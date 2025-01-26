Eşyaları ne kadar iyi kullanıyorsun?

Peki, sen eşyalarını ne kadar iyi kullanıyorsun?

Hadi başlayalım! 1/8 Telefonunun ekran koruyucusu ne durumda? Tertemiz, çiziksiz! Ufak tefek çizikler var ama fena değil. Çatlak var ama kullanmaya devam ediyorum. Ekran koruyucu mu? O ne? 2/8 Kullanmadığın eşyaları düzenli olarak elden geçirir misin? 3/8 Peki, dolabındaki kıyafetlerin durumu nasıl? Ütülü ve düzenli, yerleri hep belli. Genelde düzenli ama bazen dağınık olabiliyor. Karman çorman, ne nerede belli değil. Katlamayı geçtim, bazıları hâlâ poşetinde! 4/8 Elektronik aletlerin garanti belgeleri nerede? Çoğu duruyor ama yerlerini tam bilmiyorum. Kaybettim sanırım ama ihtiyacım olmadı henüz. Hepsi bir dosyada saklı, kolayca bulurum. Hiçbir fikrim yok. 5/8 Bir kahve makinen var. Ne sıklıkla temizliyorsun? Haftada bir, işleri kolaylaştırmak için. Ayda bir, aklıma geldikçe. Her kullanımdan sonra düzenli olarak. Temizlenmesi gerektiğini şimdi öğrendim. 6/8 Devam ediyoruz! Kullanmadığın eşyaları biriktirir misin? 7/8 Mutfak eşyalarına nasıl davranırsın? Lavaboda bekletirim, belki biri yıkar. Birikir, sonra hepsini toplu yıkıyorum. Kullanırım, sonra toplarım ama bazen unutuyorum. Kullandıktan sonra hemen yıkar ve yerleştiririm. 8/8 Son sorumuz! Kırık ya da hasar görmüş eşyaları tamir etmeyi tercih eder misin?