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Eşyaları ne kadar iyi kullanıyorsun?

03.01.2025 10:43
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Evimizdeki eşyalar, hayatımızı kolaylaştıran ve her gün kullandığımız önemli araçlar. Ancak bazen bu eşyaları ne kadar verimli kullanıyoruz?

Eşyaları ne kadar iyi kullanıyorsun?

Peki, sen eşyalarını ne kadar iyi kullanıyorsun?

Hadi başlayalım!

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Telefonunun ekran koruyucusu ne durumda?

Telefonunun ekran koruyucusu ne durumda?
Tertemiz, çiziksiz!
Ufak tefek çizikler var ama fena değil.
Çatlak var ama kullanmaya devam ediyorum.
Ekran koruyucu mu? O ne?
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Kullanmadığın eşyaları düzenli olarak elden geçirir misin?

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Peki, dolabındaki kıyafetlerin durumu nasıl?

Ütülü ve düzenli, yerleri hep belli.
Genelde düzenli ama bazen dağınık olabiliyor.
Karman çorman, ne nerede belli değil.
Katlamayı geçtim, bazıları hâlâ poşetinde!
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Elektronik aletlerin garanti belgeleri nerede?

Elektronik aletlerin garanti belgeleri nerede?
Çoğu duruyor ama yerlerini tam bilmiyorum.
Kaybettim sanırım ama ihtiyacım olmadı henüz.
Hepsi bir dosyada saklı, kolayca bulurum.
Hiçbir fikrim yok.
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Bir kahve makinen var. Ne sıklıkla temizliyorsun?

Bir kahve makinen var. Ne sıklıkla temizliyorsun?
Haftada bir, işleri kolaylaştırmak için.
Ayda bir, aklıma geldikçe.
Her kullanımdan sonra düzenli olarak.
Temizlenmesi gerektiğini şimdi öğrendim.
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Devam ediyoruz! Kullanmadığın eşyaları biriktirir misin?

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Mutfak eşyalarına nasıl davranırsın?

Lavaboda bekletirim, belki biri yıkar.
Birikir, sonra hepsini toplu yıkıyorum.
Kullanırım, sonra toplarım ama bazen unutuyorum.
Kullandıktan sonra hemen yıkar ve yerleştiririm.
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Son sorumuz! Kırık ya da hasar görmüş eşyaları tamir etmeyi tercih eder misin?

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temizlik Kadın Philips Yaşam Kategorisi
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