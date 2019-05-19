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Etiyopya’da "Ruanda soykırımını hatırla" yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 15:59 | Son Güncelleme

Etiyopya’da "Ruanda soykırımını hatırla" yürüyüşü

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa’da Ruanda soykırımının 25. yıl dönümü münasebetiyle yürüyüş düzenlendi.

Ülkedeki Ruanda Büyükelçiliği ve Etiyopya Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edilen “Hatırlamak için Yürü” temalı etkinliğe, farklı yaş ve mesleklerden yüzlerce kişi katıldı.

Şehrin Meskel Meydanı’ndan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na doğru yürüyen kalabalık, ellerinde soykırımı ve nefret söylemini kınayan pankartlar taşıdı.

Soykırımı anmakla birlikte etnik bölünmeye karşı farkındalık da oluşturmayı amaçlayan etkinliğe gençlerin ilgi göstermesi dikkati çekti.

Etiyopya, kıtada son yıllarda etnik milliyetçiliğin ve şiddetin körüklendiği ülkelerin başında geliyor.

Ülkede, etnik çatışmalar nedeniyle 2,2 milyondan fazla yerinden edilmiş kişi bulunuyor.

Ruanda, 7 Nisan 1994'te Hutuların Tutsi etnik grubuna karşı başlattığı ve 800 bin kişinin ölümüne yol açan soykırımda hayatını kaybedenleri anmak için tüm dünyada 100 gün boyunca etkinlikler tertip ediyor.

Etiyopya’da "Ruanda soykırımını hatırla" yürüyüşü

Etiyopya’da "Ruanda soykırımını hatırla" yürüyüşü

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı

Ruanda soykırımın 25. yılı
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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya ruanda soykırım

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