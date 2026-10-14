Evcil hayvan sahiplerinin mama ve su konusunda en çok merak ettiği şeyler

Kaç öğün mama verilmesi gerektiği en önemli konulardan.



Kedi ve köpeklerin günde ne kadar mama yemesi gerektiği aslında birkaç faktöre göre değişiyor. Hayvanın yaşına, sağlık durumuna, kilosuna ve gün içindeki aktivitesine bağlı olarak köpekler bir veya iki öğün, kediler ise birkaç öğün yiyebiliyor. Bunlar tabii yetişkin kedi ve köpekler için geçerli.

Mama miktarı da merak ediliyor.

Mama miktarı öğün gibi her hayvan için farklılık gösteriyor. Sadece kiloya bakılarak mama miktarı belirlenmiyor çünkü. Hayvanın yaşı, kısırlaşmış olup olmadığı, aktivitesi hesaba katılmalı yani.

Mama kabında hep mama olmalı mı?

Kedisi ya da köpeği olanlar mama kabında her zaman mama bırakabiliyor. Ama bu pek doğru değil. Özellikle kilo almaya yatkın bir hayvanın varsa bu, köpeğinin ya da kedinin sağlığını bozabilir.

Evcil hayvanların ne kadar su içtiğine dikkat etmek gerek!



Evcil hayvanının ne kadar su içtiğini bilmen önemli. Birçok sağlık sorunu su tüketimiyle doğrudan bağlantılı. Sadece önüne su kabını koymak yetmiyor elbette. Her zaman temiz ve taze suya erişebilmesine dikkat etmen gerekiyor.

Suyu ne kadar sıklıkla değiştirmek gerekiyor, biliyor musun?



Su bittikçe doldurmak aslında doğru değil. Kaplar hızlıca kirleniyor ve tüylü dostlar o sudan içmek istemiyor. O yüzden su kaplarındaki su dolu olsa bile düzenli şekilde değiştirilmesi lazım.

Plastik kaplar hayvanlar için uygun değil.

Plastik kaplar ucuz olduğu için sıklıkla kullanılıyor. Ama bir süre kullanıldıktan sonra plastikler çiziliyor ve evcil hayvanlar için tehlikeli hale geliyor. Paslanmaz çelik ya da seramik kapları kullanmak o yüzden daha iyi.

Mama yedikten sonra suya erişebilmeli.

Özellikle kuru mama yiyen evcil hayvanlar taze suya her zaman erişebilmeli. Kuru mamanın su içeriği düşük olduğu için yedikten sonra suya ihtiyaçları oluyor.

Yaş mama su ihtiyacını karşılar mı peki?



Yaş mamaların su içeriği daha fazla. O yüzden kuru mama kadar su ihtiyacı olmayabilir. Ama yine de gün boyu temiz suya erişebilmeleri gerekiyor elbette.

Mama değiştirirken dikkat etmelisin!

Kedi veya köpeğinin mamasını bir anda değiştirmek doğru değil. Bu, hayvanlarda kusma ya da ishale neden olabiliyor. O yüzden eski mamayı kademeli şekilde bırakırken yeni mamayı yine kademeli şekilde vermen gerekiyor.

Mama ve su tüketimi yakından takip gerektiriyor.

Kedilerde ya da köpeklerde mama ve su tüketimi çok önemli. Bunlarda yaşanan değişime kusma, kilo kaybı, ishal gibi belirtiler eşlik ediyorsa veteriner hekime gitmekte fayda var.