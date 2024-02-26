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  4. Esra Erol Fatma ortaya çıktı! "Eskisi gibi değilim" deyip çocuğunun nerede olduğunu açıkladı

Esra Erol Fatma ortaya çıktı! "Eskisi gibi değilim" deyip çocuğunun nerede olduğunu açıkladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.02.2024 14:05
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Esra Erol'a katılmasıyla tanınan zihinsel engelli Fatma bir süredir gözlerden uzaktı. Bebeğini beslemediği iddialarıyla gündeme gelen Fatma açıklama yaparak bebeğin devlet korumasında olduğunu açıkladı.

Esra Erol'da programına çıkmasıyla hafızalara kazınan Fatma, Ahmet ve Ahmet'in annesi tarafından şiddet görmüş ve saçları kısacık kesilmişti. Ahmet'ten ayrılması yönünde tavsiyelere rağmen hamile kalan Fatma bebek doğunca bebeği beslememişti.

Esra Erol'a katılan Fatma'nın annesi bebeğin doğduğundan beri yıkanmadığını ve bu nedenle de ayağından mikrop kaptığını ve bebeğin etinin koptuğunu söylemişti.

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Fatma TikTok'ta ortaya çıktı ve bebeğin devlet korumasında olduğunu söyledi.

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Fatma her hafta çocuğunu gördüğünü ve durumunun iyi olduğunu açıkladı. Fatma, çocuğunu almayı düşündüğünü de ekledi.

Esra Erol Fatma açıklamasında “Çalışmam, ev düzeni gerekiyor. Eskisi gibi değilim, çok düzeldim” dedi.

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