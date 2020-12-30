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Euro NCAP'den 5 yıldız alan araçlar hangileri?

30.12.2020 15:38 | Son Güncelleme:
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Euro NCAP'den 5 yıldız alan araçlar hangileri?

2020 yılını kapamak üzereyiz. Ancak bu yılın en güvenli otomobillerini şöyle bir gözden geçirmek istedik. Bunun için doğru adres ise Euro NCAP çarpışma testleridir.

Euro NCAP çarpışma testleri yıllardır yapılmaktadır. Bu kez 2020 yılını ele almak istedik. 2020 yılı içinde Euro NCAP 5 yıldız alan araçlar hangileri? Hangi otomobil daha güvenli? İşte tüm detaylar..

EURO NCAP NEDİR?

1997 yılında yılın da kurulan şirket, Avrupa Komisyonu’nun içinde yer alan Alman, İsveç, Hollanda ve İspanya tüketici ve motorlu araç organizasyonları tarafındanda desteklenmişti. ABD'nin Insurance Institute for Highway Safety sistemi ile aynı mantıkta olan bu kuruluş, yeni araçları belirli güvenlik testlerinden geçirmektedir. Bu testler sonucunda araçlara yıldızlı puanlama verilir. Testlerde önden, yandan, arkadan ve sabit direklere çarpma smülasyonları kullanılır. Ayrıca, yaya ve çocuk güvenliği de ön plandadır. Testte yer alan otomobillere 0 ile 5 yıldız arasında değişen puanlar verilir.

EURO NCAP’DEN 5 YILDIZ ALAN ARAÇLAR (2020)

Audi A3

AUDI A3

Bu listede 5 yıldız alan modellerden ilki Audi A3 oluyor. Otomobil girdiği tüm çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı. Model sürücü güvenliğinden yüzde 89, yolcu güvenliğinden yüzde 81, yaya güvenliğinden yüzde 68 ve güvenlik sistemlerinden yüzde 73’lük başarı ile Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı.

Isuzu D-MAX

ISUZU D-MAX

Bu listede 5 yıldız alan modellerden biri de Isuzu D-MAX oluyor. Otomobil girdiği tüm çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı. Model sürücü güvenliğinden yüzde 84, yolcu güvenliğinden yüzde 86, yaya güvenliğinden yüzde 69 ve güvenlik sistemlerinden yüzde 83’lük başarı ile Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı.

Kia sorento

KIA SORENTO

Bu listede 5 yıldız alan modellerden biri de Kia Sorento oluyor. Otomobil girdiği tüm çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı. Model sürücü güvenliğinden yüzde 82, yolcu güvenliğinden yüzde 85, yaya güvenliğinden yüzde 63 ve güvenlik sistemlerinden yüzde 87’lik başarı ile Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı.

Land Rover Defender

LAND ROVER DEFENDER

Bu listede 5 yıldız alan modellerden biri de Land Rover Defender oluyor. Otomobil girdiği tüm çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı. Model sürücü güvenliğinden yüzde 85, yolcu güvenliğinden yüzde 85, yaya güvenliğinden yüzde 71 ve güvenlik sistemlerinden yüzde 79’luk başarı ile Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı.

Seat Leon

SEAT LEON

Bu listede 5 yıldız alan modellerden biri de Seat Leon oluyor. Otomobil girdiği tüm çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı. Model sürücü güvenliğinden yüzde 92, yolcu güvenliğinden yüzde 88, yaya güvenliğinden yüzde 71 ve güvenlik sistemlerinden yüzde 80’lik başarı ile Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı.

Honda Jazz

HONDA JAZZ

Bu listede 5 yıldız alan modellerden biri de Honda Jazz oluyor. Otomobil girdiği tüm çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı. Model sürücü güvenliğinden yüzde 87, yolcu güvenliğinden yüzde 83, yaya güvenliğinden yüzde 80 ve güvenlik sistemlerinden yüzde 76’lık başarı ile Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı.

Mazda mx30

MAZDA MX-30

Bu listede 5 yıldız alan modellerden biri de Mazda MX-30 oluyor. Otomobil girdiği tüm çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı. Model sürücü güvenliğinden yüzde 91, yolcu güvenliğinden yüzde 87, yaya güvenliğinden yüzde 68 ve güvenlik sistemlerinden yüzde 73’lük başarı ile Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı.

Audi A3

VOLKSWAGEN ID.3

Bu listede 5 yıldız alan modellerden biri de Mazda Volkswagen ID.3 oluyor. Otomobil girdiği tüm çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı. Model sürücü güvenliğinden yüzde 87, yolcu güvenliğinden yüzde 89, yaya güvenliğinden yüzde 71 ve güvenlik sistemlerinden yüzde 88’lik başarı ile Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı.

Toyota Yaris

TOYOTA YARIS

Bu listede 5 yıldız alan modellerden biri de Toyota Yaris oluyor. Otomobil girdiği tüm çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı. Model sürücü güvenliğinden yüzde 86, yolcu güvenliğinden yüzde 81, yaya güvenliğinden yüzde 78 ve güvenlik sistemlerinden yüzde 85’lik başarı ile Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı.

EURO NCAP ÇARPIŞMA TESTLERİNDEN 4 YILDIZ ALANLAR 2020

HONDA E

2020 yılında Euro NCAP çarpışma testlerinden 4 yıldız olan tek model ise Honda E oluyor. Girdiği zorlu çarpışma testleri sonucunda Honda E sadece 3 yıldız alabilmiş. Model sürücü güvenliğinden yüzde 76, yolcu güvenliğinden yüzde 82, yaya güvenliğinden yüzde 62 ve güvenlik sistemlerinden yüzde 65’lik başarı ile Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı.

EURO NCAP ÇARPIŞMA TESTLERİNDEN 3 YILDIZ ALANLAR 2020

Toyota Yaris

HYUNDAI i10

2020 yılında Euro NCAP çarpışma testlerinden 3 yıldız olan tek model ise Hyundai i10 oluyor. Girdiği zorlu çarpışma testleri sonucunda i10 sadece 3 yıldız alabilmiş. Model sürücü güvenliğinden yüzde 69, yolcu güvenliğinden yüzde 75, yaya güvenliğinden yüzde 52 ve güvenlik sistemlerinden yüzde 59’luk başarı ile Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı.

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