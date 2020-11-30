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Ev yapımı 2 doğal sprey tarifi! Toz almanın en kolay yolu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hayatın her alanında artık doğal içerikli ürünler tercih ediliyor. Fakat her doğal olduğu söylenen ürünün doğallığına güvenebilmek de pek kolay değil. Doğallık arayışındaysanız kullanacağınız ürünü kendi ellerinizle hazırlamış olmanız size en güvenilir sonucu verir. Evinizde bulunan malzemelerle birkaç adımda doğal ve etkili bir toz alma spreyi hazırlamak aslında çok kolay!

Ev yapımı 2 doğal sprey tarifi! Toz almanın en kolay yolu

Toz almak, günlük yaşamın alışılmış bir parçasıdır. Hijyene önem veren biriyseniz toz almak artık sizin için su içmek gibi sürekli yaptığınız bir aktivite haline gelmiştir. Toz almak, bu kadar sık yapılan bir işlemken sürekli kimyasallar ile bir arada olmak istememeniz de normal. Evinizde doğal içeriğiyle güvenle kullanabileceğiniz bir toz alma spreyi hazırlamak ise çok kolay!

1. LİMON VE SİRKENİN GÜCÜ

Dezenfekte işlemi deyince akla ilk gelen doğal malzeme sirkedir. Doğal bir temizleyici aradığınızda eliniz ilk sirkeye gider. Sirkenin mucizevi temizleyici gücünü limon ile desteklediğinizde ise ortaya etkili bir temizlik ürünü çıkmış olur. Hazırladığınız karışımın içine birkaç damla zeytinyağı ekleyerek de yüzeylerin daha güzel parlamasını sağlayabilirsiniz.

İşte ihtiyacınız olan malzemeler:

Bir bardak su
İki çorba kaşığı sirke
Yarım limonun suyu
1 çorba kaşığı toz sabun
Birkaç damla zeytinyağı
Boş bir sprey şişesi

Yapılışı ise şu şekilde:

Su ve sirkeyi, boş sprey şişesinin içine doldurun.
İçerisine limon suyunu ve zeytinyağını ekleyin.
Toz sabunu da ekleyerek eriyene kadar karıştırın.

2. DOĞAL YAĞLAR İLE EVİNİZ GÜZEL KOKSUN

Limon ve sirke ile yapacağınız temizliğin yanı sıra evinizin her daim hoş kokularla çevrili olmasını da istiyorsanız bu tarif tam size göre! Doğal esansiyel yağlar, güzel kokularıyla ev temizliğine keyif katmasının yanında baş ağrısı gibi bazı sağlık problemlerine de iyi geliyor. Toz alma spreyinize karıştıracağınız birkaç damla lavanta yağı, baş ağrısını dindirmeye yardımcı oluyor. Temizleyicinizin etkisini artırmak istiyorsanız da birkaç damla limon yağı eklemeniz, etkili sonuç verecektir. Doğal esansiyel yağlar sayesinde hem eviniz her zaman güzel kokacak hem de temizleyici spreyinizin etkisi artacak.

İşte ihtiyacınız olan malzemeler:

Bir bardak su
İki çorba kaşığı sirke
Yarım limon suyu
1 çorba kaşığı toz sabun
Kokusunu beğendiğiniz bir doğal esansiyel yağ
Boş bir sprey şişesi

Yapılışı ise şu şekilde:

Su ve sirkeyi boş sprey şişesine doldurun.
İçerisine yarım limon suyunu ekleyin.
Bir çorba kaşığı toz sabunu ilave ederek iyice karıştırın.
Bir çay kaşığı doğal esansiyel yağı ekleyin. İsterseniz birkaç farklı yağı karıştırıp yeni kokular elde edebilirsiniz.

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