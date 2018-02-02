KADIN

Ev işlerini egzersize çevirmenin yolları

Ev işlerini egzersize çevirmenin yolları

Ev işlerini egzersize çevirmenin yolları

Spor yapmak dediğimiz zaman nedense aklımıza spor salonları ya da bunun için belirlenmiş bir aktivite alanı gelir hep. Elbette egzersize vakit ayırmak bunu yaşam tarzı edinmek çok değerli. Peki ya buna vakit bulamamaktan şikayetçiysek? Özellikle kadınlar evin işlerinden veya çocukları ile ilgilenmekten spora vakit ayıramadıklarından yakınırlar. Hadi o zaman bu durumu lehimize çevirelim. Spor alanımız evimiz, spor aktivitemiz de ev işlerimiz olsun.

Evi toplamak, yemek yapmak, ütü yapmak, çamaşır, bulaşık derken gerçekten sonu gelmeyen bir tempo ama bunları yaparken aynı zamanda kalori yakıyoruz. Bu hareketleri yapıyoruz ama bir faydası olmuyor diyenlere yanıtım şu: Çünkü odak noktanız hareket etmek değil bir an önce o işi bitirmek. Aynı kaslarınızı, aynı sürede spor salonunda çalıştırsanız durum farklı olacak ve fayda göreceksiniz. Sebebi spora zaman ayırdığınızda zihninizin de harekete ve ondan alacağı faydaya odaklanmasıdır. Sporda amaç sadece kalori yakmak değil oksijenden daha çok fayda sağlamak için nefesi kontrol etmek ve duruşumuzu (postürümüzü) düzelterek kamburluk, eğrilikleri ortadan kaldırmak.
Ev işleri yaparken bir yandan da hareket ettiğimizin bilincinde olalım ve bu işleri yaparken postürümüzü ve nefesimizi de kontrol edelim. Böylece bu işlerin vücudumuza faydasını maksimum seviyeye çıkaralım.

Evi toplarken

Mesela evin dağınıklığını toplarken odadan odaya koşarken bir müzik açın ve spor yaptığınızı düşünüp evin içinde daha çok adım atın. Bunu yaparken nefesinize odaklanın ve bunun bir iş veya zorunluluk olduğunu unutmaya çalışın. Yürürken hareket ettiğinizin bilincinde olup kasları da sıkarak kontrolü sağlarsanız üst bacağınız ve baldırınızın çalıştığını siz de hissedeceksiniz.

Süpürge yaparken

3

Evinizi süpürürken veya halı kilim silerken uç noktalara ulaşayım diye belinizden bükülmeyin ve omurganıza yük bindirmeyin bunun yerine dizlerinizin üzerine çökmeyi deneyin hatta bir de nefesi düzenleyip karnınızı sıkmayı deneyin.

Dolap temizlerken

1

Dolapları veya üst rafları temizlerken eğilip bükülmek yerine dik durun ayakları yerden ayırmadan kolunuzla üst raflara uzanın ve bunu yaparken esnediğinizi düşünün, esneyin. Esnemek vücuttaki gerginliği azaltır, sizi rahatlatır, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar.

Ütü yaparken

4

Ütü yaparken mutlaka ütü masanızın boyunu dik duracağınız şekilde ayarlayın ve baskın olan kolunuzla yapmak daha kolay gelse de yorulunca diğer kolunuzla devam etmeye çalışın ve sonunda kıyafetleri tek seferde asmak yerine teker teker yerlerine götürün bunu bir zaman kaybı değil daha çok adım olarak görün. Eğilerek yapacağınız her işte omurganızı korumak önceliğiniz olmalı.

Cam silerken

5

Camları, kapıları silerken de iki kolunuzu da teker teker kullanmaya çalışın ve silme işlemini dairesel hareketlerle yapın ve bunu içten dışa ve dıştan içe şeklinde ayarlayın böylece omuz ekleminin hareket kabiliyetini artırırsınız.

Yemek yaparken

6

Mutfakta yemek yaparken eliniz ve kollarınız çalışırken ayak bilekleri ,bacaklar ve kalçayı sabit tutmak yerine hafif hareketler yapın mesela ayak bileklerini yukarı, aşağı, içeri, dışarı hareketlendirin bacağınızı aynı şekilde yana açıp kapatın küçük hareketler yapın ve bu sırada karnınızı sıkarak nefesinizi kontrol edin.

Çocuklarla oynarken

Çocuklarınızla oyun oynarken onlara ayak uydurmaya çalışıp hareketlenin. Onların peşinden koşmaktan yorulmayın daha çok adım atın ve evinizde adım rekorunuzu kırın.

Yaptığınız her işte vücudunuza odaklanın her zaman kendinizi uzun düşünün ve dik durun omurganıza yük bindirmekten kaçının. Eğilip bükülmek strese girmek yok her zaman bunun yerine alternatif üretin ve daha doğru hareketler yapın hiç bir şey olmasa bile vücudunuza kendi kendinize zarar vermekten korunmuş olacaksınız. Hareket halinde olduğumuz her an bir egzersiz ve spordur aslında çünkü kaslarımız çalışır, eklemlerimiz hareketlenir, dolaşım ve solunum artar önemli olan farkındalık ve bunun doğru kontrolünü sağlamak. Bundan sonra işi eğlenceye çevirmek sizin elinizde, hadi bir yerden başlayın.

www.21waypilates.com

Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

En Çok Okunanlar

1 Bir erkeğin gözünden bir kadınla yaşamak! Bir erkeğin gözünden bir kadınla yaşamak!
2 Vajina yogasıyla orgazm noktalarını öğretiyor Vajina yogasıyla orgazm noktalarını öğretiyor
3 Damarlardaki pıhtıya dikkat! Önemsenmemesi ölüme neden oluyor Damarlardaki pıhtıya dikkat! Önemsenmemesi ölüme neden oluyor
4 2018 Şubat ayı aylık burç yorumları 2018 Şubat ayı aylık burç yorumları
5 Dışkı rengine ve şekline göre sağlığı kontrol etmenin yolları Dışkı rengine ve şekline göre sağlığı kontrol etmenin yolları
6 Sadece kadınların anlayabileceği sütyen problemleri Sadece kadınların anlayabileceği sütyen problemleri

Haftanın En İyileri

1 Bu egzersizler yalnızca bir dakikanızı alacak! Bu egzersizler yalnızca bir dakikanızı alacak!
2 Cinsel meditasyon nasıl yapılır? Cinsel meditasyon nasıl yapılır?
3 Cinsel yaşamı öldüren hastalıklar Cinsel yaşamı öldüren hastalıklar
4 Yatakta bunları yapanlara zevk garantisi var! Yatakta bunları yapanlara zevk garantisi var!
5 Kadınlar artık daha iyi orgazm olacak Kadınlar artık daha iyi orgazm olacak
6 31 Ocak Aslan burcunda tam ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkileri 31 Ocak Aslan burcunda tam ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkileri
Aşk

Bir erkeğin gözünden bir kadınla yaşamak!

YAŞAM

Dilimiz mi dönmüyor öğrenmeyi mi reddediyoruz? Tüm Türkiye'nin yanlış telaffuz ettiği kelimeler

Öneriler

Vajina yogasıyla orgazm noktalarını öğretiyor

DAHA FAZLASI İÇİN >

Elleriniz donmadan dokunmatik ekran kullanabileceğiniz eldiven

Deren Sedenoğlu Deren Sedenoğlu
DAHA FAZLASI İÇİN >

Bildiğimiz betonla yapabileceğiniz çok şık 4 obje

Ilgın Tufan Ilgın Tufan
BURÇLAR - ASTROLOJİ

2018 Şubat ayı aylık burç yorumları

GENEL

Yaşlanmanın az bilinen 5 belirtisi!

Sağlık

Yarık dudak-damak sorunu kader değil, tedavi edilebilir

YAŞAM

Hem de en özelinden! Ünlülerin anlatayım da kurtulayım dediği itirafları

Kendin Yap

Mağazalarda ateş pahasına satılan 12 ev yapımı güzellik ürünü

Kendin Yap

Mum lekesi nasıl çıkar?

Kendin Yap

Mutfakta elimizi ayağımıza dolaştıran durumlar için 6 çözüm

Aksesuarlar

Havluları beyazlatmanın en doğal 5 yolu

İlişkiler

Japonya'da gençler seks yapmaktan kaçınıyor

GENEL

Kendi kanınızdan gelen ışıltı ve canlılık: PRP uygulaması