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Estetik paranız cebinize kalsın! Gıdıyı tamamen eriten 4 hareket

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çene altında biriken yağ, kimileri için oldukça rahatsız edicidir. Siz de gıdınızdan şikayetçiyseniz estetik olup yüklü paralar harcamak yerine gıdıyı eriten bu 4 hareketi uygulayabilirsiniz.

Estetik paranız cebinize kalsın! Gıdıyı tamamen eriten 4 hareket

Doğru uyguladığınızda kesin sonuç alabileceğiniz bu gıdı eritme egzersizleri sayesinde çene altındaki yağlara veda edeceksiniz. Estetik operasyonlara binlerce para harcamak yerine bu etkili 4 hareketi uygulamanızı tavsiye ediyoruz.

GIDI ERİTME EGZERSİZLERİ

Egzersiz 1: Dik bir şekilde sandalyeye oturun. Başınızı arkaya yaslayın. Çok yavaş bir hareketle ağzınızı açıp kapatın. 15 kere üst üste hareketi tekrarlayın.

Egzersiz 2: Bir yemek kaşığının sap kısmını dudaklarınızın arasına sıkıştırın. Dudağınızın arasında duran kaşık sapını aşağı ve yukarı olacak şekilde hareket ettirin. Bu hareketin belli bir sayısı yok, yapabildiğiniz kadar yapmanız tavsiye edilir. Sabah ve akşam aynı hareketin yapılması tavsiye edilmektedir.

Egzersiz 3: Çenenizin altına tenis topu koyun. Topu göğsünüze doğru ittirin ve bu şekilde tutmaya çalışın. Üst üste 10 defa aynı hareketi uygulayın.

Egzersiz 4: Sandalyeye dik bir şekilde oturun. Başınızı geriye yatırın. Gerilen gıdınızın üzerine elinizin tersiyle hafif hafif vurun. Hareketi 4 dakika boyunca tekrar edin.


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