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Evde el dezenfektanı nasıl hazırlanır?

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SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dünyada yaşanan çeşitli salgınlar doğrultusunda el dezenfektanlarına karşı ilgi arttı. İnfluenza, corona virüs, SARS, MERS gibi solunum yolu enfeksiyonuna yol açan virüslere karşı korunmanın en temel yolu ise el temizliği. Eğer elinizi yıkayacak bir ortam yoksa bunun için kolonya veya el dezenfektanı kullanabilirsiniz. Peki evde el dezenfektanı nasıl yapılır?

Evde el dezenfektanı nasıl hazırlanır?

Çeşitli salgın hastalıklar sonucu önlem almak isteyenler için en koruyucu önlem el temizliğinden geçiyor. Virüslerle mücadele konusunda su ve sabun kullanımı son derece değerli. Kendinizi korumak istiyorsanız bunun için yarım saatte bir, 20 saniye elinizi su ve sabunla yıkamalısınız. Su ve sabunun olmadığı yerde ise el dezenfektanı öneriliyor. Evde el dezenfektanı yapmak istiyorsanız şimdi vereceğimiz tariflerden faydalanabilirsiniz.

EL DEZENFEKTANI NASIL YAPILIR?

Dünya üzerinde yaşanan salgınlar sonrasında sağlık adına alınan önlemler artıyor. Virüse karşı durmak için de el sağlığına dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun için ilk kullanılması gereken malzemeler su ve sabun. Sonrasında el dezenfektanı ve kolonya, anti bakteriyel mendiller geliyor. Sadece virüslere karşı değil, genel olarak sağlığınıza dikkat etmek istiyorsanız el dezenfektanlarından faydalanabilirsiniz. El dezenfektanı nasıl yapılır diyenler için tarif detayları geliyor, buyursunlar.

BORAKSLI EL DEZENFEKTANI TARİFİ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı beyaz sirke
Bir tatlı kaşığı boraks
2 barsak sıcak su
Yarım çay kaşığı lavanta yağı
3 damla okaliptus yağı
2 damla çay ağacı yağı

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri derin bir kabın içinde karıştırın.

Karıştırdığınız malzemeleri püskürtmeli bir şişeye koyun.

Şişenin ağız kısmını kapattıktan sonra şişeyi çalkalayın.

Hazırladığınız anti bakteriyel sıvıyı elinize sıkarak kullanabilirsiniz.

ALOE VERALI EL DEZENFEKTANI TARİFİ

MALZEMELER

10 damla kekik yağı

2 yemek kaşığı aloe vera jel

10 damla çay ağacı yağı

10 damla karanfil tomurcuğu yağı

10 damla limon yağı

YAPILIŞI

Bir şişenin içinde suyu ve aloe vera jelini karıştırın.

Karışımın üzerine yağları ekleyin ve şişenin ağzını kapatarak çalkalayın.

Çalkalama işleminin yanı sıra malzemeleri bir kaşık yardımıyla da karıştırabilirsiniz.

Tüm malzemeler tamamen karıştıktan sonra püskürtmeli bir şişeye koyun.

Hazırladığınız anti bakteriyel sıvıyı elinize sıkarak kullanabilirsiniz.

ALTERNATİF DEZENFEKTAN TARİFİ

MALZEMELER

Etil alkol
Saf su
10 damla limon yağı

YAPILIŞI

Etil alkolü yüzde 70, saf suyu da yüzde 30 oranında karıştırın.

İçine limon yağını ilave edin. Karışımı püskürtmeli bir spreye aktarın. Elinizi sabunla yıkayamayacağınız yerlerde bu anti bakteriyel dezenfektandan faydalanabilirsiniz.

ALTERNATİF BİR TARİF DAHA!

MALZEMELER

2/3 fincan yüksek dayanıklı votka

¾ fincan damıtışmış su

½ su bardağı damıtılmış beyaz sirke

20 damla çay ağacı yağı

20 damla limon yağı

YAPILIŞI

Püskürtmeli temiz bir şişeye votkayı, sirkeyi ve suyu dökün.

Ardından içine damıtılmış suyu ekleyin.

Sıra geldi yağları eklemeye... Yağları da ilave ettikten sonra spreyin ağzını kapatın ve şişeyi birkaç kere güzel bir şekilde çalkalayın. Hazırladığınız karışımı el dezenfektanı olarak kullanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
el dezenfektanı, anti bakteriyel, sağlık, virüslerden korunma,

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