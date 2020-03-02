Etimek tatlısı tarifi: Hem çok kolay hem de leziz!

Şerbetli sütlü tatlılar arasında yerini alan etimek tatlısı tarifi, lezzetiyle baş döndüren lezzetler arasında. Tuzsuz etimek dilimleri, enfes sütlü muhallebisi ve şerbetiyle damaklara bal çalan etimek tatlısı tarifi bu sefer şekil değiştirdi, karamelli ve Hindistan cevizli olacak şekilde hazırlandı. Bakalım bu iki tariften hangisini beğeneceksiniz.
Hafif ve bir o kadar enfes tat arıyorsanız karamelli etimek tatlısı en doğru seçim olacaktır sevgili okur. Annelerimizin yaptığı klasik etimek tatlısı tarifi karamel ile buluştu, tatlının tadına bakanlar bağımlısı oldu. Hem göze hem de mideye hitap eden karamelli etimek tatlısını mutlaka denemelisiniz. İşte karşınızda hem pratik hem de muazzam bir lezzete sahip olan tatlımızın detayları...
Tabanı için:
1 paket etimek
1 su bardağı süt
3 yemek kaşığı toz şeker
Muhallebi için:
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
7 yemek kaşığı toz şeker
2 adet yumurta sarısı
2 su bardağı süt
1 paket vanilin
1 yemek kaşığı tereyağı
Karamel sos için:
2 su bardağı toz şeker
½ su bardağı su
2/3 su bardağı krema
Üzeri için:
Bir çay bardağı dövülmüş fındık içi
Etimekleri cam bir fırın tepsisine dizin. Sütü ve şekeri küçük bir tencereye alın; şeker eriyene kadar karıştırarak ısıtın. Sütü etimeklerin üzerine dökün ve iyice emmesi için bir kenarda bekletin.
Muhallebi için un, nişasta, toz şeker ve yumurta sarılarını bir tencereye koyun; sütü yavaş yavaş ekleyerek hepsini iyice çırpın. Muhallebi kıvamına gelene kadar orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kıvam aldığında vanilin ve tereyağını da ekleyip ocaktan alın. Muhallebi oda sıcaklığına geldiğinde etimeklerin üzerine dökün.
Karamel sos için çelik bir tencereye toz şeker ve suyu koyun. Şeker eriyip açık kahverengi bir renk alana kadar kısık ateşte pişirin. Tencereyi ocaktan alın, biraz uzak mesafeden kremayı dikkatli bir şekilde içine dökün ve karıştırmaya devam edin. Karameli soğutmadan muhallebinin üzerine dökün. Bol fındık içi serpin ve karamel oda sıcaklığına geldiğinde servis edin.
İkinci etimek tatlısı tarifini ise portakalla hazırladık. Kış mevsiminin en leziz meyvesi muhallebiyle birleşince ortaya fresh bir lezzet çıktı. Ekşi- tatlı uyumunu seviyorsanız bu tarifimizi kesinlikle denemelisiniz. İşte karşınızda portakallı etimek tatlıs tarifi!
Bir paket tuzsuz etimek
Şerbeti için;
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
Muahallebisi için;
Bir litre süt
Bir bardak toz şeker
2 yemek kaşığı un
Bir tatlı kaşığı tereyağı
Bir paket vanilya
3 yemek kaşığı nişasta
Portakal sosu için;
3 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
3 yemek kaşığı nişasta
2 yemek kaşığı toz şeker
Şerbetini hazırlamak için şekeri tencereye alın ve orta ateşte eriyene kadar karıştırın.
Şeker eriyip renk değiştirmeye başladığında yavaşça suyunu ilave edinç
Bu esnada şeker katılaşmaya başlayacaktır ancak siz karıştırmaya devam edin.
Şeker tekrar eridikten sonra 10 dakika kaynamaya bırakın.
Etimekleri borcama dizin.
Üzerine şerbeti gezdirip etikemekleri ıslatın.
Muhallbesini hazırlamak için şekeri, sütü, unu ve nişastayı tencereye koyun ve koyulaşana kadar karıştırırarak pişirin. Muhallebi kıvama gelince ocaktan alın.
Bu sırada vanilyayı ve tereyağını muhallebiye ekleyin ve malzemeleri karıştırın.
Etimekler şerbeti çektiyse hazırladığınız muhallebiyi etimeklerin üzerinde gezdirin.
Sıra geldi portakallı sosu hazırlamaya... Bunun için tüm malzemeleri bir tencereye alın ve koyulaşana kadar pişirin.
Etimeklerin üzerinde krema ılıdıysa şimdi portakal sosunu tatlının üzerine ekleyebilirsiniz.
Tatlının tüm malzemeleri oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda bekletin. Ardından buzdolabına alın ve burada 6 saat kadar bekletin. Dilediğiniz gibi dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.
Bildiğiniz etimek tatlısına küçük bir dokunuş yaptık lezzetini ikiye katladık. Kısa sürede hazırlanan bu tatlı tarifi ile misafirlerinize güzel bir ikramda bulunabilirsiniz. Üstelik Hindistan cevizli etimek tatlısı tarifi tatlı krizleri için de en ideal çözüm. Şipşak hazırlanan etimek tatlısı nasıl yapılır diyorsanız hemen malzemelerini ve yapılışını adım adım anlatalım.
1 paket tuzsuz etimek
Şerbeti için:
2 su bardağı şeker
2 su bardağı su
Bir çay kaşığı limon suyu
Muhallebisi için:
Bir litre süt
5 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
4 yemek şeker
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket vanilin
Üzeri için:
Bir paket krem şanti
Bir su bardağı soğuk süt
Bir su bardağı Hindistan cevizi rendesi
Çilek
Yapılışı:
Şerbeti için, şekeri ve suyu orta boy bir tencereye alın. Şeker eriyene kadar ocakta karıştırarak kaynatmaya başlayın.
Kaynamaya başladığında limon suyunu ekleyin ve kısık ateşte 5 dakika daha pişirin.
Şerbeti ocaktan alın ve 2-3 dakika kenarda bekletin.
Etimekleri cam bir borcama dizin. Şerbeti üzerlerine bir kepçe yardımı ile dökün ve kenarda beklemeye alın.
Muhallebi için önce bir tencerede süt, un ve nişastayı iyice çırpın; şekeri de ekleyin ve ocağa alın. Sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.
Muhallebi kıvamını aldığında ocağın altını kapatın. Vanilini ve tereyağını da ekleyip karıştırın. Biraz soğuması için 5-10 dakika dinlendirin.
Muhallebiyi etimeklerin üzerine döküp üzerini bir spatula yardımı ile düzleyin.
Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırın ve en az 2 saat dolapta bekletin.
Servisten önce bir su bardağı soğuk sütle hazırladığınız krem şantiyi üzerine yayın; en üste bolca Hindistan cevizi rendesi serpin ve mevsim meyveleri ile süsleyin.
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