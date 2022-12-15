Çareyi gezen televizyonda bulmuş! Böyle ev sahibi de kiracı da görülmedi 'Evden çıkmaları için...'

Kiracılar ile ev sahiplerinin yaşadıkları anlaşmazlıklar sürekli gündem olurken bazen ev sahiplerinin kiracısını çıkartmak için ilginç yöntemler denediği de görülüyor. Son olarak Bursa'nın İznik ilçesinde 4 çocuk babası Nusret Durmaz, ev sahibinin baca boşluğundan müzik dinletip kendisini evden çıkartmak istediğini öne sürmüştü. Kısa sürede gündem olan ve çok konuşulan bu yönteme ve yaşananlara ilişkin ev sahibi Tenzili Bulunmuş'tan da açıklama geldi. Bulunmuş, çareyi gezen televizyonda nasıl bulduğunu işte bu sözlerle anlattı...

"AĞUSTOS'TAN BERİ KİRA ÖDEMİYORLAR"

Yeşil Cami Mahallesi Büke Sokak'ta bulunan 2 katlı evin üst katında kendisi alt katında kiracısının oturduğunu belirten Bulunmuş, “1 Ağustos'ta sözleşmeleri bitti. Ben de sözleşme bitince ‘Kendinize ev bulun. 2 sene oturdunuz sözleşmeniz bitti' dedim. Evden çıkmalarını istedim ama ‘Çıkmayız' dedi. Ben de o sırada İstanbul'a hasta bakmaya gitmiştim. Telefon ettiler, ‘Kiracın çıkmıyor' dediler. Arkadaşlarım ‘Yardım edelim, ev tutup çıkartacağız' dediler. İstanbul'dan geldim kiracılar bana ‘Bize ev vermiyorlar, çıkmayacağız' dedi. Ağustos'tan beri kira ödemiyorlar. Benim evimi de kötülüyorlarmış. ‘Çok rutubet var sakın tutmayın' diyorlarmış” şeklinde konuştu.

"TELEVİZYONU EVİN İÇİNDE GEZDİRİYORUM"

Kiracının evden çıkması için başvurduğu yöntemi de anlatan Tenzile Bulunmuş, “Ben aldığım kira ile geçiniyorum. Ancak ödemedikleri ve istediğim fiyatı vermedikleri için mağdur oldum. Şimdi televizyonu evin içinde gezdiriyorum. Oradan aşağı ses veriyorum. 4 çocukları var kapıları çarparak rahatsızlık veriyorlar. Artık yıldım. Baca duvarını delerek oradan aşağı müzik veriyorum. Benim evde bana zulüm ediyorlar. Kapıları tekmeliyorlar. ‘Yapmayın, etmeyin' dedikçe kapıyı yüzüme örtüyor. Dilerim Allah'tan iki yakası bir araya gelmesin. Rahat yaşantısı olmasın. Evimden çıksın gitsin istiyorum” dedi. (İHA)





