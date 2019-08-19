Estetik raporu yayınlandı! Her 2 kadından biri ünlü isimleri rol model alıyor

Medikal estetik konusunda dünyanın merakla beklediği, uluslararası düzeyde en kapsamlı çalışmalardan biri olan Allergan 360° Estetik Raporu 17. Dünya Estetik ve Anti-Aging Kongresi’nde (AMWC) açıklandı. Allergan Medikal Estetik tarafından 18 ülkede “estetiğe duyarlı” 14.500’ü aşkın kişi ve 1.300 hekim ile gerçekleştirilen Allergan 360° Estetik Raporu’nu değerlendiren Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seyfi Akbay, kadınların güzellik algısı ile ilgili değişime dikkat çekerek, “Dünya genelinde kadınların yüzde 69’u çok iyi görünmede kariyer, gönüllü çalışmalar ve rutin işler gibi günlük aktivitelerinde önemli olduğunu düşünüyor. Yüzde 64’ü zinde ve sağlıklı görünmenin moda ve güzellik alanındaki gelişmelere ayak uydurmanın özgüvenlerine katkıda bulunduğunu belirtirken güzelliği tanımlamak için en sık kullanılan terimler arasında ise doğal, sağlıklı, güçlü ve kıvrımlı terimleri yer aldı” dedi. HER 2 KADINDAN BİRİ ÜNLÜ İSİMLERİ ROL MODEL ALIYOR Op. Dr. Akbay kadınların estetik müdahale kararıyla ilgili rol model aldıkları kişilerin önemli bir çoğunluğunun ünlü isimler olduğuna dikkat çekerek, “Dünya genelinde kadınların yüzde 50’si güzellik tanımına yardımcı olmak için genellikle ünlü kişilere bakarken; ABD, Kanada ve Hindistan’da kadınlar çekicilik tanımlarını ünlü kişilerden çok arkadaşlarına ve ailelerine dayanarak belirliyor” dedi.

Güzellik algısının yaş aralığına göre de değiştiğini belirten Op. Dr. Akbay, “21-35 yaşlarındaki genç kadınlar için güzellik kavramı ‘kıvrımlı olmak’ ile ilişkilendirilirken 56-64 yaşındaki daha ileri yaştaki kadınlar güzelliği ‘zindelik’ ile tanımlıyor” dedi. ESTETİĞE YÖNELİK ÖN YARGILAR KIRILIYOR Kadınların estetik uygulamalarla ilgili önyargılarının kırıldığına ve kadınlar tarafından her geçen gün daha kabul edilebilir hale geldiğine dikkat çeken Op. Dr. Akbay, “Estetik uygulamalar yalnızca beş yıl öncesine kıyasla sosyal açıdan çok daha kabul edilebilir kabul ediliyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 73’ünden fazlası gelecek yıl bir estetik uygulama yaptırmaya meyilli. Bu meyil özellikle yüz görünümünü iyileştirmek ile ilgili” dedi. GÜZELLİK BİR BAŞARI KRİTERİ OLARAK KABUL EDİLİYOR Op. Dr. Akbay yeni neslin estetik uygulama yaptırmaya daha sıcak baktığını belirterek, “Genç kadınların önemli bir bölümü şu an olmasa bile hayatının bir döneminde ve gerçekten ihtiyaç duyduğunu düşündüğünde estetik uygulama yaptırabileceğini söylüyor. Burada önemli olan gözle görülür bu ihtiyaç anını olabildiğinde ertelemek. Bu nedenle 20’li yaşların sonunda cilt analizi yaptırarak erken müdahale ile yaşlanma belirtilerini henüz başlamadan engellemek önemli” bilgisini verdi.