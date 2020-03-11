Evde el dezenfektanı nasıl hazırlanır?

Çeşitli salgın hastalıklar sonucu önlem almak isteyenler için en koruyucu önlem el temizliğinden geçiyor. Virüslerle mücadele konusunda su ve sabun kullanımı son derece değerli. Kendinizi korumak istiyorsanız bunun için yarım saatte bir, 20 saniye elinizi su ve sabunla yıkamalısınız. Su ve sabunun olmadığı yerde ise el dezenfektanı öneriliyor. Evde el dezenfektanı yapmak istiyorsanız şimdi vereceğimiz tariflerden faydalanabilirsiniz.

EL DEZENFEKTANI NASIL YAPILIR?

Dünya üzerinde yaşanan salgınlar sonrasında sağlık adına alınan önlemler artıyor. Virüse karşı durmak için de el sağlığına dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun için ilk kullanılması gereken malzemeler su ve sabun. Sonrasında el dezenfektanı ve kolonya, anti bakteriyel mendiller geliyor. Sadece virüslere karşı değil, genel olarak sağlığınıza dikkat etmek istiyorsanız el dezenfektanlarından faydalanabilirsiniz. El dezenfektanı nasıl yapılır diyenler için tarif detayları geliyor, buyursunlar.

BORAKSLI EL DEZENFEKTANI TARİFİ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı beyaz sirke

Bir tatlı kaşığı boraks

2 barsak sıcak su

Yarım çay kaşığı lavanta yağı

3 damla okaliptus yağı

2 damla çay ağacı yağı