KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Her derde şifa kantaron yağını evde yapmak çok kolay! Kantaron bitkisini alın ve...

Her derde şifa kantaron yağını evde yapmak çok kolay! Kantaron bitkisini alın ve...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kantaron yağı, sağlığa faydaları nedeniyle son dönemde oldukça popülerlik kazandı. Bu şifalı bitkinin adını duyan herkes kollarını sıvayıp araştırmalara başladı. Doğal kantaron yağı nasıl yapılır? Hangi hastalıklara iyi gelir, faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır? İşte tüm sorularınızın cevapları, kantaron yağı kadar etkili bu yazıda...

Her derde şifa kantaron yağını evde yapmak çok kolay! Kantaron bitkisini alın ve...

Kantaron yağı, sarı kantaron bitkisinin saf zeytinyağıyla buluşmasıyla elde edilir. Doğada kolaylıkla bulunabilen bu bitki; kılıç otu, kan otu, binbirdelik otu, yara otu ve püren gibi isimleriyle de bilinir. Ciltten tutun bağırsak sistemine kadar şifa dağıtan bu bitki, çay ya da yağ olarak uzun yıllardır çeşitli amaçlarla kullanılmıştır.

KANTARON YAĞI NASIL YAPILIR?

Kantaron bitkisini doğadan veya aktarlardan temin ederek başlayabilirsiniz.

  • Öncelikle kantaron otunu yıkayıp kurumaya bırakmalısınız.

  • Kuruyan bitkiyi sapıyla birlikte kavanoza yerleştirebilirsiniz. Eğer bitki kavanoza sığmıyorsa ellerinizle küçük parçalara ayırabilirsiniz.

  • Ardından kavanoza saf zeytinyağı eklemelisiniz.

  • Kavanozun ağzını önce tülbentle kapatmalı ve güneşe koymalısınız.

  • 5 günün ardından ise tülbendi çıkarıp kavanozun kapağını kapatabilirsiniz.

  • Bir buçuk ay güneşte bekleyen yağ koyu kırmızı bir renk alacaktır. Bu süreçte aralarda kavanozu ters yüz ederek karışması sağlamalısınız.

  • Yağı süzdükten sonra kullanabilirsiniz.

KANTARON YAĞININ FAYDALARI

  • Kantaron yağı mikrop öldürücü bir özelliğe sahiptir. Yaraya sürüldüğünde mikrop oluşumunu ve iltihabı önler. Damarların büzüşmesini sağlayarak kanamaları durdurur. Hücreleri yenileyerek yaraların çabuk iyileşmesini sağlar. Bu özelliği nedeniyle yanık tedavisinde oldukça sık kullanılır. Yanık izlerini geçirir, acıyı azaltır.

  • İçildiğinde bağırsak ve mide faaliyetlerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Kabızlığı önler. Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Antibakteriyel özelliği nedeniyle bakteri kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Kanser hücrelerinin büyümesini engeller. Kan şekerinin düşmesini sağlar.

  • Cilt ve saç bakımında kullanılır. Egzamaya iyi gelir. Sivilce izlerinin geçmesine yardımcı olur. Kılcal damarların görünmesini engeller. Pişik tedavisinde kullanılır. Saç derisindeki problemlerin giderilmesini sağlayarak kepek oluşumunun önüne geçer. Saçları besler ve onarır. Saç dökülmelerini engeller.

  • Ağrı kesici özelliğe sahiptir. Masaj yağı olarak kullanılır. Sırt, omuz ve bacak bölgelerinde etkilidir. Eklem ve kas ağrılarına iyi gelir. Romatizma ağrılarını hafifletir.

  • Sakinleştirici özelliğe sahiptir. Stresi azaltır ve rahat bir uyku sağlar.

    • KANTARON YAĞI NASIL KULLANILIR?

    • Kantaron yağı cilde direkt olarak uygulanabilir. Uygulama yapılacak yere birkaç damla olacak şekilde sürülerek masaj yapılabilir. Ancak kantaron yağını bakım için kullanacaksanız sürdükten sonra güneşe çıkmamalısınız. Bu yüzden gece yatarken sürmeniz daha sağlıklı olacaktır. Alerjik etkilere karşı cildinize sürmeden önce bileğinizde denemenizi öneririz.

    • Kantaron yağını içebilir ya da kantaron bitkisini çay yaparak tüketebilirsiniz. Fakat her ihtimale karşı ilaç kullanırken doktora danışmadan tüketmemelisiniz. Ayrıca yağı günde 1 tatlı kaşığından, çayı ise 1-2 bardaktan fazla tüketmemelisiniz.
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
    Et pişirmenin püf noktaları nelerdir?Et pişirmenin püf noktaları nelerdir?
    Bunları uygulamayan pişman oluyor! Yumuşacık eller için bal, limon...Bunları uygulamayan pişman oluyor! Yumuşacık eller için bal, limon...
    YORUMLARI GÖR ( 0 )

    En Çok Okunan Haberler

    Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
    Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
    Doğum günü kızı lüks jette hediye dağıttı
    Doğum günü kızı lüks jette hediye dağıttı
    'Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu' yorumuna yanıt
    'Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu' yorumuna yanıt
    Çukur için eline silah aldı! Poligondan paylaştı
    Çukur için eline silah aldı! Poligondan paylaştı
    Haftalık burcunuz ne söylüyor?
    Haftalık burcunuz ne söylüyor?
    İşte günlük burç yorumları!
    İşte günlük burç yorumları!

    İlginizi Çekebilir

    Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
    Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
    Meğer camlar bu yüzden pırıl pırıl olmuyormuş! Şampuan ve sirke ile...
    Meğer camlar bu yüzden pırıl pırıl olmuyormuş! Şampuan ve sirke ile...
    Yaz lastikleri ve fiyatları
    Yaz lastikleri ve fiyatları
    Şampuan yıldızlarının sırrı belli oldu!
    Şampuan yıldızlarının sırrı belli oldu!
    Bir dert daha bitiyor! İşte yöntemi
    Bir dert daha bitiyor! İşte yöntemi
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

    Diğer Haberler

    Bu yağın cilt ve saç bakımında yarattığı mucizeye inanamayacaksınız! Saçınıza sürün ve...
    Kantaron yağı ile cilt ve saç bakımı nasıl yapılır?
    Sofra tuzunu hiç böyle kullanmadınız! Bardaklardaki lekeler bile...
    Sofra tuzunun farklı kullanım alanları nelerdir?
    Kıvırcık saçlılar bu bakım tüyolarını öğrendiklerinde çok şaşıracaklar! Saçları tararken...
    Kıvırcık saçlıların bilmesi gereken saç bakım tüyoları
    Bu yöntemlerle sarımsakları aylar boyunca taze tutabilirsiniz! Sarımsakları soyun ve...
    Sarımsak bozulmadan nasıl saklanır?
    Kızartma tavalarındaki yağı sökmek işkence olmaktan çıkıyor! Karbonat ve sirke ile...
    Tava ve tencerelerde biriken yağları temizlemenin püf noktaları
    İşte lokum gibi et pişirmenin az bilinen püf noktaları! Tavayı ocağa koymadan...
    Et pişirmenin püf noktaları nelerdir?
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.