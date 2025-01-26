Eşyaları ne kadar iyi kullanıyorsun?

Peki, sen eşyalarını ne kadar iyi kullanıyorsun?
Hadi başlayalım!
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Telefonunun ekran koruyucusu ne durumda?
Ufak tefek çizikler var ama fena değil.
Çatlak var ama kullanmaya devam ediyorum.
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Kullanmadığın eşyaları düzenli olarak elden geçirir misin?
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Peki, dolabındaki kıyafetlerin durumu nasıl?
Ütülü ve düzenli, yerleri hep belli.
Genelde düzenli ama bazen dağınık olabiliyor.
Karman çorman, ne nerede belli değil.
Katlamayı geçtim, bazıları hâlâ poşetinde!
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Elektronik aletlerin garanti belgeleri nerede?
Çoğu duruyor ama yerlerini tam bilmiyorum.
Kaybettim sanırım ama ihtiyacım olmadı henüz.
Hepsi bir dosyada saklı, kolayca bulurum.
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Bir kahve makinen var. Ne sıklıkla temizliyorsun?
Haftada bir, işleri kolaylaştırmak için.
Ayda bir, aklıma geldikçe.
Her kullanımdan sonra düzenli olarak.
Temizlenmesi gerektiğini şimdi öğrendim.
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Devam ediyoruz! Kullanmadığın eşyaları biriktirir misin?
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Mutfak eşyalarına nasıl davranırsın?
Lavaboda bekletirim, belki biri yıkar.
Birikir, sonra hepsini toplu yıkıyorum.
Kullanırım, sonra toplarım ama bazen unutuyorum.
Kullandıktan sonra hemen yıkar ve yerleştiririm.
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Son sorumuz! Kırık ya da hasar görmüş eşyaları tamir etmeyi tercih eder misin?