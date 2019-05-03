Ev yapımı ucuz ağda binlerce paylaşım aldı! 'Yıllardır kullanıyoruz ama...'

Su, şeker ve limon suyu kullanılarak kendi ağdanızı yapabilirsiniz. 5-Minute Crafts Facebook hesabında paylaşılan video 9 binden fazla paylaşım aldı.

Bir tencerede bir bardak şeker, çeyrek bardak su ve çeyrek bardak limon suyunun birleştirilmesiyle oluşturulan macun, birçok kadının beğenisini topladı.

Altı açık tencerede bal gibi bir şekle bürünen macun 5-7 dakika kaynatılıyor ve bir kaseye döküldükten sonra biraz soğutuluyor. Tahta bir ağda spatulasıyla hedeflenen bölgelere sürülüyor.

Video için gönüllü olan bir kadın, işlem bittikten sonra bölgeye aloe vera kremi sürülmesini öneriyor. Ancak fazla hassas ciltlerin dikkatli olmasını da ekliyor.

Binlerce kişi tarafından paylaşılan video, hem tepki hem de beğeni topladı. 100'den fazla da yorum alan video için bunun eski bir tarif olduğu yorumu yapıldı. İşte gelen yorumlardan birkaçı:

'Biz Mısırlıyız ve bu ağdayı yüzlerce yıl önceden beri yapıyoruz. Ancak işe yaradığı bir gerçek.'

'Biz de bu yöntemi yıllardır kullanıyoruz. Şekeri doğru kıvamda eritmek oldukça önemli. Çok yapışkan olursa, cildinizden çıkaramazsınız bu da cildinizin tahriş olmasına neden olur. Ama kimyasal bir ürün olmadığı için bence herkes kullanabilir.'





