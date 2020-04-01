KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Evde bu yöntemlerle koltuk altı kararmasından kurtulabilirsiniz!

Evde bu yöntemlerle koltuk altı kararmasından kurtulabilirsiniz!

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sıcak mevsimlerin yaklaşmasıyla gardıroplardaki kazakların yerini kısa kollu ve askılı tişörtler alır. Sıcak bir havada rahat bir kıyafet giyememek kadar kötüsü yoktur. Kadınları bu rahatlıktan mahrum bırakan en önemli sorunlardan birisi koltuk altı kararmasıdır. Estetiksel bir sorun haline gelen koltuk altı kararmasını evde deneyeceğiniz yöntemlerle geçirebilirsiniz.

Kıvrımlı bölgelerde birçok nedenden dolayı koyulaşma ve lekeler meydana gelebilir. Genelde esmer tenli kadınlarda görülen koltuk altı kararması, sorunlu bölgeye beyazlatma işlemi yapılarak ten renginin açılmasıyla giderilir. Güzellik merkezlerinde tedavi görerek ya da özel kozmetik ürünleri kullanarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Ancak bu uygulamalar yüksel meblağlar ödemenize neden olabilir. Çeşitli yan etkilere sahip ürünlere ve tedavilere maruz kalmadan evde doğal yöntemlerle koltuk altı kararmasını engelleyebilirsiniz.

KOLTUK ALTLARI NEDEN KARARIR?

Koltuk altı kararması herkeste olabilecek bir sorun olduğu için bu durumu bir hastalık gibi görmek yanlış olur. Koltuk altı kararması aniden ortaya çıkmaz. Aksine birçok nedenden dolayı geniş bir zamana yayılarak yavaşça meydana gelir. Kıvrımlı bölgelerdeki leke ve koyulaşmalar genetik yapıdan kaynaklanabildiği gibi dış etkenlerden de kaynaklanabilir. İşte kararmaya neden olan etkenler ve kararmayı geçiren doğal yöntemler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı
Faydası saymakla bitmiyor! İşte mutfaktaki gizli mucizeFaydası saymakla bitmiyor! İşte mutfaktaki gizli mucize
Topuz modelleri arayanlar için birbirinden şık modellerTopuz modelleri arayanlar için birbirinden şık modeller
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koltuk altı kararması nasıl geçer, koltuk altı kararmasını geçiren doğal yöntemler,

En Çok Okunan Haberler

Erkan Petekkaya'nın dizisi Gel Dese Aşk için flaş karar

Erkan Petekkaya'nın dizisi Gel Dese Aşk için flaş karar

Sağlık durumunu açıkladı: İlk 72 saat zordu

Sağlık durumunu açıkladı: İlk 72 saat zordu

Cilt bakımında bu hatalardan kaçının

Cilt bakımında bu hatalardan kaçının

Faydası saymakla bitmiyor! İşte mutfaktaki gizli mucize

Faydası saymakla bitmiyor! İşte mutfaktaki gizli mucize

Her derde deva! Ezin ve sürün

Her derde deva! Ezin ve sürün

Gül suyunun cilde faydalarını gördüğünüzde inanamayacaksınız!

Gül suyunun cilde faydalarını gördüğünüzde inanamayacaksınız!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

En kolay şekil alan kısa saç modelleri!

En kolay şekil alan kısa saç modelleri!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yüzdeki lekeler nasıl geçer? İşte 5 doğal tarif

Yüzdeki lekeler nasıl geçer? İşte 5 doğal tarif

Kendilerini olduğu gibi kabul ediyorlar

Kendilerini olduğu gibi kabul ediyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vazelinin cilde faydaları "Yok artık" dedirtiyor!

Vazelinin bu faydasına 'yok artık' diyeceksiniz

Cilde faydası saymakla bitmiyor! İşte mutfaktaki gizli mucize

Faydası saymakla bitmiyor! İşte mutfaktaki gizli mucize

Gül suyunun cilde faydalarını gördüğünüzde inanamayacaksınız!

Gül suyunun cilde faydalarını gördüğünüzde inanamayacaksınız!

Gözünüzde büyütmeyin! İşte en pratik günlük cilt bakımı önerileri

Cilt bakımında bu hatalardan kaçının

Sivilcelere elveda! İşte o yöntemler...

Her derde deva! Ezin ve sürün

Meğer o durum saç dökülmesine sebep oluyormuş...

Meğer o durum saç dökülmesine sebep oluyormuş...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.