tacı. Bir şehrin gören gözü işiten kulağı esnaftır. Esnaf mutluysa toplum mutlu olur. Konjonktürel olarak zaman zaman düşeriz, kalkarız ama Türkiye büyümeye devam edecek." dedi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Geyikli beldesinde yerel bir marketler zincirinin şubesinin açılışında bir konuşma yapan Turan, Türkiye'de 3 bin dolar olan kişi başı milli gelirin 10 bin dolarlara çıktığını hatırlatarak, bu ekonomik göstergenin artmaya devam edeceğini söyledi.

Turan, "Esnafımız başımızın tacı. Bir şehrin gören gözü, işiten kulağı esnaftır. Esnaf mutluysa toplum mutlu olur. Konjonktürel olarak zaman zaman düşeriz, kalkarız ama Türkiye büyümeye devam edecek. Türkiye ekonomide iddiasını ortaya koymaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 5 yıl seçimsiz bir dönem geçireceğini anımsatan Turan, bu süreci iyi değerlendireceklerini vurguladı.

Siyasi kavgaların, polemiklerin geride kalması gerektiğini belirten Turan, şöyle devam etti:

"Artık ufak hesaplarla, sığ kavgalarla zaman kaybetmememiz lazım. Yok efendim T.C. yazmış, yazmamış. Arkadaş T.C'yi tabelaya yazsan ne yazmasan ne. Biz gönlümüze yazmışız ya. Bu ülkeyi büyütmek için hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Böyle ufak hesaplara, yanlış hesaplara alet olmayacağız. Hiç kimsenin T.C. ibaresinden rahatsız falan olduğu yok. Böyle bir gündem nereden çıktı bilmiyorum ama bir daha söylüyorum, 5 yıl bu ülkeyi boğmaya, daraltmaya kimsenin de hakkı yok."

- "Çanakkale'nin kaderi turizm demek"

Çanakkale'deki devlet yatırımlarına değinen Turan, Çanakkale 1915 Köprüsü, Organize Sanayi Bölgesi, Troia ve Mehmet Akif Ersoy Evi ile bölgenin turizmini ayağa kaldıracaklarını dile getirdi.

Son günlerde Bozcaada'daki otellerde doluluğun yüzde 100'e yaklaştığı bilgisini veren Turan, "Çanakkale'nin kaderi turizm demek. Turizmi büyüteceğiz, artıracağız. Köprü olduğu zaman, Lapseki, Gelibolu değil, Anafartalar'ın da köprüsü olacak. İnsanlar buraya daha rahat gelecek, Assos'a gelecek, Alexandria Troas'ya daha rahat gelecek, Mehmet Akif Evi'ne gelecek, Bozcaada'ya gelecek daha rahat bir şekilde." ifadelerini kullandı.

Turan, sirkülasyon ne kadar fazla olursa esnafın da o ölçüde imkan bulacağını, iş yapacağını belirtti.

Esnafa yönelik desteklere değinen Turan, şunları belirtti:

"Uluslararası ticarete baktığımızda olmayan bazı kalemleri hayata geçirdik. Örneğin faizsiz kredi. Faizsiz kredi olur mu? Olmaması lazım normal şartlarda ama esnafımıza dedik ki 'Can Suyu' adıyla 30 bin liraya kadar faizsiz kredi verdik. 500 milyon kiraya kadar araçtır, yeni iş yeridir almaları için imkan verdik. Derdimiz, KOBİ'lerin de esnafımızın da uluslararası sıkıntılardan az etkilenerek işini aşını devam ettirmesi çünkü onlar büyüyünce yanında insan çalıştıracak. Herkesin memur olma imkanı yok, diğer iş imkanlarını büyüteceğiz. Herkesin ekmeğini yiyebilmesi için imkan bulmaya çalışacağız."

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu'na da makamlarında ziyarette bulunan Turan'a, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Özel İdare Sekreteri ve Vali Yardımcısı Abdullah Köklü, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Çanakkale Ticaret ve Sanayı Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu eşlik etti.

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Bülent Turan Çanakkale

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