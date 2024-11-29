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Ev hanımıyken otobüs şoförlüğü yapmaya karar verdi! 11 yıldır direksiyon sallıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
29.11.2024 15:46
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Gaziantep'te ev hanımı iken otobüs şoförlüğü yapmaya başlayan Elif Atma, azmi ve çalışkanlığıyla ile kadınlara örnek oluyor.

Ev hanımıyken otobüs şoförlüğü yapmaya karar verdi! 11 yıldır direksiyon sallıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığında görevli 2 kadın otobüs şoföründen biri olan 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Elif Atma, ev hanımı iken çalışmaya karar verdi. Otobüs şoförü olmak isteyen ve 11 yıl önce gerekli testlerden başarı ile geçince Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığında otobüs şoförü olarak göreve başlayan Atma, işini severek yapıyor.

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Çok sevdiği mesleğini yıllardır özveriyle yapan Atma, Gaziantep'in zorlu ve yoğun trafiğinde gün boyu otobüs ile Gaziantep halkına hizmet etmenin mutluğunu yaşıyor. Erkek mesleği olarak bilinen şoförlüğü 11 yıldır sorunsuz yapan Atma, her gün 10 saate yakın direksiyon sallıyor. Toplu taşıma sektöründe kadınların yer almasının önemine vurgu yapan Atma, hemcinslerine ilham olmayı hedefliyor.

"HALKLA İLİŞKİLERİ ÖZELLİKLE SEVİYORUM"

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Araç kullanmayı sevdiğini belirten Atma, “Bu işe başlamadan önce ev hanımıydım. Kadın şoför alınacak diye duymuştum. Bende başvuru yaptım ve kabul edildim. İşimi severek yapıyorum. Halkla ilişkileri özellikle seviyorum. İşimin zor tarafları elbette var. Ben onları bir tarafa bırakarak işime odaklanıyorum.

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Ailem bu işe başladığımda çok şaşırdı. Bu kadın işi değil. Genellikle erkek şoförler var. Sen nasıl yapacaksın diyenlerde oldu. İşe başladığımda tecrübem yoktu. Eğitim aldım ve şu anda işimi düzgün bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Biz Gaziantep genelinde şoför olan 2 kadından biri benim” dedi.

"ÖZELLİKLE KADIN ŞOFÖR İSTEYEN YOLCULARIMIZ VAR"

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Kadın yolcuların, kadın şoför istediklerini dile getiren Atma, “Vatandaşlar ilk çok şaşırdı. Fakat şu an herkes çok memnun. Özellikle kadın şoför isteyen yolcularımız var. Bizden çok memnunlar. Otobüs şoförlüğü zor bir iş olduğu için kadınlar bu işi yapmakta endişe ediyor. Bende onlara kadınlar her şeyi başarabilir diyorum. Ben gelecekte de işime devam edeceğim. Tüm kadınlara şoförlüğü tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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İHA

Anahtar Kelimeler:
Şoför Kadın
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