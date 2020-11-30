Ev yapımı 2 doğal sprey tarifi! Toz almanın en kolay yolu

Toz almak, günlük yaşamın alışılmış bir parçasıdır. Hijyene önem veren biriyseniz toz almak artık sizin için su içmek gibi sürekli yaptığınız bir aktivite haline gelmiştir. Toz almak, bu kadar sık yapılan bir işlemken sürekli kimyasallar ile bir arada olmak istememeniz de normal. Evinizde doğal içeriğiyle güvenle kullanabileceğiniz bir toz alma spreyi hazırlamak ise çok kolay!

1. LİMON VE SİRKENİN GÜCÜ

Dezenfekte işlemi deyince akla ilk gelen doğal malzeme sirkedir. Doğal bir temizleyici aradığınızda eliniz ilk sirkeye gider. Sirkenin mucizevi temizleyici gücünü limon ile desteklediğinizde ise ortaya etkili bir temizlik ürünü çıkmış olur. Hazırladığınız karışımın içine birkaç damla zeytinyağı ekleyerek de yüzeylerin daha güzel parlamasını sağlayabilirsiniz.

İşte ihtiyacınız olan malzemeler:

Bir bardak su

İki çorba kaşığı sirke

Yarım limonun suyu

1 çorba kaşığı toz sabun

Birkaç damla zeytinyağı

Boş bir sprey şişesi

Yapılışı ise şu şekilde:

Su ve sirkeyi, boş sprey şişesinin içine doldurun.

İçerisine limon suyunu ve zeytinyağını ekleyin.

Toz sabunu da ekleyerek eriyene kadar karıştırın.