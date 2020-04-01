Evde bu yöntemlerle koltuk altı kararmasından kurtulabilirsiniz!

Kıvrımlı bölgelerde birçok nedenden dolayı koyulaşma ve lekeler meydana gelebilir. Genelde esmer tenli kadınlarda görülen koltuk altı kararması, sorunlu bölgeye beyazlatma işlemi yapılarak ten renginin açılmasıyla giderilir. Güzellik merkezlerinde tedavi görerek ya da özel kozmetik ürünleri kullanarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Ancak bu uygulamalar yüksel meblağlar ödemenize neden olabilir. Çeşitli yan etkilere sahip ürünlere ve tedavilere maruz kalmadan evde doğal yöntemlerle koltuk altı kararmasını engelleyebilirsiniz.

KOLTUK ALTLARI NEDEN KARARIR?

Koltuk altı kararması herkeste olabilecek bir sorun olduğu için bu durumu bir hastalık gibi görmek yanlış olur. Koltuk altı kararması aniden ortaya çıkmaz. Aksine birçok nedenden dolayı geniş bir zamana yayılarak yavaşça meydana gelir. Kıvrımlı bölgelerdeki leke ve koyulaşmalar genetik yapıdan kaynaklanabildiği gibi dış etkenlerden de kaynaklanabilir. İşte kararmaya neden olan etkenler ve kararmayı geçiren doğal yöntemler.

