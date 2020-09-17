Ev yapımı doğal çareler! Kırışıklıklarınıza karşı savaşmaya hazır 6 yağ

Cilt bakımının erişilemez ve pahalı olmaması gerektiğine inanıyoruz, bu nedenle kırışıklıklarla savaşmaya ve cildinizi yıllarca pürüzsüz ve esnek tutmaya yardımcı olabilecek 6 doğal yağdan oluşan bir liste hazırladık.

AVOKADO YAĞI

Avokado yağı, cildin emmesi için besleyici olan yağ asitleri, omega yağları ve A vitamini bakımından zengindir. Avokado yağı sadece harika bir nemlendirici olmakla kalmaz, aynı zamanda yüzünüzü kırışıklıkların en önemli nedenlerinden biri olan güneşin ultraviyole ışınlarından koruyan mineraller ve antioksidanlar içerir.

Avokado yağı kullanmak için şunları birleştirin: 2 yemek kaşığı avokado yağı ve 3-4 damla gül veya lavanta gibi çiçeksi uçucu yağı bir kavanoza koyun. Yüzünüze uygulamadan önce içindekileri karıştırmak için hafifçe sallayın.

LİMON YAĞI

Limon yağı, sivilce ve mantar sorunlarını tedavi etmek için kullanılır. İçerdiği yüksek antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerinden dolayı birçok yaşlanma karşıtı üründe kullanılan bir yağdır. Oldukça konsantre bir yağ olduğu için limon esansiyel yağlarının öncelikle üzüm çekirdeği, hindistancevizi veya zeytinyağı gibi bir taşıyıcı yağda seyreltilmesi gerekir. Araştırmalar ayrıca turunçgil yağlarının güneşe maruz kaldığında cildinize sert tepki verdiğini, bu nedenle geceleri kullanmak en iyisi olduğunu bulmuştur.