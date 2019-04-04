Estetik cerrahi hakkında bilinen yanlışlar

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Dürdane Keskin, bilinen yanlışları şöyle sıraladı:

Yanlış: Benlere bıçak değerse kansere dönüşebilir

Doğru: Vücutta birçok ben mevcuttur. Riskli benlerin uzman hekim tarafından değerlendirilmesi, şüpheli görünenlerin alınması gerekir. Ben açısından açık tenli, renkli gözlü ve kızıl saçlı insanlar risk altındadır. Kötü huya dönüşebilme özelliği olan benlerin, vücutta kalması tehlikelidir. Cerrahi olarak tamamen çıkartılan benler kansere dönüşmez, aksine erken teşhis sayesinde kanserden koruyucu olur.

Yanlış: Meme büyütme ameliyatı emzirmeye engeldir. Silikon süte geçebilir.

Doğru: Meme büyütme ameliyatında en sık kullanılan yöntem silikon protezdir. Silikon protezler memenin arkasında bulunan kas altına veya meme zarı arkasına konularak memenin daha önde görünmesini sağlar. Bu sayede meme dokusunun bütünlüğü bozulmaz. Protezler zaman ile vücut tarafından yapılan kapsül ile sarılır. Bu sayede silikon meme ile temas etmez. Silikon protez ile meme büyütme sonrası emzirme kapasitesi bozulmaz, süt kalitesinde değişme olmaz.