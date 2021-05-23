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Evde cilt bakımı yapmak için hangi ürünler kullanılmalı?

Betül Songur Betül Songur
23.05.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt bakımını evde yapmak isteyen kişiler yavaş yavaş kendilerine göre bir rutin oluşturmaya başladı. Peki tercih edilen ürünler ve uygulamalar ne kadar doğru ilerliyor? Neler yanlış yapılıyor? Evde cilt bakımı yaparken hangi ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor? Tüm bu soruların cevabını Güzellik uzmanı Selda Gamzeli anlatıyor. İşte pandemi sürecinde evde uygulanması gereken doğru cilt bakımı rutini...

Evde cilt bakımı yapmak için hangi ürünler kullanılmalı?

Evde cilt bakımı rutini oluşturabilmek için öncelikle cilt tipimizi doğru tespit etmemiz gerekiyor. Doğru bakımı veya doğru ürünleri kullanabilmek için cilt tipinin kesinlikle bilinmesi gerekiyor. Aksi takdirde yanlış ürün kullanımı sonrasında çok daha fazla cilt problemi ile karşı karşıya kalmanız mümkündür.

Diğer önemli nokta ise doğru içerikleri kullanmak... Cilt bakımı sadece cilt temizliği amacı ile değil yıpranan cildin onarılması ve yenilenmesi için uygulanmalıdır. Özellikle yaşadığımız bu zorlu süreçte vücudumuzda stres hormonlarının yükselmesi ile birlikte nasıl bağışıklık sistemimiz zayıflıyorsa, cildimizin de direnci düşüyor, serbest radikallerle savaşma gücü zayıflıyor; tabiki bu da erken yaşlanma belirtilerinin baş göstermesine neden oluyor. İşte bu noktada yaşlanma karşıtı cilt bakımları devreye giriyor.

EVDE YAŞLANMA KARŞITI CİLT BAKIMI NASIL YAPILIR?

Sabah rutini ile başlayalım.

İlk aşama tabiki temizleme aşaması: Kuru ve hassas ciltlerde cildin hassasiyetini yatıştıracak cildi nemlendirecek süt veya losyon içerikli bir temizleme ürünü kullanılmalıdır. Karma veya yağlı ciltlerde ise cildin yağlanmasını azaltacak sebum salgısını dengeleyecek salisilik içerikli bir temizleyici tercih edilmelidir.

İkinci aşama; Tonikleme aşaması; gözeneklerde kalan kalıntıları daha derinden temizleyecek ve cildi sıkılaştıracak meyve asitleri içeren bir tonik tercih edilebilir; veya ev yapımı bir gül suyu, mersin suyu da tonik olarak önerilebilir.

Temizleme ve tonikleme işleminin ardından haftada 1 kez cilt yüzeyinde oluşan keratin tabakayı ciltten arındırmak için hafif soyucu peelingler kullanabilirsiniz.

Diğer aşamamız serum aşaması; özellikle yaşlanma izlerinde çok etkili olan, cildi dış etkenlere karşı koruyan bir antioksidan serum olmazsa olmazlarımızdandır. Özellikle bu süreçte cilt hasarlarını önleyecek eşsiz bir içeriktir. Antioksidan seçiminde ise yine cilt tipine göre karar verilmelidir; Kuru ciltlerde C vitamininin yanında E vitamini içeren; yağlı ve karma ciltlerde yine C vitamini yanında cilt yağını dengeleyecek deve dikeni tohumu içeren bir antioksidan tercih edilmelidir.

Nemlendirme aşamasında ise; hyaluronik asit içeriği ve özellikle B5 vitamini içeren serumlar veya kremler kullanılmalıdır. Hyaluronik asit cildin nem seviyesini yükselterek kırışıklıkların açılmasını ve cildin daha pürüzsüz görünmesini sağlayacaktır.

Stres ve yorgunluk ile yıpranan göz çevresinde de yine cildi besleyen, yorgun ifadesini azaltan kazak ayaklarında etkili olan hyaluronik asit içerikli bir göz çevresi ürünü tercih edilmelidir.

HAFTADA 1 KOLAJEN MASKE UYGULAYIN

Temizleme ve nemlendirme aşamalarından sonra haftada 1 cildinize kolajen maskesi uygulamak, yaşlanma karşıtı bakımınızı taçlandırmak için eşsiz bir tercih olacaktır.

YAZ-KIŞ GÜNEŞ KORUYUCU KULLANIN

Tüm bakım rutini bittikten sonra mutlaka yaz kış cildinize uygun bir güneş koruyucu kullanmanız gerekmektedir. Güneş koruyucu tercih ederken ise UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyucu olduğundan emin olunuz.

GECE BAKIMI NASIL OLMALI?

Gelelim gece bakımına! Gece rutininde sabah bakımına ilave olarak gece cilt onarımı sağlayan, cildi yenileyen ve parlaklık sağlayan glikolik asitli ürünler önermekteyiz. Ayrıca gece antioksidanı kullanımının da cilt onarımına büyük ölçüde etkisi olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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