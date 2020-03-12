Ev temizlerken yapılabilecek 25 hata

Doğru temizliğin önemine vurgu yapan uzmanlar, ev temizliğinde en çok yapılan hatalara dikkat çekti. İşte doğru temizlik için dikkat edilmesi gereken 25 madde...

1- Bulaşık makinesini fazla doldurmak

Makinenizin sepetine fazla bulaşık yığmak, cihazınızın içerisindekilere su ve deterjanla ulaşabilme yetisini etkileyebilir – yani temizlenmezler. Daha da kötüsü, bulaşıklarınızı önceden durularsanız eğer, bu durumu fark etmeyebilirsiniz.

2- KESME TAHTALARINDA BULAŞIK DETERJANI KULLANMAK Söz konusu ahşap kesme tahtaları olduğunda, deterjan ve su yeterli olmayabilir. Tahtanızda çiğ kırmızı ya da beyaz et kestiğinizde tahtayı çok çok iyi temizlemeniz gerekir. Tahtanın aralarında kalan et parçaları nedeniyle kesme tahtanızda hızla bakteri üreyecektir. Bir sonraki yemeğinizi hazırlarken tahtanızın temiz olmasını sağlamalısınız.

3- EN ÇOK DOKUNULAN NOKTALARI ES GEÇMEK Musluklar, kulplar ve kapı kolları, evde en çok dokunulan bölgelerdendir – dolayısıyla en mikroplu yerler. Her gün dezenfektan bezlerle temizleyerek bakterileri uzak tutun.

4. KAHVE DEMLİĞİNİ GÖRMEZDEN GELMEK Kahve makineniz, bakteriler ve küf için ideal yer olduğundan her kullanımdan sonra temizlenmesi gerekiyor – yalnızca demlik değil, kullanılan her parça. Kahvenizin ne kadar lezzetli olacağını düşünün!

5- MOBİLYALARA AHŞAP CİLASI SIKMAK Doğrudan cila sıktığınızda, mobilya üzerinde çıkarılması zor bir birikim oluşur ve daha da fazla tozu kendine çeker. Bundan kaçınmak için cilayı bir bez parçası üzerine sıkarak kullanın.

6- AYNI TEMİZLİK BEZİNİ HER YERDE KULLANMAK Temizlik bezinizi gerekenden fazla kullanıyorsanız eğer, mikropları evin her yerine yayıyorsunuz demektir. Beziniz eski görünmese bile günlük olarak değiştirilmesi gerekir.

7- TÜYLÜ TOZ ALICI KULLANMAK Tek yaptığı tozu bir yerden alıp başka bir yere götürmek olan bir aleti kullanmanın pek de bir faydası yok, değil mi? Bunun yerine partikülleri tutabilen mikrofiber bezler kullanın.

8- PENCERELERİN TOZUNU ALMAMAK Yani yıkamadan önce. Pencere pervazlarının tozunu almadan önce herhangi bir malzeme ile temizlemeye kalkarsanız, pervazlarınızda kirli, berbat bir sıvı birikir.

9- ISLAK TUVALET FIRÇASI BULUNDURMAK Bakterilerin ideal üreme bölgesi olan ıslak tuvalet fırçasını kullandıktan sonra doğrudan yerine koymaktansa, klozet üzerine çapraz bir şekilde yerleştirip damlayarak kurumasını sağlayabilirsiniz.

10- ÇÖP KUTUSUNU UNUTMAK Özellikle mutfaktan gelen nahoş bir koku fark ettiyseniz eğer, çöp kutunuzu yeterince temizlemiyor olabilirsiniz. Pis kokuları kontrol altında tutabilmek adına haftada bir çöp kutunuzu çamaşır suyu içerikli bir temizleyici ile silin.

11- FAYANS ARALARI İÇİN ACELE ETMEK Fayans aralarında kullandığınız temizleyicilere, silmeden önce birkaç dakika izin verin. Böylelikle sabun kalıntılarının ve lekelerin yumuşamalarını ve çözülmelerini sağlayarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

12- ARALIKLARDAKİ KIRINTILARI GÖZ ARDI ETMEK Klavyenizi antiseptik bir bezle silmeden önce ters çevirip yiyecek kırıntılarının düştüklerinden emin olun – yoksa daha büyük bir karmaşayla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

13- HER ŞEY İÇİN BULAŞIK DETERJANI KULLANMAK Bu yağ savaşçısı ürün oldukça güçlü olsa da tabak ya da bardak olmayan yüzeylerde iz bırakır. Bu yüzden sıvı bulaşık deterjanlarını araba camlarında ya da aynalarda kullanmayın.

14- ÇOK FAZLA YUMUŞATICI KULLANMAK Evet, en yumuşak çarşafta uyumak istiyorsunuz. Ama üreticinin önerdiğinden daha fazla ürün kullanmak, tam tersi etkiyi yaratır. Fazla yumuşatıcı, kumaşı sertleştirir, yapısını bozar; havluların emici gücünü azaltır.

15- KİRLİ SÜNGERLER KULLANMAK Bu temizlik kahramanları, birkaç günde bir dezenfekte edilmedikleri taktirde pek işe yaramazlar. Süngerinizi suya koyun, dayanıklı bir tabağa yerleştirin ve bir dakika boyunca mikrodalga fırında ısıtın.

16- MUTFAK ROBOTLARININ BIÇAKLARINI AYRI AYRI YIKAMAMAK İçeceğinizi yaptıktan sonra blenderı çalkalayıp etrafını silmekle yetinmeyin. Bıçakları çıkarıp tek tek yıkamanız gerekiyor.

17- ÇOK FAZLA ÇAMAŞIR DETERJANI KULLANMAK Bazen ekstra kirli çamaşırlar için normalden daha fazla deterjan kullanabiliyoruz. Ancak görünen o ki fazla kullanıldığında, deterjan ve lekeler kıyafetlerden çıkamayabiliyor.

18- DİŞ FIRÇALARINI KARANLIK YERDE SAKLAMAK Ecza dolabı güvenli, mikropsuz bir bölge gibi görünebilir; ancak ışık yokluğu, bakteriler için uygun üreme alanı yaratır. Bunun yerine, diş fırçanızı aydınlık bir yere koyun – yalnızca sifonu çekmeden önce klozetin kapağını kapadığınızdan emin olun.

19- TWKRAR KULLANILABİLİR POŞETLER Eğer buzdolabı poşetleriniz "tekrar kullanılabilir" çıtçıtlılardan ise bu torbaları yıkarken ters çevirmeyi unutmayın.

20- GÜNEŞLİ GÜNDE PENCERE YIKAMAK Ilık, güneşli bir gün bu iş için en hoş an gibi görünse de ısı, siz daha temizliği bitirmeden temizleyicinizin camda kurumasına sebep olur – arkasında izler bırakarak. Bulutlu günler en iyi dostunuz olsun.

21- ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEYİ TEMİZLEMEYİ UNUTMAK Bunu unutun ve kirin tüm evinize yayılmasını izleyin. Her kullanımdan sonra haznesini temizleyin. Torbalı makine kullanıyorsanız eğer, üçte biri dolduğunda torbayı değiştirin.

22- BAZI MUTFAK EŞYALARINI BULAŞIK MAKİNESİNE KOYMAK Sarımsak çok yapışkan olduğundan havanınızın çatlaklarına yapışıp işinizi zorlaştırabilir. Bu yüzden bu tür gereçleri, bulaşık makinesine atmaktansa elde yıkamayı tercih edin.

23- ÇÖP ÖĞÜTÜCÜSÜNÜ TEMİZLEMEMEK Öncelikle, çöp öğütücünüzü düzenli olarak çalıştırmalı, içerisinde yiyecek biriktirmemelisiniz. Ve ara sıra kötü kokuları önlemek adına ferahlamasını sağlamalısınız. Bıçakların temizlenmesi ve kokunun gitmesi için buz ya da portakal kabuğu öğütün.

24- MİKROPLU UZAKTAN KUMANDALARI GÖZ ARDI ETMEK Evet, bu konu hakkında düşünmek istemiyorsunuz; ancak bu şeylere birçok insanın eli değiyor. Bu yüzden en azından haftada bir antiseptik bezlerle temizleyin.