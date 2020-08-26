Estetik etkisi yaratan pratik makyaj tüyoları! Görenler çok şaşıracak...

Kadınlar değişimi ve yeniliği çok sever. Yıllardır popüler olan baskın makyaj türleri, yerini doğal görünümlü nude makyajlara bıraktı. Nude makyajlarla beraber gelen kontür uygulamaları ve estetikli gibi görünen yüz hatları ise oldukça sevildi. Sizler için yüz hatlarınızı belirginleştirecek ve estetikli bir görünüm sunacak makyaj tüyolarını bir araya getirdik. Hazırsanız başlayalım!

DAHA DOLGUN DUDAKLARA SAHİP OLUN!

Dolgun ve canlı dudaklar asırlardan beri en çok beğenilen estetik özellikler arasında. Böyle dudaklara sahip olmak için ise estetik yaptırmanıza gerek yok. İşte estetikli gibi görünen bir dudağa kavuşmak için yapmanız gerekenler!