KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Evde doğal olarak kolayca uygulayabileceğiniz tırnak bakımı yöntemleri

Evde doğal olarak kolayca uygulayabileceğiniz tırnak bakımı yöntemleri

sebboy sebboy
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Zaman zaman darbeler zaman zaman ise vitamin ve mineral eksikliği gibi durumlar yüzünden tırnaklar güçsüzleşip kırılabiliyor ya da bakımsız, kötü bir hal alıp dışarıya rahatsız edici bir görüntü verebiliyor.

Evde doğal olarak kolayca uygulayabileceğiniz tırnak bakımı yöntemleri

Zaman zaman darbeler zaman zaman ise vitamin ve mineral eksikliği gibi durumlar yüzünden tırnaklar güçsüzleşip kırılabiliyor ya da bakımsız, kötü bir hal alıp dışarıya rahatsız edici bir görüntü verebiliyor. Hem tırnakları daha güçlü bir yapıya kavuşturmak hem de daha güzel görünmelerini sağlamak ise oldukça kolay.

Birbirinden basit uygulamalar sayesinde evinizde doğal yöntemlerle tırnak bakımınızı gerçekleştirebilir, tırnaklarınızın daha güzel görünmesini ve darbelere karşı daha dayanıklı olmalarını sağlayarak kırılmaların önlenmesini mümkün kılabilirsiniz.

Doğal Tırnak Bakım Yöntemleri

Evde kendi kendinize son derece basit bir şekilde ve ucuz bir maliyetle hazırlayacağınız aşağıdaki karışımlar sayesinde daha sağlıklı el ve ayak tırnaklarına kavuşmanız mümkündür.

Yalnız karışımları uygulamadan önce kullandığınız malzemelere karşı vücudunuzun herhangi bir alerjik reaksiyon gösterip göstermediğine dikkat edin. Eğer hassas bir vücudunuz varsa ve karışımdaki maddelerden birine alerjik reaksiyon gösterme ihtimaliniz bulunuyorsa karışımı uygulamadan önce bir uzmana danışmanız daha sağlıklı olacaktır.

1. Zeytinyağı

zeytinyağı

Zeytinyağı, içeriğindeki yağ asitleri ve antioksidanlar sayesinde tırnaklarınız için son derece etkili bir doğal bakım ürünüdür. Tırnak yapısını güçlendiren ve bakımlı bir görünümün yanı sıra darbelere karşı daha dirençli bir tırnağa sahip olmanıza katkı sağlayan zeytinyağı karışımı son derece kolay ve ucuz bir şekilde hazırlandığı için oldukça popüler tırnak bakımı yöntemlerinden biridir.

Sağlıklı tırnaklar için zeytinyağı ile bakım kürü hazırlamak istiyorsanız:

  • Çeyrek bardak kadar zeytinyağı (yaklaşık olarak

60 mg'ye denk geliyor) ve beş damla limon suyunu bir kabın içerisinde güzelce karıştırın.

  • Karışımı elde ettikten sonra tırnaklarınızı

15 dakika süresince bu kabın içerisine batırın ve sürenin dolmasını bekleyin.

  • İşiniz bittikten sonra karışımı dökmek yerine buzdolabına koyabilir ve ilerleyen günlerde tekrar kullanabilirsiniz.
  • Tırnak bakımı için bu maskeyi her gün uygulamanız daha doğru olacaktır.

2. Yumurta, papaya ve badem yağı

yumurta

Vücudun her bölgesi için pek çok önemli fayda sağlayan yumurta ile badem yağı ve papayayı bir araya getirip elde edilen karışım ise tırnak bakımını doğal yöntemlerle gerçekleştirmek isteyenler için oldukça faydalı bir karışım olarak karşımıza çıkıyor. Tırnak etlerinin sağlıklı yapısını korumasını ve eğer hasar gördülerse eski sağlıklı hallerine daha çabuk kavuşmalarını da destekleyen bu karışım ile tırnaklarınızı güçlendirebilir, daha güzel bir görüntüye sahip olmalarını sağlayabilirsiniz.

Bu karışım için ihtiyacınız olan malzemeler arasında:

  • Yaklaşık

20 ml, yani iki yemek kaşığı kadar papaya suyu, yarım çay kaşığı badem yağı ve bir adet yumurtanın sarısı bulunuyor.

Malzemeleri temin ettikten sonra:

  • Hepsini bir kabın içine dökün ve güzelce karıştırın.
  • Karışımınız homojen bir jel kıvamına gelene kadar karıştırmayı sürdürün.
  • Karışım jel kıvamını aldığında ise küçük bir fırça alın ve karışıma batırıp fırçanın uçlarıyla karışımı tırnaklarınıza güzelce uygulayın.
  • Her tırnağınıza karışımı yedirdikten sonra suyla yıkamadan önce yarım saat bekleyin. Bu sürede papaya, yumurta ve badem yağı karışımı hem tırnakla hem de tırnak etiyle etkileşime girecektir, yarım saat dolduktan sonra suyla yıkayarak çıkarabileceğiniz bu karışımı her gün uygulayabilirsiniz.

3. Sodyum bikarbonat

sodyum bikarbonat

Kısaca karbonat olarak da bilinen sodyum bikarbonat sayesinde hassas tırnaklarınızı güçlendirebilir, bu sayede en ufak bir müdahalede bile kırılıp size hem acı veren hem de görünüş olarak rahatsız edici bir görüntünün ortaya çıkmasına sebep olan tırnak kırılmalarının önüne geçebilirsiniz. Antibakteriyel bir özelliğe de sahip olduğu için sodyum bikarbonat ile kırılmayı önlerken bir taraftan da mantar oluşumuna yönelik ihtimali ortadan kaldırabilir ve varsa mantarlardan daha hızlı kurtulabilirsiniz.

Bu karışım için:

  • 10 gram ya da bir başka ölçüyle bir yemek kaşığı kadar sodyum bikarbonat ile bir bardak su yeterli olacaktır.
  • Suyla sodyum bikarbonatı bir kabın içerisine boşaltın ve güzelce karıştırın.
  • Daha sonra bu kabın içerisinde tırnaklarınızı

15 dakika kadar bekletmeniz yeterlidir.

  • Bu karışım da diğer verdiğimiz tarifler gibi sadece el tırnak bakımı için değil aynı zamanda ayak tırnak bakımı için de uygulanabilir.
  • Sodyum bikarbonatlı tırnak bakımı kürünü haftada üç defa uygulamanız önerilir.

4. Nane ve papatya

nane

Papatya ve nane bir araya geldikleri zaman hassas yapıda olan tırnakların güçlenmesini sağlar ve kırılma riskini ortadan kaldırır. Bu sayede papatya ve nanenin de yer aldığı bu karışım ile hem daha güzel hem de daha güçlü bir tırnak yapısına kavuşabilirsiniz.

Karışımı hazırlamak için gerekli olan malzemeler arasında:

  • Dört nane yaprağı, bir bardak su, iki yemek kaşığı un, iki yemek kaşığı papatya ve bir yemek kaşığı zeytinyağı bulunuyor.

Malzemeleri topladıktan sonra:

  • İlk olarak suyu kaynaması için ocağa bırakın.
  • Su kaynama noktasına geldiğinde ise içine papatyaları ve nane yapraklarını dökün.
  • Yarım saat kadar bu karışımı demleyin ve karışım demini aldıktan sonra üzerine un ile zeytinyağını ilave edin.
  • Güzelce karıştırın ve daha sonra elde etmiş olduğunuz bu sıvı karışımı bir kabın içerisine dökün ve tırnak etlerinize sürün.
  • Karışımı sürdükten sonra hemen durulamak yerine yarım saat kadar bekleyin.
  • Daha sonrasında ılık suyla durulayabilirsiniz.

5. Karakafes otu ve atkuyruğu

karakafes otu

Doğal tırnak bakımı için evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz yöntemlerden birisi de atkuyruğu ve karakafes otu karışımıdır. Bu karışım sayesinde tırnaklarınız korumaya karşı daha dirençli bir hal alır ve güçlü yapısı sayesinde görüntü olarak da daha sağlıklı bir imaj ortaya koyar.

Karışımı hazırlamak için:

  • Bir bardak su, bir çay kaşığı karakafes otu ve bir çay kaşığı atkuyruğuna ihtiyaç duyacaksınız.

Malzemeleri topladıktan sonra:

  • Suyu bir kabın içerisine koyun ve kaynaması için ocağa bırakın.
  • Su kaynadığında ise atkuyruğu ve karakafes otlarını suyun içerisine ilave edin.
  • Ocağın altını kapatın ve karışımın elinizi yakmayacak sıcaklığa ulaştığını anladığınız zaman tırnaklarınızı karışımın olduğu kabın içine sokun ve 15 dakika kadar bekleyin.
  • Daha sonra arzu ederseniz ellerinizi ılık suyla yıkayabilirsiniz.
  • Bu karışımı hafta içerisinde birkaç defa uygulamanız yeterli olacaktır.

6. E vitamini ve Hint yağı

hint yağı

Tırnakların nemlenmesine yardımcı olan Hint yağı, içeriğindeki pek çok yağ asidi sayesinde tırnakların korunmasını da mümkün kılar. E vitamini ile Hint yağını birlikte kullandığınız zaman ise daha güçlü bir etki ile karşılaşır ve çok daha güçlü tırnaklara sahip olabilirsiniz. Bu karışım aynı zamanda tırnaklara parlaklık kazandırmasıyla da ön plana çıkıyor.

Karışımı hazırlamak için:

  • Sadece beş damla E vitaminine ve bir yemek kaşığı kadar Hint yağına ihtiyaç var.

Malzemeleri bir kabın içerisine döktükten sonra:

  • Homojen bir hal alıncaya dek güzelce karıştırın.
  • Daha sonrasında tırnaklara uygulayabilirsiniz.
  • Bu karışımın her gün kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmuyor.

7. Misket limonu ve şeker

misket limonu

Limonla tırnak bakımı yapmak istiyorsanız ihtiyacınız olan malzemeler bir yemek kaşığı kadar şeker ve yarım misket limondur. Şeker ile misket limonundan elde edilen karışım sayesinde tırnakların hassas yapısı ortadan kaldırılır ve daha güçlü tırnaklara sahip olunarak kırılmaların önüne geçilebilir.

Karışımı hazırlamak için:

  • Bir misket limonu ikiye bölün ve yarım misket limonun üzerine şeker sürün.
  • Daha sonrasında limonu tüm tırnaklarınıza tek tek uygulayın.
  • Uyguladıktan sonra beş dakika kadar beklemeniz yeterli olacaktır.
  • Sonrasında ılık suyla ellerinizi durulayabilirsiniz.
  • Misket limonu ve şekerli karışımı dört günde bir uygulamanız tavsiye edilir.
  • Ayrıca bu karışımı gündüz uygulamanız pek doğru olmaz, sadece geceleri uygularsanız daha verimli sonuçlar alırsınız.
  • Gündüz uygulanması halinde güneş ışığının etkisiyle uygulanan bölgede leke oluşumuna sebep olabilir.

8. Beyaz kil ve zeytinyağı

beyaz kil zeytinyağı

Zeytinyağı, toz beyaz kille karıştırıldığında da zayıf tırnaklar için oldukça etkili bir bakım ürünü haline gelir ve yalnızca güçlendirmek için değil aynı zamanda tırnakların daha estetik bir görüntüye kavuşması için de bu karışım uygulanabilir.

Karışımı hazırlamak için:

  • Bir çorba kaşığı saf zeytinyağı ile yarım çorba kaşığı toz beyaz kili güzelce karıştırın.
  • Daha sonra kulak temizleme pamuğu ya da ufak bir fırça yardımıyla karışımı tek tek tırnaklarınıza sürün.
  • Temiz bir plastik eldiveni ellerinize taktıktan sonra yaklaşık on dakika kadar bekleyin ve sonrasında ellerinizi durulayın.

9. Ayran ve süt tozu

ayran

Süt ve süt ürünleri protein açısından zengin oldukları için bu karışım sayesinde tırnak bölgeleri daha ışıltılı bir hal alır ve güzel bir görünüme sahip olur.

Karışımı hazırlamak için:

  • Bir çay kaşığı kadar süt tozunu alın ve bir çorba kaşığı ayranla güzelce karıştırın. Hatta karıştırma işlemini herhangi bir kaşık ya da çubuk yardımıyla değil de doğrudan ellerinizle yaparsanız tırnaklarınız için daha faydalı olacaktır.
  • İki malzemeyi karıştırdıktan sonra karışımı tırnak bölgelerinize güzelce yedirin.
  • Yaklaşık

15-20 dakika kadar bekledikten sonra karışımın kuruduğunu gözlemleyeceksiniz.

  • Kurumuş olan karışımı kese yapar gibi ellerinizle sıyırın ve sonrasında ılık su ile durulayın.

10. Pekmez

pekmez

Sarı renk alan tırnaklardan kurtulmak, tırnak bölgesinin yeniden pembemsi bir görüntüye sahip olmasını sağlamak ve o bölgede cildin daha yumuşak bir hale gelmesi için pekmez kullanabilirsiniz.

Bunun için:

  • Bir çorba kaşığı pekmezle bir miktar sıcak suyu güzelce karıştırın ve ellerinizi rahatlıkla içerisine sokabileceğiniz bir kabın içerisine dökün.
  • Su ellerinizi yakmayacak sıcaklığa geldiğinde ise ellerinizi suyun içerisinde su ılıyana dek bekletin.
  • Daha sonra ılık ve temiz suyla ellerinizi durulayın. Pekmezli suyu ise dökmeyin.
  • Gece yatmadan önce kulak temizleme çubuğu ya da başka bir madde aracılığıyla tırnakların üstüne, iç kısmına ve kenarlarına pekmezli suyu güzelce sürün.
  • Bir hafta içerisinde olumlu sonuçlarını göreceksiniz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısıDün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısı
Zamanı durduran 10 farklı kırışıklık maskesi ve tarifleriZamanı durduran 10 farklı kırışıklık maskesi ve tarifleri
Bulaşık makinenize limon atarsanız.... Sonuçlara inanamayacaksınız!Bulaşık makinenize limon atarsanız.... Sonuçlara inanamayacaksınız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alışveriş Yaparken Para Kazanmanın 8 Püf Noktası

Alışveriş Yaparken Para Kazanmanın 8 Püf Noktası

Gelinlik Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Vücut Tipinize Uygun Gelinlik

Gelinlik Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Vücut Tipinize Uygun Gelinlik

Topuklu Ayakkabı Giymeden Önce Dikkat Etmeniz Gereken 10 Madde

Topuklu Ayakkabı Giymeden Önce Dikkat Etmeniz Gereken 10 Madde

Kolay Anlatımlı İğne Oyası Modelleri

Kolay Anlatımlı İğne Oyası Modelleri

Çorap Seçmenin Püf Noktaları

Çorap Seçmenin Püf Noktaları

Dikkatleri Üzerinize Çekin: Cool Görünmenin Püf Noktaları

Dikkatleri Üzerinize Çekin: Cool Görünmenin Püf Noktaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.