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Etiyopya'daki darbe girişimine kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 20:02 | Son Güncelleme

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu Başkanı Muhammed Buhari: - "Etiyopya halkının, ülkenin barış, birlik ve istikrarını bozacak herhangi bir eylemden kaçınmasını istiyoruz"

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Etiyopya'nın Amhara Bölgesi Hükümetine karşı düzenlenen ve Amhara Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin hayatlarını kaybetmesine yol açan darbe girişimini kınadı.

ECOWAS Başkanı ve Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı yazılı açıklamada, "Etiyopya'da düzenlenen darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Etiyopya halkı ve hükümetine taziye dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Buhari, Etiyopya hükümetinin zor dönemlerinde yanında olduklarını vurgulayarak, "Etiyopya halkının, ülkenin barış, birlik ve istikrarını bozacak herhangi bir eylemden kaçınmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Neler oldu?

Amhara eyaletinin güvenlik şefi eski general Tsige ve taraftarlarının geçen cumartesi başlattığı yerel yönetimi ele geçirme girişimi başarısız olmuştu.

Eyalette tanınan isimlerden Tsige, eski başbakanlardan Meles Zenawi döneminde darbe teşebbüsüyle yargılanmış ve hapis yatmıştı.

Tsige, Abiy Ahmet hükümeti tarafından eyaletin güvenlik şefi olarak atanmıştı.

Amhara'da yaşanan olaylarda, Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen ve yakın çalışma arkadaşları hayatını kaybederken, Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen başkentteki evinde Tümgeneral Gezae Aberra ile koruması tarafından öldürülmüştü. Tsige, pazartesi günü kaçmaya çalışırken polis tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti, etnik kökenlere göre şekillendirilmiş 9 farklı eyaletten ve ayrıca Addis Ababa ve Dire Dawa gibi iki farklı özel şehir yönetiminden oluşuyor.

Oromo ve Amhara halkı ülkenin en büyük etnik grupları olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 35'ini Oromolar, yüzde 27'sini Amharalar, yüzde 6'sını da Tigraylar oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi ECOWAS Etiyopya kınama

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