Evcil karga görenleri şaşkına çeviriyor! Elleriyle besliyorlar

Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşayan Coşar Efe Atalay ve Akın Daş, acıktığında yanlarına gelen karga ile dost oldu. İki arkadaş her gün elleriyle kargayı besliyor. İki arkadaşın karga ile olan dostluğunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Karga, Atalay ve Daş’ın bir an olsun yanından ayrılmıyor.

"KÜÇÜKKEN EVCİLLEŞTİRDİK, BİZE ALIŞTI"

Coşar Efe Atalay, “Acıktıkça yanımıza gelen karganın karnını doyururuz. Karnını doyurduktan ve suyunu içtikten sonra uçar. Günde 5-6 sefer gelip ihtiyaçlarını giderir. Gece nerede bilmiyoruz. Küçükken evcilleştirdik bize alıştı” diye konuştu.

İHA

