1. Su kabını kaloriferden uzak tutun.

Kaloriferin hemen yanına konan su kabındaki su kısa sürede ısınır ve bayatlar. Birçok kedi ve köpek ılık suyu içmekte isteksiz davranabilir. Su kabını serin ve sakin bir köşeye yerleştirmek, dostunuzun daha istekli su içmesini sağlar.

2. Suyu her gün tazeleyin.

Kış aylarında suyun üzerinde toz ve tüy birikmesi daha sık görülür. Su kabını her gün boşaltıp taze suyla doldurmak, patili dostunuzun suyu daha çok sevmesine yardımcı olur.

3. Evin farklı noktalarına su kabı koyun.

Özellikle kediler mama kabının hemen yanındaki suyu içmeyi pek sevmez. Evin farklı köşelerine birkaç su kabı yerleştirmek, dostunuzun gün içinde daha sık su içmesini teşvik eder.

4. Su kabını düzenli temizleyin.

Yalnızca suyu değiştirmek yetmez; kabın iç yüzeyinde zamanla kaygan bir tabaka oluşabilir. Su kabını birkaç günde bir sıcak su ve deterjanla yıkayıp iyice durulamak hijyen açısından önemlidir.

5. Akan su sevenler için seçenekler sunun.

Birçok kedi akan suya karşı daha ilgilidir. Dostunuzun musluktan su içmeye çalıştığını fark ettiyseniz ona akan su sunan bir çeşme ya da sık sık tazelenen geniş bir kap tercih edebilirsiniz.

6. Yaş mamayla destek verin.

Az su içen patili dostlar için yaş mama, günlük sıvı alımını desteklemenin pratik bir yoludur. Beslenme düzeninde yapacağınız değişiklikler için veterinerinize danışmayı unutmayın.

7. Su tüketimini takip edin.

Su kabını her gün aynı seviyeye kadar doldurup ne kadar eksildiğini gözlemlemek, dostunuzun ne kadar su içtiği hakkında fikir verir. Su tüketiminde ani bir artış ya da azalma fark ederseniz veterinerinize başvurmanız en doğrusudur.