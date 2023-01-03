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Ev sahibiyle kiracı kavgalarına bir yenisi daha eklendi! Pencereden geldi, bıçak çekti

03.01.2023 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde artan kira fiyatlarının ardından çok sayıda ev sahibi-kiracı kavgası yaşandı. Son olarak Denizli'de bir ev sahibi Suriye uyruklu kiracısını evden çıkarmak için her yolu denedi. Evde çıkan yangından sonra kiracısıyla arası bozulan ev sahibi hem pencereden hem kapıdan kiracısını rahatsız etmeye başladı. Son olarak eve bıçakla gelen ev sahibi kiracısını çocuklarının önünde ölümle tehdit etti.

Ev sahibiyle kiracı kavgalarına bir yenisi daha eklendi! Pencereden geldi, bıçak çekti

Denizli'de alacağının geciktiğini iddia eden ev sahibi, kiracısının kapısına dayandı. Zorla eve girmeye çalışan ve evinin boşaltılmasını isteyen ev sahibi ile kiracısı arasındaki trajikomik alacak verecek davasının kameraya yansıyan görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü.

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ÇIKAN YANGIN SONRASI ARALARI BOZULDU

Denizli’de yaşayan Suriye uyruklu İsa Zammar, eşi ve 2 çocuğuyla beraber yaklaşık 5 ay önce Ö.M.’nin evine kiracı olarak yerleşti. İlk başlarda iyi anlaşan ikilinin arası, ısınmak için kullanılan sobadan çıkan yangında evin zarar görmesinin ardından tamamen bozuldu. Zammar, yangın sonrası ev sahibi Ö.M.’nin mağdur olmaması için evi yaptıracağını söyleyip anlaşma sağladı. Evi aldığı desteklerle yaptıran Zammar, yardımsever kişilerden aldığı malzemelerle de evin içini eşyayla doldurmaya çalıştı. Yangının izlerinin silinmesinin ardından bu sefer de ev sahibi ile kiracı arasında tartışmalar başladı.

EV SAHİBİ İNAT ETTİ, KİRACI DİRENDİ

Ev sahibi anlaşmayı bozarak kiracısının evden çıkmasını isteyip, her gün eve gelip gitmeye başladı. Kapı ve pencereye dayanarak kira parasını bahane edip çıkmalarını isteyen Ö.M., paranın günü dolmadan tekrar kapıya dayandı. Ölümle tehdit eden ev sahibi ve kiracı arasında trajikomik bir alacak verecek davası ortaya çıkarken, kiracı ise evden çıkmamaya direndi. Gününün dolmasına 24 saat kaldığını belirterek parayı ödeyeceğini söyleyen kiracı, zor sakinleştirdiği ev sahibini parayı verdikten sonra durdurabildi. Ev sahibi ise o anları telefonla kayıt altına aldı.

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PENCEREDEN KİRAYI İSTEDİ

Ev sahibinden bu tepkiyi beklemediğini ve ne olduğuna anlam vermediğini söyleyen İsa Zammar, "Evimde 30 Kasım 2022’de yangın çıktı. Evden çıkmadık, evi tamir ettim. Evi tamir etmeden önce ev sahibiyle görüşerek, 'Ben evi yaptığım zaman bana evimden çık diye söyleme' dedim. O bana 'Siz evi yapın oturun, sıkıntı yok' dedi. Bir arkadaş bize yardım etti ve evi yaptım. Ev sahibiyle anlaştık, bu ay içerisinde kira ödemem çok zordu. Hem evi tamir ettim hem de kira vereceğim. Ev sahibim ise 'Bu ay kira istemiyorum' dedi. Ocak ayının 1’inde daha 24 saat geçmeden pencereden gelerek, 'İsa ev kirasını istiyorum' dedi. Kapıdan gelsin beni çağırsın kira istediğini söylesin, akşama kadar vermediğim takdirde şikayet etmeye hakkı var. Ben zaten parayı çekip ev sahibine verecektim" diye konuştu.

"BIÇAKLA GELDİ, KIZLARIM KORKTU"

Ne yapacağını bilmediğini söyleyen Zammar, "Elinde bıçakla kapıma geldi. Bıçakla bana saldırıyor, tehdit ediyor. Yanımda o sırada 2 tane kızım var ve çocuklar ağlamaya başladı. Bir ara biz mutfakta otururken ev sahibi kapıyı açarak bizim yanımıza geldi. Ben, eşim, çocuklarla oturuyorduk ve ne olduğunu anlamadık. Bugün şimdi de evimden çıkın diyor. Ev sahibi bıçakla geldiğinden çocuklar korktu. Bir tane kızım ev sahibini bıçakla görünce beni korumak için elini uzattı. Kapıyı tutmasam zorla içeri girecekti" diyerek, ev sahibine seslendi.

Kiracısının aralarındaki sözleşmeye rağmen evi boşaltma konusunda baskı yaptığı ve ailesi rahatsız ettiği iddia edilen ev sahibi Ö.M. ise konuyla ilgili açıklama yapmakta kaçındı. (İHA)

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Denizli Kiracı ev sahibi

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