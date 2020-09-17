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Ev yapımı doğal çareler! Kırışıklıklarınıza karşı savaşmaya hazır 6 yağ

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaşlandıkça cildimiz sarkmaya ve kırışmaya başlar ve aralarından seçim yapabileceğiniz pek çok cilt bakım ürünü varken, kilerinizden alacağınız zeytinyağı kadar basit bir şey işe yarayabilir. Çoğu ince çizgi ve kırışıklık 35 ile 50 yaşları arasında görülmeye başlasa da, cilt bakımı rutinine başlamak için onlarla savaşmaya yardımcı olabileceğinden asla ne çok erken ne de çok geç değildir.

Ev yapımı doğal çareler! Kırışıklıklarınıza karşı savaşmaya hazır 6 yağ

Cilt bakımının erişilemez ve pahalı olmaması gerektiğine inanıyoruz, bu nedenle kırışıklıklarla savaşmaya ve cildinizi yıllarca pürüzsüz ve esnek tutmaya yardımcı olabilecek 6 doğal yağdan oluşan bir liste hazırladık.

AVOKADO YAĞI

Avokado yağı, cildin emmesi için besleyici olan yağ asitleri, omega yağları ve A vitamini bakımından zengindir. Avokado yağı sadece harika bir nemlendirici olmakla kalmaz, aynı zamanda yüzünüzü kırışıklıkların en önemli nedenlerinden biri olan güneşin ultraviyole ışınlarından koruyan mineraller ve antioksidanlar içerir.

Avokado yağı kullanmak için şunları birleştirin: 2 yemek kaşığı avokado yağı ve 3-4 damla gül veya lavanta gibi çiçeksi uçucu yağı bir kavanoza koyun. Yüzünüze uygulamadan önce içindekileri karıştırmak için hafifçe sallayın.

LİMON YAĞI

Limon yağı, sivilce ve mantar sorunlarını tedavi etmek için kullanılır. İçerdiği yüksek antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerinden dolayı birçok yaşlanma karşıtı üründe kullanılan bir yağdır. Oldukça konsantre bir yağ olduğu için limon esansiyel yağlarının öncelikle üzüm çekirdeği, hindistancevizi veya zeytinyağı gibi bir taşıyıcı yağda seyreltilmesi gerekir. Araştırmalar ayrıca turunçgil yağlarının güneşe maruz kaldığında cildinize sert tepki verdiğini, bu nedenle geceleri kullanmak en iyisi olduğunu bulmuştur.

50 ml'lik bir şişede karıştırın: 50 ml taşıyıcı yağ (sızma zeytinyağı veya üzüm çekirdeği yağı öneririz)3-5 damla limon yağı. İçeriğini cildinizde kullanmadan önce şişeyi hafifçe sallayın. En iyi sonuçlar için sadece geceleri kullanın.

LAVANTA YAĞI

Lavanta kokusu tam bir rahatlama sağlar ve aynı etki ince çizgiler ve kırışıklıklar üzerinde de görülür. Yüksek düzeyde antioksidan, antimikrobiyal ve antibakteriyel özelliklere sahip lavanta esansiyel yağı, sivilce ve kırışıklıklar için harikalar yaratır.

Küçük bir kavanoz veya kapta şunları birleştirin: Birkaç damla saf lavanta esansiyel yağı, Sızma hindistancevizi yağı (veya tercih ettiğiniz başka bir taşıyıcı yağ)
Şişeyi karıştırın veya hafifçe sallayın ve cilt bakımı rutininize ekleyin.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI

Üzüm çekirdeği yağı, tipik olarak şarap yapımının bir yan ürünü olan preslenmiş üzümlerin tohumlarından yapılır. Tohumlar, E vitamini ve çoklu doymamış yağlar açısından zengindir, bu da onu cildinizin emmesi için besleyici bir yağ yapar.

Üzüm çekirdeği yağını doğrudan cildinize uygulayabilir ve emilene kadar masaj yapabilirsiniz.

HAVUÇ TOHUMU YAĞI

Havuç tohumu yağı, soğuk preslenmiş havuç tohumlarından elde edilen uçucu bir yağdır. Yağ, anti-enflamatuar ve antimikrobiyal özellikler bakımından zengindir ve aynı zamanda yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olduğu bulunmuştur. Yüksek antioksidan seviyeleri ile yağ aynı zamanda nemlendirir ve canlandırır. Diğer uçucu yağlar gibi, havuç tohumu yağı da cilde sürülmeden önce bir taşıyıcı yağda seyreltilmelidir.

Havuç yağı kullanmak için şunları birleştirin: 2 çay kaşığı badem veya avokado gibi taşıyıcı yağ, 2 damla havuç tohumu yağı.
Yağı cildinize uygulamak için parmaklarınızı veya pamuklu bir ped kullanın.

ZEYTİN YAĞI

Zeytinyağının makarna, pizza ve salata sosu için temel İtalyan malzemesi olduğunu biliyoruz. Ancak zeytin, nemlendirici vitamin ve antioksidan bakımından yüksektir, bu da onları kırışıklıkları ve ince çizgileri azaltmak için harika bir aday yapar.
Bir pamuğu batırın: Sızma zeytinyağı, birkaç damla taze limon suyunu (isteğe bağlı) yüzünüze sürün.
Her kişinin cildinin her bir yağa farklı tepki verdiğini unutmamak önemlidir, bu nedenle yağı cildinizin küçük bir yerinde deneyin.

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