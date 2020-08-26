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Estetik etkisi yaratan pratik makyaj tüyoları! Görenler çok şaşıracak...

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Günlük hayatta yaptığınız temel düzeydeki makyajı bir üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Yüzünüzü estetik yaptırmışsınız gibi gösterecek küçük makyaj tüyolarıyla karşınızdayız. Bu tüyolardan sonra yaşadığınız değişime siz de şaşıracaksınız! Makyaja dair en faydalı ipuçları için okumaya devam edin...

Estetik etkisi yaratan pratik makyaj tüyoları! Görenler çok şaşıracak...

Kadınlar değişimi ve yeniliği çok sever. Yıllardır popüler olan baskın makyaj türleri, yerini doğal görünümlü nude makyajlara bıraktı. Nude makyajlarla beraber gelen kontür uygulamaları ve estetikli gibi görünen yüz hatları ise oldukça sevildi. Sizler için yüz hatlarınızı belirginleştirecek ve estetikli bir görünüm sunacak makyaj tüyolarını bir araya getirdik. Hazırsanız başlayalım!

DAHA DOLGUN DUDAKLARA SAHİP OLUN!

Dolgun ve canlı dudaklar asırlardan beri en çok beğenilen estetik özellikler arasında. Böyle dudaklara sahip olmak için ise estetik yaptırmanıza gerek yok. İşte estetikli gibi görünen bir dudağa kavuşmak için yapmanız gerekenler!

  • Dolgun ve çatlaksız bir dudak için dudağınızı iyice nemlendirdiğinizden emin olmalısınız.

  • Ardından günlük hayatta kullandığınız bir ruju sürmekle başlayabilirsiniz.

  • Ruj renginizin birkaç ton koyusu bir dudak kalemiyle dudak çizginizi çok hafif taşırarak çizmelisiniz. Koyu renk kalem dudağınıza derinlik katarak kıvrımlı ve hacimli bir görünüm sağlar. Fakat bunu uygularken renk seçimine çok dikkat etmeliniz. Doksanlar makyajına dönüşmemesi için aynı rengin tonlarını kullanmalısınız.

  • Transparan bir pudra yardımıyla dudak çizginizi yumuşatarak renklerin farkını azaltmalısınız.

  • Son olarak ruj renginizin bir iki ton açığı bir ruja ihtiyacınız var. Bu ruju dudağınızın iç kısımlarına sürmeli ve hafifçe rengi dağıtmalısınız.

  • Şeffaf bir parlatıcıyı dudağın orta kısmına sürerek dolgun görünüme katkı sağlayabilirsiniz. İşte bu kadar!

    • KÜÇÜK BİR BURUN İÇİN KONTÜRÜ TERCİH EDİN!

    Renk oyunlarından faydalanarak burnunuzu çok daha küçük gösterebilirsiniz. Fakat unutmamalısınız ki her yüzün kontürü kendine has şekilde değişebilir.

    • Her burun farklı yapıya sahip olduğu için burun küçültme kontürü yaparken önce yüzünüzü incelemelisiniz. Burnunuzun hangi kısımları daha genişse oralarda koyu renk tercih etmelisiniz.

    • Burnunuzun orta kısmını açık bırakıp sağ ve sol kısımlarını gölgelendirmelisiniz. Burun kenarları fazla açıksa bu bölümlerde de gölge renkleri kullanabilirsiniz.

    • Tam burun altına da bir çizgi halinde gölgelendirme yaptığınızda burnunuz daha kalkık görünecektir.

    • Burun ortasında, ucunda ve burun tipinize göre yanlarında açık renkleri tercih etmelisiniz.

    • En önemli aşamaya geldik. Kontürün yapay durmaması için bir fırça yardımıyla iyice yedirilmesi ve doğal bir şekilde dağıtılması çok önemli. Renk geçiş çizgileri fark edilmeyecek kadar iyi şekilde dağıtma işlemini yapmalısınız.

    • Son olarak burun ucuna hafif bir dokunuşla aydınlatıcı sürdüğünüzde kontürle burun küçültme işlemini tamamlamış olacaksınız.

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