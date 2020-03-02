Etimek tatlısı tarifi: Hem çok kolay hem de leziz!

Şerbetli sütlü tatlılar arasında yerini alan etimek tatlısı tarifi, lezzetiyle baş döndüren lezzetler arasında. Tuzsuz etimek dilimleri, enfes sütlü muhallebisi ve şerbetiyle damaklara bal çalan etimek tatlısı tarifi bu sefer şekil değiştirdi, karamelli ve Hindistan cevizli olacak şekilde hazırlandı. Bakalım bu iki tariften hangisini beğeneceksiniz. KARAMELLİ ETİMEK TATLISI TARİFİ Hafif ve bir o kadar enfes tat arıyorsanız karamelli etimek tatlısı en doğru seçim olacaktır sevgili okur. Annelerimizin yaptığı klasik etimek tatlısı tarifi karamel ile buluştu, tatlının tadına bakanlar bağımlısı oldu. Hem göze hem de mideye hitap eden karamelli etimek tatlısını mutlaka denemelisiniz. İşte karşınızda hem pratik hem de muazzam bir lezzete sahip olan tatlımızın detayları... MALZEMELER Tabanı için:

1 paket etimek

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker Muhallebi için:

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

7 yemek kaşığı toz şeker

2 adet yumurta sarısı

2 su bardağı süt

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı Karamel sos için:

2 su bardağı toz şeker

½ su bardağı su

2/3 su bardağı krema

Üzeri için:

Bir çay bardağı dövülmüş fındık içi KARAMELLİ ETİMEK TATLISI NASIL YAPILIR? Etimekleri cam bir fırın tepsisine dizin. Sütü ve şekeri küçük bir tencereye alın; şeker eriyene kadar karıştırarak ısıtın. Sütü etimeklerin üzerine dökün ve iyice emmesi için bir kenarda bekletin.

Muhallebi için un, nişasta, toz şeker ve yumurta sarılarını bir tencereye koyun; sütü yavaş yavaş ekleyerek hepsini iyice çırpın. Muhallebi kıvamına gelene kadar orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kıvam aldığında vanilin ve tereyağını da ekleyip ocaktan alın. Muhallebi oda sıcaklığına geldiğinde etimeklerin üzerine dökün.

Karamel sos için çelik bir tencereye toz şeker ve suyu koyun. Şeker eriyip açık kahverengi bir renk alana kadar kısık ateşte pişirin. Tencereyi ocaktan alın, biraz uzak mesafeden kremayı dikkatli bir şekilde içine dökün ve karıştırmaya devam edin. Karameli soğutmadan muhallebinin üzerine dökün. Bol fındık içi serpin ve karamel oda sıcaklığına geldiğinde servis edin. PORTAKALLI ETİMEK TATLISI TARİFİ İkinci etimek tatlısı tarifini ise portakalla hazırladık. Kış mevsiminin en leziz meyvesi muhallebiyle birleşince ortaya fresh bir lezzet çıktı. Ekşi- tatlı uyumunu seviyorsanız bu tarifimizi kesinlikle denemelisiniz. İşte karşınızda portakallı etimek tatlıs tarifi!

MALZEMELER Bir paket tuzsuz etimek Şerbeti için;

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su Muahallebisi için;

Bir litre süt

Bir bardak toz şeker

2 yemek kaşığı un

Bir tatlı kaşığı tereyağı

Bir paket vanilya

3 yemek kaşığı nişasta Portakal sosu için; 3 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

3 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı toz şeker PORTAKALLI ETİMEK TATLISI NASIL YAPILIR? Şerbetini hazırlamak için şekeri tencereye alın ve orta ateşte eriyene kadar karıştırın.

Şeker eriyip renk değiştirmeye başladığında yavaşça suyunu ilave edinç

Bu esnada şeker katılaşmaya başlayacaktır ancak siz karıştırmaya devam edin.

Şeker tekrar eridikten sonra 10 dakika kaynamaya bırakın.

Etimekleri borcama dizin.

Üzerine şerbeti gezdirip etikemekleri ıslatın.

Muhallbesini hazırlamak için şekeri, sütü, unu ve nişastayı tencereye koyun ve koyulaşana kadar karıştırırarak pişirin. Muhallebi kıvama gelince ocaktan alın.

Bu sırada vanilyayı ve tereyağını muhallebiye ekleyin ve malzemeleri karıştırın.

Etimekler şerbeti çektiyse hazırladığınız muhallebiyi etimeklerin üzerinde gezdirin.

Sıra geldi portakallı sosu hazırlamaya... Bunun için tüm malzemeleri bir tencereye alın ve koyulaşana kadar pişirin.

Etimeklerin üzerinde krema ılıdıysa şimdi portakal sosunu tatlının üzerine ekleyebilirsiniz.

Tatlının tüm malzemeleri oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda bekletin. Ardından buzdolabına alın ve burada 6 saat kadar bekletin. Dilediğiniz gibi dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.