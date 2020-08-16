Her derde şifa kantaron yağını evde yapmak çok kolay! Kantaron bitkisini alın ve...

Kantaron yağı, sarı kantaron bitkisinin saf zeytinyağıyla buluşmasıyla elde edilir. Doğada kolaylıkla bulunabilen bu bitki; kılıç otu, kan otu, binbirdelik otu, yara otu ve püren gibi isimleriyle de bilinir. Ciltten tutun bağırsak sistemine kadar şifa dağıtan bu bitki, çay ya da yağ olarak uzun yıllardır çeşitli amaçlarla kullanılmıştır.
Kantaron bitkisini doğadan veya aktarlardan temin ederek başlayabilirsiniz.
Öncelikle kantaron otunu yıkayıp kurumaya bırakmalısınız.
Kuruyan bitkiyi sapıyla birlikte kavanoza yerleştirebilirsiniz. Eğer bitki kavanoza sığmıyorsa ellerinizle küçük parçalara ayırabilirsiniz.
Ardından kavanoza saf zeytinyağı eklemelisiniz.
Kavanozun ağzını önce tülbentle kapatmalı ve güneşe koymalısınız.
5 günün ardından ise tülbendi çıkarıp kavanozun kapağını kapatabilirsiniz.
Bir buçuk ay güneşte bekleyen yağ koyu kırmızı bir renk alacaktır. Bu süreçte aralarda kavanozu ters yüz ederek karışması sağlamalısınız.
Kantaron yağı mikrop öldürücü bir özelliğe sahiptir. Yaraya sürüldüğünde mikrop oluşumunu ve iltihabı önler. Damarların büzüşmesini sağlayarak kanamaları durdurur. Hücreleri yenileyerek yaraların çabuk iyileşmesini sağlar. Bu özelliği nedeniyle yanık tedavisinde oldukça sık kullanılır. Yanık izlerini geçirir, acıyı azaltır.
İçildiğinde bağırsak ve mide faaliyetlerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Kabızlığı önler. Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Antibakteriyel özelliği nedeniyle bakteri kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Kanser hücrelerinin büyümesini engeller. Kan şekerinin düşmesini sağlar.
Cilt ve saç bakımında kullanılır. Egzamaya iyi gelir. Sivilce izlerinin geçmesine yardımcı olur. Kılcal damarların görünmesini engeller. Pişik tedavisinde kullanılır. Saç derisindeki problemlerin giderilmesini sağlayarak kepek oluşumunun önüne geçer. Saçları besler ve onarır. Saç dökülmelerini engeller.
Ağrı kesici özelliğe sahiptir. Masaj yağı olarak kullanılır. Sırt, omuz ve bacak bölgelerinde etkilidir. Eklem ve kas ağrılarına iyi gelir. Romatizma ağrılarını hafifletir.
Kantaron yağı cilde direkt olarak uygulanabilir. Uygulama yapılacak yere birkaç damla olacak şekilde sürülerek masaj yapılabilir. Ancak kantaron yağını bakım için kullanacaksanız sürdükten sonra güneşe çıkmamalısınız. Bu yüzden gece yatarken sürmeniz daha sağlıklı olacaktır. Alerjik etkilere karşı cildinize sürmeden önce bileğinizde denemenizi öneririz.
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