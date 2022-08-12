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Ev sahibinin oğlu kız kaçırdı, 3 çocukla sokakta kaldı! Başka ev kiralamak isteyince ise...

12.08.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 3 çocuklu aile, ev sahibinin oğlunun kız kaçırması gerekçe gösterilerek evsiz bırakıldı. Eşyaları kamyonete yükleyen aile bir otoparka sığınarak devlet büyüklerinden yardım istedi. Çocuklarıyla sokakta kalan Zafer Demirci, ''Ev sahibinin oğlu kız kaçırmış. İstenilmedik. Nakliyeci bile bizimle mahvoldu. Çoluk çocuk dışarıda kaldık. Bir ev sahibiyle anlaşmıştık. Sonra kararından vazgeçti. Köyden oğlu gelip tadilat yapacakmış bahanesiyle istenilmedik'' dedi.

Ev sahibinin oğlu kız kaçırdı, 3 çocukla sokakta kaldı! Başka ev kiralamak isteyince ise...

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Beşyol mahallesinde kirada yaşadığı evin sahibinin oğlu kız kaçırıp evlenince, evinin boşaltılmasını istediği 3 çocuk babası kiracı Zafer Demirci, yeni bir ev bulamayınca eşi ve çocuklarıyla 2 gündür parkta yaşıyor.

''İSTENİLMEDİK, DIŞARIDA KALDIK''

Yeni bir ev kiralamak için bir ev sahibiyle anlaştığını ve işsiz olduğu için ev sahibinin evi kiralamaktan vazgeçtiğini söyleyen Demirci, “Maalesef iki gündür çoluk çocuk dışarıda kalıyoruz. Ev bulamıyoruz, çalışamıyoruz. İşsizim ve belirli giderlerimiz var. Şuan evsiziz ve devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Ev sahibinin oğlu kız kaçırmış. İstenilmedik ve bundan dolayı evden çıkmak zorunda kaldık. Nakliyeci bile bizimle mahvoldu.

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Çoluk çocuk dışarıda kaldık. Bir ev sahibiyle anlaşmıştık. Sonra kararından vazgeçti. Köyden oğlu gelip tadilat yapacakmış bahanesiyle istenilmedik. Biz Bursa’da yaşıyoruz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Eşyalarımızla dışarıda kaldık. Durumumuz kötü” dedi.

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(İHA)

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Bursa
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