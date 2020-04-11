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Evde ekmek nasıl yapılır? Evde mayalı ekmek yapımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 14:46 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı tedbir kapsamında kişisel izolasyonun önemi arttı. 'Evde kal' çağrısına kulak veren vatandaşlar farklı uğraşılar edinmeye çalışıyor. Evde ekmek yapımına olan ilgi artıyor. Peki, evde ekmek nasıl yapılır? Evde ekmek yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte detaylar...

Evde ekmek nasıl yapılır? Evde mayalı ekmek yapımı

Koronavirüse karşı tedbir kapsamında kişisel izolasyonun önemi arttı. 'Evde kal' çağrısına kulak veren vatandaşlar farklı uğraşılar edinmeye çalışıyor. Evde ekmek yapımına olan ilgi artıyor. Peki, evde ekmek nasıl yapılır? Evde ekmek yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte detaylar...

Evde ekmek nasıl yapılır?

Koronavirüs dünyayı etkisi altına aldı. Bulaşıcı bir hastalık olan ve ilacı bulunmayan koronavirüse karşı kişisel izolasyon en etkili tedbir olarak gösteriliyor. Bu nedenle vatandaşlar evlerinde kalarak korona virüsünün yayılmasına karşı mücadele ediyor. Evde kalan kişiler zaman geçirmek ve sokağa çıkma yasağına karşı önlem almak amacıyla ekmek yapımına yoğun ilgi gösteriyor.

Marketlerde en çok satın alınan ürünler arasında ekmek mayaları yer alıyor. Şefler ve sosyal medya fenomenleri tarafından evde ekmek yapımının püf noktaları günlük olarak paylaşılıyor. Evde ekmek yapabilmek için ilk olarak mayaya sahip olmanız gerekiyor.

Pratik ve kolay şekilde evde ekmek yapımı!

Pratik ve kolay bir şekilde ekmek yapabilmeniz için 4 su bardağı un (bardakların 250 ml olması yeterli), 1.5 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım paket yaş mayanın yarısı (bir paket yaş mayanın dörtte biri oranında) ve son olarak 1 yemek kaşığı zeytinyağı gerekiyor. Evde ekmek yapımı için gerekli malzemeleri hazırladıktan sonra yapılışına geçebilirsiniz. İlk olarak bir kaba 1.5 su bardağı ılık su ve yaş mayayı koyarak, kaşık yardımıyla karıştırınız. Karışımınıza unu ve tuzu ekleyerek hamur şeklinde yoğurmaya başlayınız. Hamurun kıvam tutabilmesi için son olarak 1 yemek kaşığı zeytin yağını ekleyiniz. Hazırladığınız hamurun üzerini streç filmle kapattıktan sonra 1 saat boyunca dinlenmeye bırakınız. Akabinde de hamuru katlaya katlaya toparlamaya çalışın. Döküm tencerede pişirebileceğiniz ekmeğinizin harcı hazırlanmış olacak. Tencereye un serptikten sonra hamuru içine yerleştirin. Yarım saat süreyle tencere de hamurun mayalanmasını bekleyin. Fırına vermeden önce hamurun üzerine un serpin ve bıçakla çizikler atın. 250 derecelik fırında kapağı kapılı halde 20 dakika pişirin. Akabinde fırının derecesini 200'e indirin ve kapağı açık halde 15 dakika daha pişirmeye devam edin.

Ekmeğin üzeri kızarana kadar pişirme işlemini sürdürün. Evde ekmek yapımının püf noktası; dökümlü tencereyi yerleştirdiğiniz fırının altına küçük bir kaseyle su koymaktır. Bu sayede ekmeğiniz suyun buharıyla yumuşacık olacaktır.

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