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Estetik raporu yayınlandı! Her 2 kadından biri ünlü isimleri rol model alıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 19.08.2019 11:43 | Son Güncelleme

18 ülkede 15 bine yakın kadın ve 1.300 hekim ile gerçekleştirilen Allergan 360° Estetik Raporu sonuçlarını değerlendiren Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seyfi Akbay, “Kadınların estetik dokunuşlara yönelik ön yargılar hızla kırılıyor, Artık neredeyse her 10 kadından dokuzu kısa vadeli planlarına estetik uygulamayı da ekliyor. Bu kişilerin en sık başvurduğu bilgi kaynağı ise sosyal medya” dedi.

Estetik raporu yayınlandı! Her 2 kadından biri ünlü isimleri rol model alıyor

Medikal estetik konusunda dünyanın merakla beklediği, uluslararası düzeyde en kapsamlı çalışmalardan biri olan Allergan 360° Estetik Raporu 17. Dünya Estetik ve Anti-Aging Kongresi’nde (AMWC) açıklandı.

Allergan Medikal Estetik tarafından 18 ülkede “estetiğe duyarlı” 14.500’ü aşkın kişi ve 1.300 hekim ile gerçekleştirilen Allergan 360° Estetik Raporu’nu değerlendiren Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seyfi Akbay, kadınların güzellik algısı ile ilgili değişime dikkat çekerek, “Dünya genelinde kadınların yüzde 69’u çok iyi görünmede kariyer, gönüllü çalışmalar ve rutin işler gibi günlük aktivitelerinde önemli olduğunu düşünüyor. Yüzde 64’ü zinde ve sağlıklı görünmenin moda ve güzellik alanındaki gelişmelere ayak uydurmanın özgüvenlerine katkıda bulunduğunu belirtirken güzelliği tanımlamak için en sık kullanılan terimler arasında ise doğal, sağlıklı, güçlü ve kıvrımlı terimleri yer aldı” dedi.

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HER 2 KADINDAN BİRİ ÜNLÜ İSİMLERİ ROL MODEL ALIYOR

Op. Dr. Akbay kadınların estetik müdahale kararıyla ilgili rol model aldıkları kişilerin önemli bir çoğunluğunun ünlü isimler olduğuna dikkat çekerek, “Dünya genelinde kadınların yüzde 50’si güzellik tanımına yardımcı olmak için genellikle ünlü kişilere bakarken; ABD, Kanada ve Hindistan’da kadınlar çekicilik tanımlarını ünlü kişilerden çok arkadaşlarına ve ailelerine dayanarak belirliyor” dedi.

Güzellik algısının yaş aralığına göre de değiştiğini belirten Op. Dr. Akbay, “21-35 yaşlarındaki genç kadınlar için güzellik kavramı ‘kıvrımlı olmak’ ile ilişkilendirilirken 56-64 yaşındaki daha ileri yaştaki kadınlar güzelliği ‘zindelik’ ile tanımlıyor” dedi.

ESTETİĞE YÖNELİK ÖN YARGILAR KIRILIYOR

Kadınların estetik uygulamalarla ilgili önyargılarının kırıldığına ve kadınlar tarafından her geçen gün daha kabul edilebilir hale geldiğine dikkat çeken Op. Dr. Akbay, “Estetik uygulamalar yalnızca beş yıl öncesine kıyasla sosyal açıdan çok daha kabul edilebilir kabul ediliyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 73’ünden fazlası gelecek yıl bir estetik uygulama yaptırmaya meyilli. Bu meyil özellikle yüz görünümünü iyileştirmek ile ilgili” dedi.

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GÜZELLİK BİR BAŞARI KRİTERİ OLARAK KABUL EDİLİYOR

Op. Dr. Akbay yeni neslin estetik uygulama yaptırmaya daha sıcak baktığını belirterek, “Genç kadınların önemli bir bölümü şu an olmasa bile hayatının bir döneminde ve gerçekten ihtiyaç duyduğunu düşündüğünde estetik uygulama yaptırabileceğini söylüyor. Burada önemli olan gözle görülür bu ihtiyaç anını olabildiğinde ertelemek. Bu nedenle 20’li yaşların sonunda cilt analizi yaptırarak erken müdahale ile yaşlanma belirtilerini henüz başlamadan engellemek önemli” bilgisini verdi.

Araştırmaya göre, dünya genelinde 21-35 yaş arasındaki kadınları estetik algısı, ileri yaştakilere göre çok daha olumlu. Dünya genelinde araştırmaya katılan kadınların yüzde 63’ü genel görünümünün hayatta ne kadar başarılı olduğunu etkilediğini düşünüyor. Yüzde 52’si hayatının bir noktasında dermal dolgu enjeksiyonu yaptıracağını belirtirken, yüzde 82 oranında tüketici de medikal uygulamaların sosyal açıdan kabul edilebilir olduğunu düşünüyor.

ÜST YÜZ BÖLGESİNDEKİ ÇİZGİLER VE KIRIŞIKLIKLAR ENDİŞE YARATIYOR

Kadınları en çok endişelendiren bölgelerin yaş ne olursa olsun üst yüz bölgesindeki çizgiler ve kırışıklıklar olduğunun altını çizen Op. Dr. Seyfi Akbay, “Bunun dışında göz altı torbaları ve göz çevresi kırışıklıkları da kadınlar tarafından büyük bir sorun olarak kabul ediliyor” dedi.

KADINLAR DOKTORLARINI SOSYAL MEDYADAN BULUYOR

Hastaların hekim tercihi konusunda sosyal medyayı önemli bir bilgi kaynağı olarak kabul ettiğini belirten Op. Dr. Akbay, “Dünya genelinde araştırmaya katılan kadınların yüzde 20’si sosyal medyada bir hekimi takip ediyor. Özellikle spesifik problemli bölgeler veya uygulamalar hakkında internette araştırma yapıyor ve bu problem ve tedaviler hakkında araştırma yapmak üzere sosyal medyayı kullanıyorlar” dedi.

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Estetik uygulamalar estetik

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