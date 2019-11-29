KADIN

Evde egzama tedavisi nasıl yapılır? İşte izlemeniz gereken doğal yollar

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

Egzama, her yaştan insanı etkileyebilen bir cilt rahatsızlığıdır. Uzmanlar bu hastalığın tedavisi için genellikle steroid krem reçete eder. Ancak birçok kişi yan etkilerinden dolayı bunu kullanamaz. Sizin için kaşıntıyı, kuruluğu ve cilt değişikliklerini hafifletmek için birkaç öneri derledik.

Uzun yıllardır sosyal yaşantıyı olumsuz yönde etkileyen bir hastalık olarak hayatımızda var olan egzama, hastalar açısından oldukça can sıkıcı bir sağlık problemidir. Özellikle toplumun genelinin egzamanın bulaşıcı olduğunu düşünmesi,hastaların kendilerini toplumdan soyutlamalarına sebep olur.

Vücudun çeşitli bölgelerinde kaşıntılı kızarıklıklar olarak ortaya çıkan egzama sanıldığının aksine tek tip bir hastalık değildir. Tetikleyici maddeye ve bağışıklık sistemine bağlı olarak farklılık gösteren egzamanın oluşumunda yaşam biçimi de önemli bir faktördür. Egzema neden olur bilmek, zamanında müdahele için egzama hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Sizin için egzamanızı hafifletecek önerileri bir araya getirdik. Bu doğal çözümlere cildiniz cevap vermiyorsa veya kötüleşiyorsa mutlaka doktora görünmeyi unutmayın.


PARTNER Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu
Cilt yaşlanmasını önlemek elinizdeCilt yaşlanmasını önlemek elinizde
Sektörün gözdesi! Bu balığı bol bol tüketinSektörün gözdesi! Bu balığı bol bol tüketin
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
egzama için doğal yollar egzama problemi çözümü

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Sıcak banyoya elveda deyin

Sıcak banyoya elveda deyin

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yüzünüzden çıkana inanamayacaksınız! Çözümü 2 malzemede saklı

Yüzünüzden çıkana inanamayacaksınız! Çözümü 2 malzemede saklı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cildinizi beyazlatmak istiyorsanız bu maske iyi bir çözüm

Cildinizi beyazlatmak istiyorsanız bu maske iyi bir çözüm

Roacctune tedavisi gören kızın öncesi sonrası fotoğraflarıyla sivilcelerinden kurtuluş hikayesi

Roacctune tedavisi gören kızın öncesi sonrası fotoğraflarıyla sivilcelerinden kurtuluş hikayesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cildinizin hızlı yaşlanmaması için uygulayabileceğiniz 8 yol

Sıcak banyoya elveda deyin

Cilt lekeleri kabusunuz olmasın

Cilt lekeleri kabusunuz olmasın

Sivilceler ruh sağlığını etkiliyor

Ruhunuzu bile etkiliyor

Cilt yaşlanmasını önlemek elinizde

Cilt yaşlanmasını önlemek elinizde

Kolajen mucizesi! Bu besinleri bol bol tüketin

Sektörün gözdesi! Bu balığı bol bol tüketin

Yeni yılda cildinizi ışıldatacak sağlık önerileri

Yeni yılda cildinizi ışıldatacak sağlık önerileri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.