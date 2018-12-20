Etkisi kanıtlandı! Bir ay içinde selülitten kurtulacağınız mücadele programı

Ay sonunda elde ettiğiniz sonuç sizi şaşkına çevirebilir. Tıpkı birçok kadın gibi ünlü kadınların da selülitleriyle mücadele ettiğini unutmayın.

Sıcak su dolu bir banyo küvetine 200-500 gr deniz tuzu ekleyin. Alt bedeninizi suya batırın. 15-20 dakika kadar bu şekilde bekleyin ve hafif masaj yapın. İşlemden hemen sonra durulanın. Eğer cildiniz tahriş olduğunu fark ederseniz bu işlemi devam ettirmeyin.

Doğal peeling losyonları cildinizi pürüzsüz hale getirerek kan dolaşımını artırır. 1 bardak deniz tuzu + 1/4 su bardağı zeytinyağı ya da 1 fincan kahve telvesi veya öğütülmüş kahveyi, 1 bardak şeker ve bir kaç damla zeytinyağı ile karıştırın. Etkilenen bölgeyi buharda tutun ve bu karışımları frça yardımıyla uygulayın. Dairesel hareketlerle masaj yaptığınız işleme haftada iki kez 10 dakika ayırın.

Selülitle savaşmanın en etkili yolu, sağlıklı bir diyetin fiziksel egzersizlerle birleştirilmesidir. Karın, kalça ve bacaklarınızı (ABL) hedefleyen kardiyovasküler ve kuvvet egzersizlerini yapmayı deneyin. Ellerinizi yere koyun ve şınav pozisyonu alın. Sonra sağ bacağınızı büküp ve dizinizi karnınıza getirin. Daha sonra 2. görseldeki gibi bacağınızı kaldırın. Daha sonra sol bacağınızla tekrarlayın. 1 gün dinlenip ertesi gün tekrar edebileceğiniz egzersizi 3 set 8 tekrar olacak şekilde yapın.

Zeytinyağı ve balık yağı cildinizi nemlendirirken sıkılaştırmasını sağlar. Ayrıca vücudunuzun lipit metabolizmasını düzenleyen doymamış yağ asitleri açısından zengindir. Her sabah 1 çay kaşığı sızma zeytinyağı alabilirsiniz. Her sabah 1 çay kaşığı sızma zeytinyağı tüketebilirsiniz. Balık yağı içinse kapsül tüketebilirsiniz.

Protein, lif, çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengin ürünler ve kompleks karbonhidratlar tüketmeyi deneyin. tavuk, mantar ve brokoli gibi) Hamur işi, tuzlu yiyecekler, tatlılardan kaçının. Muz, greyfurt, zeytinyağı, lahana, yulaf ezmesi ve yumurtayı beslenmenizden eksik etmeyin. Gün içinde 1,5 - 2 litre su için.

Beslenme uzmanları zencefilin kilo vermenize yardımcı olacak en iyi gıda ürünlerinden biri olduğunu düşünmektedir. Fazla sıvıyı vücuttan çıkararak şişmeyi azaltır. Tabii selülit karşıtı içecekleri de denemelisiniz. Bunun için daha fazla limonlu, çilekli, elmalı smoothieleri tüketmelisiniz.

Her duş aldığınızda sorunlu bölgelere masaj yapmak için peeling banyo eldivenleri kullanın. Ayaklarınızdan başlayın ve dairesel hareketlerle kalça ve kalçanızdan yukarı doğru yukarı masaj yapın. KONTRAST DUŞ NASIL YAPILIR? 5 dakika sıcak su ile duş alınız. Hemen suyun ısısını düşürüp 3 dakika soğuk su ile duş alınız. Suyun sıcaklığını tekrar arttırarak sıcak su ile bir 5 dakika daha duş alınız. Ve daima soğuk su ile bitirin. En yaygın şekilde kullanım bu setin 3 kez tekrarlanması şeklinde olanıdır. Duş aldıktan sonra kendinizi enerjik hissediyorsanız her şeyi doğru yapmışsınız demektir.

Sadece bir ay içinde görünür sonuçları görmek için "önce" ve "sonra" fotoğraflarını çekmeyi unutmayın.

Tıpkı birçok kadın gibi ünlü kadınlar da selülitleriyle mücadele ediyor. Yalnız değilsiniz ve utanılacak bir şey yok.

Cosmopolitan dergisine konuşan Kim Kardashian ''Selülit var. Ne olmuş yani! Asla mükemmel olduğunu iddia etmedim.'' diyor. Titanic yıldızı Kate Winslet ise, bu konu hakkında ''Caddede yürüyen diğer kadınlar gibiyim. Mükemmel göğüslerim yok, selülitlerim var ve tabii ki sıfır beden değilim. Bunların bir kusur olduğunu düşünmüyorum.'' diye konuşuyor.