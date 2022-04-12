HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evde bakım parası 12 Nisan'da yattı mı? 12 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Evde bakım parası 12 Nisan'da yattı mı? 12 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi!

12.04.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller 12 Nisan günü arama motorlarında sorgulanıyor. Evde bakım parasının yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar maaşların durumunu sorguluyor. Her ay farklı ilde farklı tarihler için yatıırlan evde bakım maaşını almak çok kolay. Peki; 21 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri

Evde bakım parası 12 Nisan'da yattı mı? 12 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi!

12 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parasının yatıp yatmadığı merak edilen konulardan birisi oluyor. Devlet tarafından her ay düzenli olarak yüzbinlerce kişiye ödenen evde bakım maaşını E-Devlet üzerinden sorgulayabiliyorsunuz. Yatırılan illere göre de paranızın hesapta olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz.

EVDE BAKIM MAAŞI 12 NİSAN!

1- Ordu
2- Tokat
3- Antalya
4- Bolu

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Bu maaşı alabilmek için istenen şartların en önemlisi ve en çok aranılan şart gelir kriteri şartıdır. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TLdir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden de sorgulayabilmeniz mümkün. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve sonrasında tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunmakta.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?
Rusya-Ukrayna savaşının kazananı ABD mi? Çin'den çarpıcı açıklama: Kargaşadan faydalanıp ucuza alıyorlarRusya-Ukrayna savaşının kazananı ABD mi? Çin'den çarpıcı açıklama: Kargaşadan faydalanıp ucuza alıyorlar
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması! Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de bir ilk! Kilosu 3 bin lira... Müthiş gelir sağlıyor!

Türkiye'de bir ilk! Kilosu 3 bin lira... Müthiş gelir sağlıyor!

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Suriyeli göçmenler Göç İdaresine saldırdı! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

Suriyeli göçmenler Göç İdaresine saldırdı! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

Dehşet anları! Kucağında çocuğu olan kadına acımasızca saldırdılar

Dehşet anları! Kucağında çocuğu olan kadına acımasızca saldırdılar

Çifte cinayet! Cansız bedenleri arazide bulundu

Çifte cinayet! Cansız bedenleri arazide bulundu

İlginizi Çekebilir

Almanya’da milyonlarca Covid-19 aşısı çöpe gidecek

Almanya’da milyonlarca Covid-19 aşısı çöpe gidecek

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.