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EV SAHİBİNİ GÖREN HIRSIZ, KENDİNİ BALKONDAN ATTI

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 09:17 | Son Güncelleme

ADANA'da hırsızlık için girdiği müstakil evin sahibiyle karşılaşan hırsız, ikinci kattaki balkondan atlayarak, yaralandı.

ADANA'da hırsızlık için girdiği müstakil evin sahibiyle karşılaşan hırsız, ikinci kattaki balkondan atlayarak, yaralandı. Kanlar içinde yeter yatan şüpheli Cengiz N. (35), Vallahi niyetim kötü değil dedi. Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1630 Sokak'ta meydana geldi. Uyuduğu sırada evin içinden gelen sese uyanan Nusret Yaş (34), hırsızla yüz yüze geldi. Ev sahibinden kaçmaya çalışan şüpheli Cengiz N., ikinci kattaki balkondan aşağı atladı. Beton zemine çakılıp, yaralanan şüpheliyi gören Yaş, durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Kanlar içinde yerde yatan şüpheli, olay yerine gelen polislere hırsızlık yapmadığını söyleyip, Valla niyetim kötü değil demesi dikkat çekti. Alkollü olduğu gözlenen ve hırsızlıktan kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------- - Binanın dış görüntüsü - Yerde kanlar içinde yatan Cengiz N. - Cengiz N.'nin Niyetim kötü değil demesi - Cengiz N.'nin hırsızlık yapmadığını söyleyip, kendini savunması - Sağlık ekibinin şüpheliye müdahale etmesi - Şüphelinin sedye ile ambulansa taşınması - Ev sahibinin komşusuna eve hırsız girdiğini ve balkondan atladığını söylemesi - Ev sahibi Nusret Yaş ile röp. - Evin balkonundan görüntü - Genel ve detay görüntüler SÜRE 03'25 - BOYUT 382 MB Haber-Kamera Gökhan KESKİNCİ ADANA,(DHA) (Tür: Yurt)

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