KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Ev temizliğinde oksijenli su mucizesi! Klozet, buzdolabı, mutfak...

Ev temizliğinde oksijenli su mucizesi! Klozet, buzdolabı, mutfak...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ev temizliğinde farklı yöntemler mi denemek istiyorsunuz? Küçük kesikleri, kanamış çocuk dizlerini temizlemek için kullandığınız oksijenli su ile ev temizliğinde istediğiniz hijyene ulaşmanız mümkün. Oksijenli su kullanarak bakteri ve küfleri dert etmenize gerek kalmadan birçok zorlu ev işinin üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz.

Ev temizliğinde oksijenli su mucizesi! Klozet, buzdolabı, mutfak...

Eczanelerden reçetesiz olarak satın alabileceğiz oksijenli su, ısıya ve ışığa oldukça duyarlıdır. Oksijenli su havaya ve güneş ışığına maruz kaldığında hızlıca etkisini yitirir. Bu nedenle oksijenli su ile ev temizliğinde en iyi sonucu alabilmek için, kapağını açtıktan sonra bir ay içerisinde kullanmaya özen göstermelisiniz. Bu önemli hatırlatmadan sonra ev temizliği için oksijenli suyu nasıl kullanacağınızı paylaşmaya başlıyoruz:

1. ZORLU LEKELERDEN KURTULUN

En zorlu lekelerde zirveyi zorlayan kan lekeleri artık canınızı sıkmasın. Lekenin üzerine bir miktar oksijenli su dökerek birkaç dakika bekletin. Temiz bir bezle lekeyi silip her zamanki gibi yıkadığınızda kan lekesinden eser kalmadığını göreceksiniz.
Beyaz gömleklerin kabusu sarı renkli koltuk altı lekeleri için de bir tarifimiz var: 2 ölçek oksijenli suya 1 ölçek bulaşık deterjanı karıştırarak oluşturacağınız temizleyici sarı bölgeye yayıp temiz bir diş fırçası ile fırçalayın. Bir süre bekledikten sonra soğuk su ile gömleği yıkayın.
Hazırladığınız bu leke çıkarıcıyı çimen ve şarap lekeleri için de kullanabilirsiniz.

2. DEZENFEKTE EDİN

Oksijenli suyu en çok mutfakta kullanmayı seveceksiniz! Mutfağınızda bir bakteri yuvası bulunuyor desek şaşırır mısınız? Acı ama gerçek. Bulaşık yıkamak için kullandığımız süngerlerin barındırdığı bakteri sayısını bilmek dahi istemezsiniz. Yarı yarıya su ve oksijenli suyu karıştırarak oluşturacağınız çözelti ile bulaşık süngerini dezenfekte ederek yenilemeniz mümkün.
Buzdolabı temizliğinde de aradığınız hijyeni oksijenli su ile sağlayabilirsiniz. Püskürtmeli bir şişe yardımıyla oksijenli suyu buzdolabınıza sıkarak tüm bakterileri öldürebilirsiniz. Birkaç dakika bekleyip sadece su ile silmeniz aylık buzdolabı temizliğiniz için yeterli olacaktır.
Ne kadar özenli kullansanız da ahşap ya da plastik tüm kesme tahtalarında ince çizikler oluşur. Bu çiziklere gizlenen bakterilerden kurtulmak için bir miktar oksijenli su ile temizlemeniz yeterli. Ardından sadece su ile durulayıp kurutmayı unutmayın.
Kilitli buzdolabı poşetlerini oksijenli su ile dezenfekte ederek tekrar tekrar kullanarak doğayı koruyabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey içlerine biraz oksijenli su püskürtüp durulamak.

3. ÇAMAŞIR SUYUNA VEDA EDİN

Klozet temizliği içi en etkili temizleyicinin çamaşır suyu olduğunu düşünüyorsanız oksijenli suyu deneyene kadar bekleyin. Yarım bardak oksijenli suyu klozete döküp yarım saat bekleyin. Ardından tuvalet fırçası işe fırçalayarak sterilizasyonu tamamlayın.
Grileşmiş, lekeli beyaz çamaşırlarınız için ön yıkamada bir fincan oksijenli su kullanabilirsiniz. Özellikle banyo havlularına sinmiş küf kokusundan kurtulamıyorsanız bu çözüm tam size göre! Renk açıcı özelliği ile oksijenli suyu aman renkli çamaşırlarınız için kullanmayın!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok 'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok
Meğer havlular bu yüzden sertleşiyormuş! Bu yöntemlerle tekrar yumuşacık hale getirmek çok kolay...Meğer havlular bu yüzden sertleşiyormuş! Bu yöntemlerle tekrar yumuşacık hale getirmek çok kolay...
Bir ilişkide kadınların yaptığı 8 tipik hataBir ilişkide kadınların yaptığı 8 tipik hata
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yatak odanıza limon koydunuz mu? Sonuç sizi çok şaşırtacak...

Yatak odanıza limon koydunuz mu? Sonuç sizi çok şaşırtacak...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Tencere kapağını koltuk temizlerken kullandınız mı!

Tencere kapağını koltuk temizlerken kullandınız mı!

Ev yapımı tuvalet tableti ile tuvaletler mis gibi kokacak! Karbonat, bulaşık deterjanı...

Ev yapımı tuvalet tableti ile tuvaletler mis gibi kokacak! Karbonat, bulaşık deterjanı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zayıflamak için spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz! İşte ev için kardiyo antrenmanı programı...

Zayıflamak için spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz! İşte ev için kardiyo antrenmanı programı...

Artık meyve kabuklarını çöpe atmayacaksınız! Temizlik için sirke yapmak çok kolay...

Artık meyve kabuklarını çöpe atmayacaksınız! Temizlik için sirke yapmak çok kolay...

Ev temizliğinde oksijenli su mucizesi! Klozet, buzdolabı, mutfak...

Ev temizliğinde oksijenli su mucizesi! Klozet, buzdolabı, mutfak...

Meğer havlular bu yüzden sertleşiyormuş! Bu yöntemlerle tekrar yumuşacık hale getirmek çok kolay...

Meğer havlular bu yüzden sertleşiyormuş! Bu yöntemlerle tekrar yumuşacık hale getirmek çok kolay...

Eğer bunları yapmazsanız evinizi ve giysilerinizi güveler istila edebilir! Korunmak için...

Bunları yapmazsanız evinizi ve giysilerinizi güveler istila edebilir!

Bu ürünleri sık sık değiştirmeniz gerekiyor! Yapmazsanız çok ağır sonuçları olabilir...

Bu ürünleri sık sık değiştirmeniz gerekiyor! Yapmazsanız çok ağır sonuçları olabilir...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.