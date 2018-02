Ev işlerini egzersize çevirmenin yolları

Spor yapmak dediğimiz zaman nedense aklımıza spor salonları ya da bunun için belirlenmiş bir aktivite alanı gelir hep. Elbette egzersize vakit ayırmak bunu yaşam tarzı edinmek çok değerli. Peki ya buna vakit bulamamaktan şikayetçiysek? Özellikle kadınlar evin işlerinden veya çocukları ile ilgilenmekten spora vakit ayıramadıklarından yakınırlar. Hadi o zaman bu durumu lehimize çevirelim. Spor alanımız evimiz, spor aktivitemiz de ev işlerimiz olsun.

Evi toplamak, yemek yapmak, ütü yapmak, çamaşır, bulaşık derken gerçekten sonu gelmeyen bir tempo ama bunları yaparken aynı zamanda kalori yakıyoruz. Bu hareketleri yapıyoruz ama bir faydası olmuyor diyenlere yanıtım şu: Çünkü odak noktanız hareket etmek değil bir an önce o işi bitirmek. Aynı kaslarınızı, aynı sürede spor salonunda çalıştırsanız durum farklı olacak ve fayda göreceksiniz. Sebebi spora zaman ayırdığınızda zihninizin de harekete ve ondan alacağı faydaya odaklanmasıdır. Sporda amaç sadece kalori yakmak değil oksijenden daha çok fayda sağlamak için nefesi kontrol etmek ve duruşumuzu (postürümüzü) düzelterek kamburluk, eğrilikleri ortadan kaldırmak.

Ev işleri yaparken bir yandan da hareket ettiğimizin bilincinde olalım ve bu işleri yaparken postürümüzü ve nefesimizi de kontrol edelim. Böylece bu işlerin vücudumuza faydasını maksimum seviyeye çıkaralım.

Evi toplarken

Mesela evin dağınıklığını toplarken odadan odaya koşarken bir müzik açın ve spor yaptığınızı düşünüp evin içinde daha çok adım atın. Bunu yaparken nefesinize odaklanın ve bunun bir iş veya zorunluluk olduğunu unutmaya çalışın. Yürürken hareket ettiğinizin bilincinde olup kasları da sıkarak kontrolü sağlarsanız üst bacağınız ve baldırınızın çalıştığını siz de hissedeceksiniz.

Süpürge yaparken

Evinizi süpürürken veya halı kilim silerken uç noktalara ulaşayım diye belinizden bükülmeyin ve omurganıza yük bindirmeyin bunun yerine dizlerinizin üzerine çökmeyi deneyin hatta bir de nefesi düzenleyip karnınızı sıkmayı deneyin.

Dolap temizlerken

Dolapları veya üst rafları temizlerken eğilip bükülmek yerine dik durun ayakları yerden ayırmadan kolunuzla üst raflara uzanın ve bunu yaparken esnediğinizi düşünün, esneyin. Esnemek vücuttaki gerginliği azaltır, sizi rahatlatır, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar.

Ütü yaparken

Ütü yaparken mutlaka ütü masanızın boyunu dik duracağınız şekilde ayarlayın ve baskın olan kolunuzla yapmak daha kolay gelse de yorulunca diğer kolunuzla devam etmeye çalışın ve sonunda kıyafetleri tek seferde asmak yerine teker teker yerlerine götürün bunu bir zaman kaybı değil daha çok adım olarak görün. Eğilerek yapacağınız her işte omurganızı korumak önceliğiniz olmalı.

Cam silerken

Camları, kapıları silerken de iki kolunuzu da teker teker kullanmaya çalışın ve silme işlemini dairesel hareketlerle yapın ve bunu içten dışa ve dıştan içe şeklinde ayarlayın böylece omuz ekleminin hareket kabiliyetini artırırsınız.

Yemek yaparken

Mutfakta yemek yaparken eliniz ve kollarınız çalışırken ayak bilekleri ,bacaklar ve kalçayı sabit tutmak yerine hafif hareketler yapın mesela ayak bileklerini yukarı, aşağı, içeri, dışarı hareketlendirin bacağınızı aynı şekilde yana açıp kapatın küçük hareketler yapın ve bu sırada karnınızı sıkarak nefesinizi kontrol edin.

Çocuklarla oynarken

Çocuklarınızla oyun oynarken onlara ayak uydurmaya çalışıp hareketlenin. Onların peşinden koşmaktan yorulmayın daha çok adım atın ve evinizde adım rekorunuzu kırın.

Yaptığınız her işte vücudunuza odaklanın her zaman kendinizi uzun düşünün ve dik durun omurganıza yük bindirmekten kaçının. Eğilip bükülmek strese girmek yok her zaman bunun yerine alternatif üretin ve daha doğru hareketler yapın hiç bir şey olmasa bile vücudunuza kendi kendinize zarar vermekten korunmuş olacaksınız. Hareket halinde olduğumuz her an bir egzersiz ve spordur aslında çünkü kaslarımız çalışır, eklemlerimiz hareketlenir, dolaşım ve solunum artar önemli olan farkındalık ve bunun doğru kontrolünü sağlamak. Bundan sonra işi eğlenceye çevirmek sizin elinizde, hadi bir yerden başlayın.

www.21waypilates.com