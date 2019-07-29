Etikete hakim olun! Bakın güneş koruyucu kremin içerik etiketi nasıl okunur?

Hangi güneş koruyucu kremi seçmeliyim, kimyasal mı, mineral mi, ihtiyacıma uygun SPF'yi nasıl belirleyebilirim, koruyucu kremin kalitesi fiyatı mı? Benzer bir çok sorunun cevabı için kolay bir yol var: “etikete” hakim olmak! Peki, güneşkoruyucu kremin içerik etiketi nasıl okunur? Çevre Hastanesi doktorlarındanDermatolog Dr. Arpi Tırpancı, markalar arasında daha az zaman geçirmek vegüneşin tadını çıkarmak amacıyla güneş koruyucu kremlerinin, içerik etiketinin nasıl okunması gerektiği hakkında bilgiverdi. SPF'Yİ KONTROL EDİN SPF güneşten korunma faktörüanlamına gelir. Formülün SPF'si, güneş koruyucunun, UVB ışınından yanmanızı önleyeceğizaman aralığını verir. Genel olarak, SPF ne kadar yüksek olursa, yeniden uygulamadan önce o kadar uzun süre bekleyebilirsiniz anlamındadır. SPF değeri ürüne göre yaklaşık, 15 ile 100 arasında değişmektedir - ancak daha yüksek birsayı her zaman daha iyi koruma anlamına gelmez. Biz, SPF 50 veya civarında bir SPF seviyesini öneriyoruz. Daha yüksek bir SPF varsayımsal olarak daha iyi çalışsa bile, bu sayının kendi dezavantajı olduğunu söylüyor: SPF seviyeleri50'nin üzerinde arttıkça, formülasyonlar daha kalın olma ve daha zorlu birgörünüm bırakma eğilimindedir.

GENİŞ SPEKTRUM SEÇİN Cildinizi en iyi şekildekorumak için iki ışın türüne karşı korunmanız gerekir. UVB ışınları cildin üstyüzeyine zarar veriyor ve güneş yanığının ana nedenidir. UVA ışınları ise cildedaha derin nüfuz ediyor ve ciltte yaşlanma, kırışıklık, pigmentasyon ve sarkmabelirtilerine neden oluyor. Hem UVA hem de UVB ışınları cilt kanserine nedenolabiliyor. Cildinizi korumak için, hem UVA hem de UVB ışığıyla savaşan genişspektrum korumalı etiketleri tercih edin. UVB ışığı cildi yakmaktan sorumludur.Geniş spektrum, hem UVA hem de UVB ışığını bloke eden bir güneş koruyucuanlamına gelir. Ayrıca, bir ürünün UVA koruma faktörünü belirtmek için Asyaülkelerinde kullanılan bir PA + derecesi olan SPF derecenizin yanında bir veyadaha fazla + işareti görebilirsiniz. Artı işaretler ne kadar fazlaysa, UVA'yakarşı koruma o kadar iyidir. GERÇEKLERİ TANIYIN: KİMYASAL MADDEYE KARŞI Kimyasal ve mineral güneşkremleri, farklı şekillerde de olsa çalışır. Basitçe söylemek gerekirse, kimyasal güneş koruyucuları, kimyasal reaksiyonların UV ışınlarını emmesine veciltten salınmasına neden olan bileşenlere dayanır. Öte yandan, mineral güneşkremleri, ışınları saptırmak ve saçmak için cildin üstüne oturan inorganikbileşikler kullanır. “Mineral” terimi, genellikle formülasyonda güneş koruyucu filtreler olarak; titanyum dioksit, çinko oksit veya her ikisinin de kullanımına atıfta bulunur. Çoğu eczane veya büyük marka güneş kremi, kimyasalbazlıdır. Mineral güneş kremleri veya doğal güneş kremleri kimyasallardan dahaaz tahriş edicidir. Hassas cildiniz varsa, fiziksel engelleyici içerenformülasyonları arayın. Mineral ve kimyasal, her ikisi de yararlı terimler olsada, güneşten koruyucuyu “doğal” olarak ilan eden güvenilir etiketlere karşıuyarır. “Doğal” terimi, içerik maddelerinin nereden geldiğini, bir bitki çiçeğini, yağı veya kökü ifade eder, ancak hakkında hiçbir şey söylemez.

SUYA DAYANIKLI (VEYA TER GEÇİRMEZ) ETKİ GÖSTERİR Suya dayanıklı (veya tergeçirmez), bir kişinin yüzerken veya terlerken bir güneş korumasının 40 dakikaveya 80 dakika boyunca yeterli koruma sağlayıp sağlamadığını gösterir. Ancak,dirençlinin tam koruma anlamına gelmez. Hiçbir güneş kremi tamamen su geçirmezveya ter geçirmez olmadığından, FDA bu terimlerin güneş kremi etiketlerindekullanılmasına izin vermez. Bu nedenle, suya dayanıklı olarak ilan edilen birgüneş kremi yüzmek için daha iyi bir seçim olabilir, ancak yine de düzenliolarak yeniden uygulayın. YÜZ KARŞISINDA VÜCUT GÜNEŞ KREMİ Yüziçin seçilen güneş koruyucular gözeneklerin tıkanması ve sivilceninalevlenmesine neden olmayacak şekilde geliştirilir. Diğer bölgeler için uygunolanlara kıyasla daha az çinko oksit içerir çünkü çinko oksit beyaz kalın bir tabakaoluşturup insanların hoşlanmadığı, badana görüntüsünü verebilir. Ancak sonyıllarda gelişen teknoloji ile mineral içerik, eskiden olduğu gibi bu kalıntabakayı oluşturmadan geliştirilmiş ve kimyasal bir bloklayıcı ile kombineedilmektedirler. Ayrıca yüz için hazırlanan güneş koruyucular makyaj ürünlerive diğer kozmetiklerle birlikte kullanıma uygun olarak hazırlanmaktadır. Gövde için olanlar ise daha yoğun ve terlemenin daha belirgin olduğu göz önünealınarak formüle edilir.