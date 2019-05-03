ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Esnafımız başımızın tacı. Bir şehrin gören gözü işiten kulağı esnaftır. Esnaf mutluysa toplum mutlu olur. Konjonktürel olarak zaman zaman düşeriz, kalkarız ama Türkiye büyümeye devam edecek." dedi. Çanakkale'nin Ezine ilçesi Geyikli beldesinde yerel bir marketler zincirinin şubesinin açılışında bir konuşma yapan Turan, Türkiye'de 3 bin dolar olan kişi başı milli gelirin 10 bin dolarlara çıktığını hatırlatarak, bu ekonomik göstergenin artmaya devam edeceğini söyledi. Turan, "Esnafımız başımızın tacı. Bir şehrin gören gözü, işiten kulağı esnaftır. Esnaf mutluysa toplum mutlu olur. Konjonktürel olarak zaman zaman düşeriz, kalkarız ama Türkiye büyümeye devam edecek. Türkiye ekonomide iddiasını ortaya koymaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin 5 yıl seçimsiz bir dönem geçireceğini anımsatan Turan, bu süreci iyi değerlendireceklerini vurguladı. Siyasi kavgaların, polemiklerin geride kalması gerektiğini belirten Turan, şöyle devam etti: Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bizi Tuğba’nın desteğine muhtaç etme Yarabbi! AK Partili Turan: YSK'nın karar öyle de olsa, böyle de olsa bizim için baş tacı Destici: S-400'lerden asla vazgeçmemeliyiz

"Artık ufak hesaplarla, sığ kavgalarla zaman kaybetmememiz lazım. Yok efendim T.C. yazmış, yazmamış. Arkadaş T.C'yi tabelaya yazsan ne yazmasan ne. Biz gönlümüze yazmışız ya. Bu ülkeyi büyütmek için hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Böyle ufak hesaplara, yanlış hesaplara alet olmayacağız. Hiç kimsenin T.C. ibaresinden rahatsız falan olduğu yok. Böyle bir gündem nereden çıktı bilmiyorum ama bir daha söylüyorum, 5 yıl bu ülkeyi boğmaya, daraltmaya kimsenin de hakkı yok." - "Çanakkale'nin kaderi turizm demek" Çanakkale'deki devlet yatırımlarına değinen Turan, Çanakkale 1915 Köprüsü, Organize Sanayi Bölgesi, Troia ve Mehmet Akif Ersoy Evi ile bölgenin turizmini ayağa kaldıracaklarını dile getirdi. Son günlerde Bozcaada'daki otellerde doluluğun yüzde 100'e yaklaştığı bilgisini veren Turan, "Çanakkale'nin kaderi turizm demek. Turizmi büyüteceğiz, artıracağız. Köprü olduğu zaman, Lapseki, Gelibolu değil, Anafartalar'ın da köprüsü olacak. İnsanlar buraya daha rahat gelecek, Assos'a gelecek, Alexandria Troas'ya daha rahat gelecek, Mehmet Akif Evi'ne gelecek, Bozcaada'ya gelecek daha rahat bir şekilde." ifadelerini kullandı.