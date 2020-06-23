Evde doğal olarak kolayca uygulayabileceğiniz tırnak bakımı yöntemleri

Zaman zaman darbeler zaman zaman ise vitamin ve mineral eksikliği gibi durumlar yüzünden tırnaklar güçsüzleşip kırılabiliyor ya da bakımsız, kötü bir hal alıp dışarıya rahatsız edici bir görüntü verebiliyor. Hem tırnakları daha güçlü bir yapıya kavuşturmak hem de daha güzel görünmelerini sağlamak ise oldukça kolay. Birbirinden basit uygulamalar sayesinde evinizde doğal yöntemlerle tırnak bakımınızı gerçekleştirebilir, tırnaklarınızın daha güzel görünmesini ve darbelere karşı daha dayanıklı olmalarını sağlayarak kırılmaların önlenmesini mümkün kılabilirsiniz. Doğal Tırnak Bakım Yöntemleri Evde kendi kendinize son derece basit bir şekilde ve ucuz bir maliyetle hazırlayacağınız aşağıdaki karışımlar sayesinde daha sağlıklı el ve ayak tırnaklarına kavuşmanız mümkündür. Yalnız karışımları uygulamadan önce kullandığınız malzemelere karşı vücudunuzun herhangi bir alerjik reaksiyon gösterip göstermediğine dikkat edin. Eğer hassas bir vücudunuz varsa ve karışımdaki maddelerden birine alerjik reaksiyon gösterme ihtimaliniz bulunuyorsa karışımı uygulamadan önce bir uzmana danışmanız daha sağlıklı olacaktır.

1. Zeytinyağı Zeytinyağı, içeriğindeki yağ asitleri ve antioksidanlar sayesinde tırnaklarınız için son derece etkili bir doğal bakım ürünüdür. Tırnak yapısını güçlendiren ve bakımlı bir görünümün yanı sıra darbelere karşı daha dirençli bir tırnağa sahip olmanıza katkı sağlayan zeytinyağı karışımı son derece kolay ve ucuz bir şekilde hazırlandığı için oldukça popüler tırnak bakımı yöntemlerinden biridir. Sağlıklı tırnaklar için zeytinyağı ile bakım kürü hazırlamak istiyorsanız: Çeyrek bardak kadar zeytinyağı (yaklaşık olarak 60 mg'ye denk geliyor) ve beş damla limon suyunu bir kabın içerisinde güzelce karıştırın. Karışımı elde ettikten sonra tırnaklarınızı 15 dakika süresince bu kabın içerisine batırın ve sürenin dolmasını bekleyin. İşiniz bittikten sonra karışımı dökmek yerine buzdolabına koyabilir ve ilerleyen günlerde tekrar kullanabilirsiniz.

Tırnak bakımı için bu maskeyi her gün uygulamanız daha doğru olacaktır. 2. Yumurta, papaya ve badem yağı Vücudun her bölgesi için pek çok önemli fayda sağlayan yumurta ile badem yağı ve papayayı bir araya getirip elde edilen karışım ise tırnak bakımını doğal yöntemlerle gerçekleştirmek isteyenler için oldukça faydalı bir karışım olarak karşımıza çıkıyor. Tırnak etlerinin sağlıklı yapısını korumasını ve eğer hasar gördülerse eski sağlıklı hallerine daha çabuk kavuşmalarını da destekleyen bu karışım ile tırnaklarınızı güçlendirebilir, daha güzel bir görüntüye sahip olmalarını sağlayabilirsiniz.

Bu karışım için ihtiyacınız olan malzemeler arasında: Yaklaşık 20 ml, yani iki yemek kaşığı kadar papaya suyu, yarım çay kaşığı badem yağı ve bir adet yumurtanın sarısı bulunuyor. Malzemeleri temin ettikten sonra: Hepsini bir kabın içine dökün ve güzelce karıştırın.

Karışımınız homojen bir jel kıvamına gelene kadar karıştırmayı sürdürün.

Karışım jel kıvamını aldığında ise küçük bir fırça alın ve karışıma batırıp fırçanın uçlarıyla karışımı tırnaklarınıza güzelce uygulayın.

Her tırnağınıza karışımı yedirdikten sonra suyla yıkamadan önce yarım saat bekleyin. Bu sürede papaya, yumurta ve badem yağı karışımı hem tırnakla hem de tırnak etiyle etkileşime girecektir, yarım saat dolduktan sonra suyla yıkayarak çıkarabileceğiniz bu karışımı her gün uygulayabilirsiniz. 3. Sodyum bikarbonat Kısaca karbonat olarak da bilinen sodyum bikarbonat sayesinde hassas tırnaklarınızı güçlendirebilir, bu sayede en ufak bir müdahalede bile kırılıp size hem acı veren hem de görünüş olarak rahatsız edici bir görüntünün ortaya çıkmasına sebep olan tırnak kırılmalarının önüne geçebilirsiniz. Antibakteriyel bir özelliğe de sahip olduğu için sodyum bikarbonat ile kırılmayı önlerken bir taraftan da mantar oluşumuna yönelik ihtimali ortadan kaldırabilir ve varsa mantarlardan daha hızlı kurtulabilirsiniz. Bu karışım için: 10 gram ya da bir başka ölçüyle bir yemek kaşığı kadar sodyum bikarbonat ile bir bardak su yeterli olacaktır.

ya da bir başka ölçüyle bir yemek kaşığı kadar sodyum bikarbonat ile bir bardak su yeterli olacaktır. Suyla sodyum bikarbonatı bir kabın içerisine boşaltın ve güzelce karıştırın.

Daha sonra bu kabın içerisinde tırnaklarınızı 15 dakika kadar bekletmeniz yeterlidir. Bu karışım da diğer verdiğimiz tarifler gibi sadece el tırnak bakımı için değil aynı zamanda ayak tırnak bakımı için de uygulanabilir.

Sodyum bikarbonatlı tırnak bakımı kürünü haftada üç defa uygulamanız önerilir. 4. Nane ve papatya Papatya ve nane bir araya geldikleri zaman hassas yapıda olan tırnakların güçlenmesini sağlar ve kırılma riskini ortadan kaldırır. Bu sayede papatya ve nanenin de yer aldığı bu karışım ile hem daha güzel hem de daha güçlü bir tırnak yapısına kavuşabilirsiniz.

Karışımı hazırlamak için gerekli olan malzemeler arasında: Dört nane yaprağı, bir bardak su, iki yemek kaşığı un, iki yemek kaşığı papatya ve bir yemek kaşığı zeytinyağı bulunuyor. Malzemeleri topladıktan sonra: İlk olarak suyu kaynaması için ocağa bırakın.

Su kaynama noktasına geldiğinde ise içine papatyaları ve nane yapraklarını dökün.

Yarım saat kadar bu karışımı demleyin ve karışım demini aldıktan sonra üzerine un ile zeytinyağını ilave edin.

Güzelce karıştırın ve daha sonra elde etmiş olduğunuz bu sıvı karışımı bir kabın içerisine dökün ve tırnak etlerinize sürün.

Karışımı sürdükten sonra hemen durulamak yerine yarım saat kadar bekleyin.

Daha sonrasında ılık suyla durulayabilirsiniz. 5. Karakafes otu ve atkuyruğu Doğal tırnak bakımı için evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz yöntemlerden birisi de atkuyruğu ve karakafes otu karışımıdır. Bu karışım sayesinde tırnaklarınız korumaya karşı daha dirençli bir hal alır ve güçlü yapısı sayesinde görüntü olarak da daha sağlıklı bir imaj ortaya koyar. Karışımı hazırlamak için: Bir bardak su, bir çay kaşığı karakafes otu ve bir çay kaşığı atkuyruğuna ihtiyaç duyacaksınız. Malzemeleri topladıktan sonra: Suyu bir kabın içerisine koyun ve kaynaması için ocağa bırakın.

Su kaynadığında ise atkuyruğu ve karakafes otlarını suyun içerisine ilave edin.

Ocağın altını kapatın ve karışımın elinizi yakmayacak sıcaklığa ulaştığını anladığınız zaman tırnaklarınızı karışımın olduğu kabın içine sokun ve 15 dakika kadar bekleyin.

kadar bekleyin. Daha sonra arzu ederseniz ellerinizi ılık suyla yıkayabilirsiniz.

Bu karışımı hafta içerisinde birkaç defa uygulamanız yeterli olacaktır. 6. E vitamini ve Hint yağı Tırnakların nemlenmesine yardımcı olan Hint yağı, içeriğindeki pek çok yağ asidi sayesinde tırnakların korunmasını da mümkün kılar. E vitamini ile Hint yağını birlikte kullandığınız zaman ise daha güçlü bir etki ile karşılaşır ve çok daha güçlü tırnaklara sahip olabilirsiniz. Bu karışım aynı zamanda tırnaklara parlaklık kazandırmasıyla da ön plana çıkıyor. Karışımı hazırlamak için: Sadece beş damla E vitaminine ve bir yemek kaşığı kadar Hint yağına ihtiyaç var. Malzemeleri bir kabın içerisine döktükten sonra: Homojen bir hal alıncaya dek güzelce karıştırın.

Daha sonrasında tırnaklara uygulayabilirsiniz.

Bu karışımın her gün kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmuyor. 7. Misket limonu ve şeker Limonla tırnak bakımı yapmak istiyorsanız ihtiyacınız olan malzemeler bir yemek kaşığı kadar şeker ve yarım misket limondur. Şeker ile misket limonundan elde edilen karışım sayesinde tırnakların hassas yapısı ortadan kaldırılır ve daha güçlü tırnaklara sahip olunarak kırılmaların önüne geçilebilir.