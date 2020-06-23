Evde doğal olarak kolayca uygulayabileceğiniz tırnak bakımı yöntemleri

Zaman zaman darbeler zaman zaman ise vitamin ve mineral eksikliği gibi durumlar yüzünden tırnaklar güçsüzleşip kırılabiliyor ya da bakımsız, kötü bir hal alıp dışarıya rahatsız edici bir görüntü verebiliyor. Hem tırnakları daha güçlü bir yapıya kavuşturmak hem de daha güzel görünmelerini sağlamak ise oldukça kolay.
Birbirinden basit uygulamalar sayesinde evinizde doğal yöntemlerle tırnak bakımınızı gerçekleştirebilir, tırnaklarınızın daha güzel görünmesini ve darbelere karşı daha dayanıklı olmalarını sağlayarak kırılmaların önlenmesini mümkün kılabilirsiniz.
Evde kendi kendinize son derece basit bir şekilde ve ucuz bir maliyetle hazırlayacağınız aşağıdaki karışımlar sayesinde daha sağlıklı el ve ayak tırnaklarına kavuşmanız mümkündür.
Yalnız karışımları uygulamadan önce kullandığınız malzemelere karşı vücudunuzun herhangi bir alerjik reaksiyon gösterip göstermediğine dikkat edin. Eğer hassas bir vücudunuz varsa ve karışımdaki maddelerden birine alerjik reaksiyon gösterme ihtimaliniz bulunuyorsa karışımı uygulamadan önce bir uzmana danışmanız daha sağlıklı olacaktır.
Zeytinyağı, içeriğindeki yağ asitleri ve antioksidanlar sayesinde tırnaklarınız için son derece etkili bir doğal bakım ürünüdür. Tırnak yapısını güçlendiren ve bakımlı bir görünümün yanı sıra darbelere karşı daha dirençli bir tırnağa sahip olmanıza katkı sağlayan zeytinyağı karışımı son derece kolay ve ucuz bir şekilde hazırlandığı için oldukça popüler tırnak bakımı yöntemlerinden biridir.
Sağlıklı tırnaklar için zeytinyağı ile bakım kürü hazırlamak istiyorsanız:
60 mg'ye denk geliyor) ve beş damla limon suyunu bir kabın içerisinde güzelce karıştırın.
15 dakika süresince bu kabın içerisine batırın ve sürenin dolmasını bekleyin.
Vücudun her bölgesi için pek çok önemli fayda sağlayan yumurta ile badem yağı ve papayayı bir araya getirip elde edilen karışım ise tırnak bakımını doğal yöntemlerle gerçekleştirmek isteyenler için oldukça faydalı bir karışım olarak karşımıza çıkıyor. Tırnak etlerinin sağlıklı yapısını korumasını ve eğer hasar gördülerse eski sağlıklı hallerine daha çabuk kavuşmalarını da destekleyen bu karışım ile tırnaklarınızı güçlendirebilir, daha güzel bir görüntüye sahip olmalarını sağlayabilirsiniz.
Bu karışım için ihtiyacınız olan malzemeler arasında:
20 ml, yani iki yemek kaşığı kadar papaya suyu, yarım çay kaşığı badem yağı ve bir adet yumurtanın sarısı bulunuyor.
Malzemeleri temin ettikten sonra:
Kısaca karbonat olarak da bilinen sodyum bikarbonat sayesinde hassas tırnaklarınızı güçlendirebilir, bu sayede en ufak bir müdahalede bile kırılıp size hem acı veren hem de görünüş olarak rahatsız edici bir görüntünün ortaya çıkmasına sebep olan tırnak kırılmalarının önüne geçebilirsiniz. Antibakteriyel bir özelliğe de sahip olduğu için sodyum bikarbonat ile kırılmayı önlerken bir taraftan da mantar oluşumuna yönelik ihtimali ortadan kaldırabilir ve varsa mantarlardan daha hızlı kurtulabilirsiniz.
Bu karışım için:
15 dakika kadar bekletmeniz yeterlidir.
Papatya ve nane bir araya geldikleri zaman hassas yapıda olan tırnakların güçlenmesini sağlar ve kırılma riskini ortadan kaldırır. Bu sayede papatya ve nanenin de yer aldığı bu karışım ile hem daha güzel hem de daha güçlü bir tırnak yapısına kavuşabilirsiniz.
Karışımı hazırlamak için gerekli olan malzemeler arasında:
Malzemeleri topladıktan sonra:
Doğal tırnak bakımı için evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz yöntemlerden birisi de atkuyruğu ve karakafes otu karışımıdır. Bu karışım sayesinde tırnaklarınız korumaya karşı daha dirençli bir hal alır ve güçlü yapısı sayesinde görüntü olarak da daha sağlıklı bir imaj ortaya koyar.
Karışımı hazırlamak için:
Malzemeleri topladıktan sonra:
Tırnakların nemlenmesine yardımcı olan Hint yağı, içeriğindeki pek çok yağ asidi sayesinde tırnakların korunmasını da mümkün kılar. E vitamini ile Hint yağını birlikte kullandığınız zaman ise daha güçlü bir etki ile karşılaşır ve çok daha güçlü tırnaklara sahip olabilirsiniz. Bu karışım aynı zamanda tırnaklara parlaklık kazandırmasıyla da ön plana çıkıyor.
Karışımı hazırlamak için:
Malzemeleri bir kabın içerisine döktükten sonra:
Limonla tırnak bakımı yapmak istiyorsanız ihtiyacınız olan malzemeler bir yemek kaşığı kadar şeker ve yarım misket limondur. Şeker ile misket limonundan elde edilen karışım sayesinde tırnakların hassas yapısı ortadan kaldırılır ve daha güçlü tırnaklara sahip olunarak kırılmaların önüne geçilebilir.
Karışımı hazırlamak için:
Zeytinyağı, toz beyaz kille karıştırıldığında da zayıf tırnaklar için oldukça etkili bir bakım ürünü haline gelir ve yalnızca güçlendirmek için değil aynı zamanda tırnakların daha estetik bir görüntüye kavuşması için de bu karışım uygulanabilir.
Karışımı hazırlamak için:
Süt ve süt ürünleri protein açısından zengin oldukları için bu karışım sayesinde tırnak bölgeleri daha ışıltılı bir hal alır ve güzel bir görünüme sahip olur.
Karışımı hazırlamak için:
15-20 dakika kadar bekledikten sonra karışımın kuruduğunu gözlemleyeceksiniz.
Sarı renk alan tırnaklardan kurtulmak, tırnak bölgesinin yeniden pembemsi bir görüntüye sahip olmasını sağlamak ve o bölgede cildin daha yumuşak bir hale gelmesi için pekmez kullanabilirsiniz.
Bunun için:
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