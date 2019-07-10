HELSINKI (AA) - Estonya, başkenti Tallinn'in, Sovyet Kızıl Ordusu tarafından 1944'te ele geçirilmesini kutlamaya hazırlanan Rusya'ya tepki gösterdi.

Estonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Tallinn Büyükelçiliğinden bir yetkili bakanlığa çağrıldı.

Rus yetkiliye, Moskova yönetiminin, Tallinn'in, Kızıl Ordu tarafından 22 Eylül 1944'te ele geçirilmesinin 75. yılını "havai fişeklerle" kutlama planının provokatif bir eylem olduğu ifade edildi.

- Estonya bağımsızlığını 1991'de elde etti

Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Kızıl Ordu'nun, 1944'te Tallinn'e girdiğinde Estonya'ya özgürlük değil, yarım yüzyıl sürecek bir işgal getirdiğini belirtti.

Baltık ülkesi Estonya, Nazi Almanyası birlikleri ülkeden çıktığında Sovyetler Birliği tarafından ele geçirilmişti.

Bağımsızlığını 1991'de kazanan Avrupa Birliği ve NATO üyesi Estonya ile Rusya arasındaki ilişkilerin uzun süredir gergin durumda olduğu biliniyor.

