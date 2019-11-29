Evde egzama tedavisi nasıl yapılır? İşte izlemeniz gereken doğal yollar

Uzun yıllardır sosyal yaşantıyı olumsuz yönde etkileyen bir hastalık olarak hayatımızda var olan egzama, hastalar açısından oldukça can sıkıcı bir sağlık problemidir. Özellikle toplumun genelinin egzamanın bulaşıcı olduğunu düşünmesi,hastaların kendilerini toplumdan soyutlamalarına sebep olur.

Vücudun çeşitli bölgelerinde kaşıntılı kızarıklıklar olarak ortaya çıkan egzama sanıldığının aksine tek tip bir hastalık değildir. Tetikleyici maddeye ve bağışıklık sistemine bağlı olarak farklılık gösteren egzamanın oluşumunda yaşam biçimi de önemli bir faktördür. Egzema neden olur bilmek, zamanında müdahele için egzama hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Sizin için egzamanızı hafifletecek önerileri bir araya getirdik. Bu doğal çözümlere cildiniz cevap vermiyorsa veya kötüleşiyorsa mutlaka doktora görünmeyi unutmayın.



