Euro NCAP'den 5 yıldız alan araçlar hangileri?

Euro NCAP çarpışma testleri yıllardır yapılmaktadır. Bu kez 2020 yılını ele almak istedik. 2020 yılı içinde Euro NCAP 5 yıldız alan araçlar hangileri? Hangi otomobil daha güvenli? İşte tüm detaylar.. EURO NCAP NEDİR? 1997 yılında yılın da kurulan şirket, Avrupa Komisyonu’nun içinde yer alan Alman, İsveç, Hollanda ve İspanya tüketici ve motorlu araç organizasyonları tarafındanda desteklenmişti. ABD'nin Insurance Institute for Highway Safety sistemi ile aynı mantıkta olan bu kuruluş, yeni araçları belirli güvenlik testlerinden geçirmektedir. Bu testler sonucunda araçlara yıldızlı puanlama verilir. Testlerde önden, yandan, arkadan ve sabit direklere çarpma smülasyonları kullanılır. Ayrıca, yaya ve çocuk güvenliği de ön plandadır. Testte yer alan otomobillere 0 ile 5 yıldız arasında değişen puanlar verilir. EURO NCAP’DEN 5 YILDIZ ALAN ARAÇLAR (2020) AUDI A3 Bu listede 5 yıldız alan modellerden ilki Audi A3 oluyor. Otomobil girdiği tüm çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı. Model sürücü güvenliğinden yüzde 89, yolcu güvenliğinden yüzde 81, yaya güvenliğinden yüzde 68 ve güvenlik sistemlerinden yüzde 73’lük başarı ile Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı.

ISUZU D-MAX Bu listede 5 yıldız alan modellerden biri de Isuzu D-MAX oluyor. Otomobil girdiği tüm çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı. Model sürücü güvenliğinden yüzde 84, yolcu güvenliğinden yüzde 86, yaya güvenliğinden yüzde 69 ve güvenlik sistemlerinden yüzde 83’lük başarı ile Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı. KIA SORENTO Bu listede 5 yıldız alan modellerden biri de Kia Sorento oluyor. Otomobil girdiği tüm çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı. Model sürücü güvenliğinden yüzde 82, yolcu güvenliğinden yüzde 85, yaya güvenliğinden yüzde 63 ve güvenlik sistemlerinden yüzde 87’lik başarı ile Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı. LAND ROVER DEFENDER Bu listede 5 yıldız alan modellerden biri de Land Rover Defender oluyor. Otomobil girdiği tüm çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı. Model sürücü güvenliğinden yüzde 85, yolcu güvenliğinden yüzde 85, yaya güvenliğinden yüzde 71 ve güvenlik sistemlerinden yüzde 79’luk başarı ile Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı.

SEAT LEON Bu listede 5 yıldız alan modellerden biri de Seat Leon oluyor. Otomobil girdiği tüm çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı. Model sürücü güvenliğinden yüzde 92, yolcu güvenliğinden yüzde 88, yaya güvenliğinden yüzde 71 ve güvenlik sistemlerinden yüzde 80’lik başarı ile Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı. HONDA JAZZ Bu listede 5 yıldız alan modellerden biri de Honda Jazz oluyor. Otomobil girdiği tüm çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı. Model sürücü güvenliğinden yüzde 87, yolcu güvenliğinden yüzde 83, yaya güvenliğinden yüzde 80 ve güvenlik sistemlerinden yüzde 76’lık başarı ile Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı. MAZDA MX-30 Bu listede 5 yıldız alan modellerden biri de Mazda MX-30 oluyor. Otomobil girdiği tüm çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı. Model sürücü güvenliğinden yüzde 91, yolcu güvenliğinden yüzde 87, yaya güvenliğinden yüzde 68 ve güvenlik sistemlerinden yüzde 73’lük başarı ile Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı.