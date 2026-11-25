1. Kahve köşenizi akşamdan hazırlayın.

Sabah uykulu gözlerle kahve aramak yerine fincanınızı, kahvenizi ve demleme ekipmanlarınızı akşamdan hazır edin. Her şeyin yerli yerinde olduğunu bilmek, sabah kalkar kalkmaz yapacağınız ilk işi kolaylaştırır ve güne daha düzenli bir başlangıç yapmanızı sağlar.

2. Alarmı kahveyle ödüllendirin.

Alarm çaldığında aklınıza ertele tuşu yerine birazdan içeceğiniz kahve gelsin. Kalkar kalkmaz kendinize küçük bir ödül vereceğinizi bilmek, yorganın sıcaklığından ayrılmayı biraz daha kolay hale getirebilir. Bu küçük bağ zamanla bir alışkanlığa dönüşür.

3. Kahve demlenirken kısa bir esneme yapın.

Kahveniz demlenirken birkaç dakikalık esneme hareketleriyle vücudunuzu uyandırabilirsiniz. Kollarınızı uzatmak, boynunuzu hafifçe çevirmek ve derin nefesler almak, kış sabahlarının mahmurluğunu üzerinizden atmanıza yardımcı olur.

4. Kahvenizi acele etmeden demleyin.

Sabah koşturmacasına kapılmadan, kahvenizi demleme sürecinin tadını çıkararak hazırlayın. Suyun ısınmasını beklemek, kahvenin kokusunun mutfağı sarmasını izlemek başlı başına sakinleştirici bir ritüel olabilir. Birkaç dakikalık bu yavaşlık, günün geri kalanına da yansır.

5. Yanına küçük bir ikram ekleyin.

Bir parça lokum, birkaç kuru meyve ya da küçük bir kurabiye, sabah kahvesini çok daha keyifli hale getirebilir. Özellikle Türk kahvesinin yanında bir lokum, soğuk sabahlara sıcacık bir başlangıç yapmanın en geleneksel ve lezzetli yollarından biri.

6. İlk yudumu gün ışığında alın.

Kış aylarında günler kısa olduğu için sabah ışığından mümkün olduğunca faydalanmak önemli. Kahvenizi pencere kenarında içmek, hem güne daha enerjik başlamanıza hem de biyolojik saatinizin uyanmaya hazırlanmasına yardımcı olabilir.

7. Favori kupanızla ısının.

Sevdiğiniz bir kupayla içilen kahvenin tadı bir başka olur. Ellerinizi ısıtan kalın bir kupa, kış sabahlarının vazgeçilmezi haline gelebilir. Kendinize ait küçük bir kupa koleksiyonu oluşturmak bile sabahları kalkmak için tatlı bir sebep olabilir.