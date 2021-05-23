Evde cilt bakımı yapmak için hangi ürünler kullanılmalı?

Evde cilt bakımı rutini oluşturabilmek için öncelikle cilt tipimizi doğru tespit etmemiz gerekiyor. Doğru bakımı veya doğru ürünleri kullanabilmek için cilt tipinin kesinlikle bilinmesi gerekiyor. Aksi takdirde yanlış ürün kullanımı sonrasında çok daha fazla cilt problemi ile karşı karşıya kalmanız mümkündür.

Diğer önemli nokta ise doğru içerikleri kullanmak... Cilt bakımı sadece cilt temizliği amacı ile değil yıpranan cildin onarılması ve yenilenmesi için uygulanmalıdır. Özellikle yaşadığımız bu zorlu süreçte vücudumuzda stres hormonlarının yükselmesi ile birlikte nasıl bağışıklık sistemimiz zayıflıyorsa, cildimizin de direnci düşüyor, serbest radikallerle savaşma gücü zayıflıyor; tabiki bu da erken yaşlanma belirtilerinin baş göstermesine neden oluyor. İşte bu noktada yaşlanma karşıtı cilt bakımları devreye giriyor.

EVDE YAŞLANMA KARŞITI CİLT BAKIMI NASIL YAPILIR?

Sabah rutini ile başlayalım.

İlk aşama tabiki temizleme aşaması: Kuru ve hassas ciltlerde cildin hassasiyetini yatıştıracak cildi nemlendirecek süt veya losyon içerikli bir temizleme ürünü kullanılmalıdır. Karma veya yağlı ciltlerde ise cildin yağlanmasını azaltacak sebum salgısını dengeleyecek salisilik içerikli bir temizleyici tercih edilmelidir.