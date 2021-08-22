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  4. Evcil karga görenleri şaşkına çeviriyor! Elleriyle besliyorlar

Evcil karga görenleri şaşkına çeviriyor! Elleriyle besliyorlar

22.08.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'ın Göle ilçesinde iki kişinin elleriyle besledikleri karga, mahallenin evcil hayvanı oldu. Yanlarından ayrılmayan kargayla dost olan vatandaşları görenler telefonlarına sarıldı.

Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşayan Coşar Efe Atalay ve Akın Daş, acıktığında yanlarına gelen karga ile dost oldu. İki arkadaş her gün elleriyle kargayı besliyor. İki arkadaşın karga ile olan dostluğunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Karga, Atalay ve Daş’ın bir an olsun yanından ayrılmıyor.

"KÜÇÜKKEN EVCİLLEŞTİRDİK, BİZE ALIŞTI"

Coşar Efe Atalay, “Acıktıkça yanımıza gelen karganın karnını doyururuz. Karnını doyurduktan ve suyunu içtikten sonra uçar. Günde 5-6 sefer gelip ihtiyaçlarını giderir. Gece nerede bilmiyoruz. Küçükken evcilleştirdik bize alıştı” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan
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