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Evde duyduğu sese koştu! Gördükleri şaşkına çevirdi: Annesi babası gelsin büyüdükten sonra alır giderler

28.06.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta bir evin aspiratör bacasında yuva kuran kuşların yavruları telef olmaktan son anda kurtarılırken, ev sahibi kuşların büyümesi için aspiratörünü kullanmıyor. Ev sahibi, ''Evin içerisine baktık herhangi bir şey göremedik. Buna istinaden aspiratörü çalıştıralım dedim. Fakat aspiratörümüz çalışmadı. Bunun üzerine şüphelendim ve bakmak istedim. Baktığımda aspiratörün içinde kuş yavrularını gördüm. 4 yavru var. Annesi babası gelsin büyüdükten sonra alır giderler'' şeklinde konuştu.

Evde duyduğu sese koştu! Gördükleri şaşkına çevirdi: Annesi babası gelsin büyüdükten sonra alır giderler

Sinop’ta yaşayan Atilla Korkmaz, son 1 aydır eşinin evde kuş sesleri duyduğunu belirtmesi üzerine aspiratörü açtı. Aspiratörü açan Korkmaz, karşısında 4 kuş gördü. Yavru kuşları görünce şaşkına dönen Korkmaz, bacadan girip çıkan kuşların yavrularını büyütmelerine kadar aspiratörü çalıştırmamaya karar verdi.

ASPİRATÖRE YUVA YAPMIŞLAR

Atilla Korkmaz konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bundan yaklaşık 1 ay evvel eşimin demesine göre evin içerisinde kuş sesleri varmış. Evin içerisine baktık herhangi bir şey göremedik. Buna istinaden aspiratörü çalıştıralım dedim. Fakat aspiratörümüz çalışmadı. Bunun üzerine şüphelendim ve bakmak istedim. Baktığımda aspiratörün içinde kuş yavrularını gördüm. Yuva yapmışlar. Yavru kuşları çıkardım oradan. Fakat yeniden yerlerine koyacağız ki annesi babası gelsin. Biraz daha büyüdükten sonra alır giderler. Biz de bu esnada aspiratörümüzü çalıştırmayacağız. Bizimle beraber yaşayacaklar” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sinop
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