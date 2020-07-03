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Estetik operasyonlara para saçmaya gerek kalmadı! Göz altı morluklarından kurtulmak için...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Göz altı morluğu gerek yorgunluktan kaynaklanan sebeplerden gerekse genetik faktörlerden dolayı ortaya çıkan hem erkeklerin hem de kadınların son derece muzdarip olduğu bir konu. Göz altının olduğundan daha koyu görünmesine sebep olan göz altı morlukları kişileri olduğundan daha yaşlı gösterir

Estetik operasyonlara para saçmaya gerek kalmadı! Göz altı morluklarından kurtulmak için...

Göz altı morluklarınızdan çeşitli doğal yöntemlerle kolayca kurtulabilirsiniz. Göz altı morlukları için evde uygulayabileceğiniz tedavi yöntemleri sizlerle...

BESLENMENİZE DİKKAT EDİN

Göz altı morlukları için en etkili yöntem beslenme düzeninize dikkat etmektir. Eğer göz altı morluklarınızın genetik sebeplerden dolayı meydana geldiğini düşünüyorsanız bir cilt doktoruna görünerek tedavi olabilirsiniz. Bunun yanı sıra düzenli uyumak ve su tüketiminize dikkat etmek de göz altınızda morluklar meydana gelmesini önler.

SOĞUK KOMPRES TEDAVİSİ

Eğer yorgunluk veya stres kaynaklı koyu göz halkalarına sahipseniz göz altınıza soğuk kompres uygulayarak morlukların önüne geçebilirsiniz. Soğuk kompres yöntemi şişkinliği azaltarak genişleyen kan damarlarını daraltır. Bu sayede şişkin görünümün de azalmasıyla koyu renkli halkaların belirginliği yok olur. Soğuk kompres yöntemi için buzdolabından çıkardığınız 2-3 adet buz küpünü temiz bir havluya sararak gözlerinizde bekletin. Bir diğer yöntem olarak da temiz bir bezi soğuk suyla ıslatın ve 20 dakika boyunca göz altlarınızda bekletin. Her iki yöntemde de etkili sonuç alacaksınız.

HER DERDE DEVA: LİMON

Gerektiği kadar tüketildiğinde limonun hem cildimiz hem de vücudumuz için birçok faydası bulunur. Limon tüketiminin yanı sıra cildinize pamuk yardımıyla süreceğiniz limon suyu göz altı morluklarınızın geçmesine yardımcı olacaktır.

ELMA TEDAVİSİ

Tıpkı limon gibi elma da göz altı morluklarına iyi gelir. Bunun için elmayı tüketebileceğiniz gibi dilimleyerek göz çevrenize koyarak bir süre bekletebilirsiniz. Elmanın içinde yer alan doğal asit göz altı morluklarınızın geçmesine yardımcı olur.

GÜL SUYU İLE TEDAVİ

Gül suyu da göz altında bulunan halkaların tedavisinde etkilidir. Birkaç damla gül suyu damlattığınız bir pamuğu bir süre göz altlarınızda bekletirseniz hem morlukların geçtiğini hem de cildinizin parladığını göreceksiniz.

PATATES TEDAVİSİ

Göz altı morluklarını gidermeye yardımcı olan bir diğer yöntem ise çiğ patates ile tedavi. Patatesin içerisinde bulunan nişasta onarıcı etkiye sahiptir. Bir süre gözlerinizde beklettiğiniz çiğ patates gözlerinizin dinlenmesine ve göz altınızda oluşmuş şişliklerin giderilmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra morlukları da tedavi eder.

ÇAY POŞETİ İLE TEDAVİ

Çay poşetleri de göz altı torbalarına ve morluklarına iyi gelir. Düzenli uygulandığı takdirde morlukları azaltmaya yardımcı olur, cildinize yansıyan tüm yorgunluğu alıp götürür ve yumuşacık göz altlarına sahip olmanıza yardımcı olur.

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