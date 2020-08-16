Her derde şifa kantaron yağını evde yapmak çok kolay! Kantaron bitkisini alın ve...

Kantaron yağı, sarı kantaron bitkisinin saf zeytinyağıyla buluşmasıyla elde edilir. Doğada kolaylıkla bulunabilen bu bitki; kılıç otu, kan otu, binbirdelik otu, yara otu ve püren gibi isimleriyle de bilinir. Ciltten tutun bağırsak sistemine kadar şifa dağıtan bu bitki, çay ya da yağ olarak uzun yıllardır çeşitli amaçlarla kullanılmıştır.

KANTARON YAĞI NASIL YAPILIR?

Kantaron bitkisini doğadan veya aktarlardan temin ederek başlayabilirsiniz.

Öncelikle kantaron otunu yıkayıp kurumaya bırakmalısınız.

Kuruyan bitkiyi sapıyla birlikte kavanoza yerleştirebilirsiniz. Eğer bitki kavanoza sığmıyorsa ellerinizle küçük parçalara ayırabilirsiniz.

Ardından kavanoza saf zeytinyağı eklemelisiniz.

Kavanozun ağzını önce tülbentle kapatmalı ve güneşe koymalısınız.

5 günün ardından ise tülbendi çıkarıp kavanozun kapağını kapatabilirsiniz.

Bir buçuk ay güneşte bekleyen yağ koyu kırmızı bir renk alacaktır. Bu süreçte aralarda kavanozu ters yüz ederek karışması sağlamalısınız.

Yağı süzdükten sonra kullanabilirsiniz.

KANTARON YAĞININ FAYDALARI