Evde kahve içmeyi sevenlerin hayatını kolaylaştıracak 9 pratik öneri

Kahve için kullandığın birçok ekipman var. Bunların toplu bir yerde durması işini kolaylaştırıyor. Kahve kağıdı, ölçü kaşığı ve kahvelerin için güzel bir köşe ayarlayabilirsin.
Kahve makinesini düzenli kullanıyoruz ama düzenli temizlemiyoruz. Temizlenmediğinde içinde kahve kalıntıları kalıyor tabii. Bunlar da kahvenin tadını bozabiliyor.
Kahveyi göz kararı hazırlıyor olabilirsin. Bu kolay gibi gelse de aslında pek doğru değil. Çünkü her seferinde aynı standardı yakalamak kolay değil.
Kahvenin çoğu su. O yüzden suyun kalitesi çok önemli. Musluktan kullandığın su yerine içme suyu ile kahve yapmayı denersen tadının farkını göreceksin.
Düzenli kahve içenler için iyi bir kahve makinesi şart. Sabahları hızlı kahve hazırlamana yardımcı olacak kahve makinesi ile çekirdek öğütme ve kahve hazırlama işin çok kolaylaşıyor.
Kahve keyfini doğrudan etkilen şeylerden biri de fincanlar elbette. Daha rahat bir fincan kullandığında daha keyifli kahve içebiliyorsun.
Kahve makinesi seçerken özelliklerine dikkat etmelisin. Zamanlayıcı özelliği olan kahve makinelerini istediğin zamana ayarlayabiliyorsun. Bu sayede sabah uyandığında kahven hazır oluyor.
Evde kahve keyfini artıracak şeyler atıştırmalıklar elbette. Ama her seferinde yeni atıştırmalık hazırlamak zor olabilir. O yüzden bitter çikolata veya ev yapımı kurabiyeleri uygun koşullarda saklayarak kahve içerken çıkarabilirsin.